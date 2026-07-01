TOPlist

Robot Beni za vámi jezdí a natáčí ve 4K. Umí i přeskakovat překážky a je rychlejší než elektrokoloběžka

  • Americký startup Mondo Robotics ukázal Beni – malého kolového robota, který vás má sám sledovat a natáčet ve 4K
  • Předobjednávky běží od 499 dolarů, v přepočtu zhruba 10 600 korun, na Kickstarteru se rozjedou 8. července
  • Robot Beni má podle výrobce jezdit skoro 29 km/h a přeskakovat překážky, do Česka ale zatím oficiálně nemíří

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.7.2026 16:00
Ikona komentáře 0
beni robot na trave

Natočit sám sebe v akci je věčný oříšek – buď u toho někoho potřebujete, nebo telefon položíte na zem a doufáte, že jste v záběru. Robot, který za vámi jede sám a snímá vás jako malý filmový štáb, tak si budoucnost amatérského videa představuje kalifornský startup Mondo Robotics. Jeho kamerový robot Beni slibuje, že vás na skejtu, kole i na túře udrží v obraze bez jediného kameramana. Na Kickstarteru se ukáže 8. července, rezervovat ho jde za 499 dolarů.

Jak vás robot Beni udrží v záběru?

Princip je jednoduchý: robota zapnete, on si vás „zafixuje“ a od té chvíle jede za vámi sám. Mondo Robotics uvádí, že Beni vás dokáže snímat zezadu, z boku i v oblouku kolem vás a z nasbíraných klipů rovnou sestříhá hotové video. Kamera podle výrobce nabídne 4K při 30 snímcích za sekundu, nebo Full HD až ve 100 FPS pro zpomalené záběry. O sledování se má starat i předvídavá AI, která odhaduje váš další pohyb – jak přesně to zvládne v reálném provozu, si ale budeme moct ověřit teprve s prvními kusy v ruce.

Kromě automatiky nabídne robot i ruční řízení přes přiložený ovladač, herní mód v podobě přetahované a režim Explore s přenosem obrazu naživo. Celý záznam přitom běží offline – k natáčení ani sledování stroj nepotřebuje internet a video podle výrobce zůstává jen v něm, dokud sami nezapnete cloud. Volitelný automatický střih se pak odehrává v cloudu Amazonu se šifrováním.

Co robot Beni zvládne v terénu?

Beni je dvoukolový samovyvažovací stroj, který má podle Mondo Robotics vyvinout rychlost až 28,8 km/h a přeskočit překážku vysokou přes 25 centimetrů. Kolečka jdou vyměnit podle povrchu – jiná na hladkou podlahu, jiná do terénu, takže si má poradit s pískem, trávou i nezpevněnou cestou. Tělo váží 1,75 kilogramu a na výšku měří zhruba 21 centimetrů.

Výdrž je spíš sprinterská: jedna baterie vydrží kolem 1,5 hodiny, vyměnit ji jde za pochodu a se třemi se výrobce dostává přes 4,5 hodiny provozu. Úložiště tvoří 32 GB v těle plus paměťová karta microSD, o spojení se stará Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4. Jedno omezení je dobré říct rovnou: Beni není vodotěsný, do vydatného deště ani pod vodu ho tak není radno brát.

Kolik robot Beni stojí a kdy dorazí?

Beni se naplno ukáže 8. července na Kickstarteru. Vratná záloha 10 dolarů (kolem 210 korun) teď zamkne zaváděcí cenu 499 dolarů, v přepočtu zhruba 10 500 korun; běžná cena má později vyšplhat na 799 dolarů, tedy asi 16 800 korun. Stroj půjde pořídit v pěti barvách a výrobce k němu chystá i vyměnitelná ouška, čepičky a samolepky.

Zádrhel pro českého zájemce: jde o americkou kampaň na Kickstarteru a o oficiálním uvedení v Česku zatím není ani zmínka. Že projekt není úplně od stolu, ale naznačuje zájem oboru – upozornil na něj i investiční fond Grishin Robotics, který v minulosti podpořil třeba chytrý zvonek Ring nebo robotické hračky Sphero.

Nechali byste robota, ať vás natáčí na každém kroku?

Zdroje: Mondo Robotics, Kickstarter, Mugglehead

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual

Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho

Adam Kurfürst
24.12.2024
Google Gemini ilustrace

Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší

Adam Kurfürst
16.11.2024
spotřeba elektřiny AI

AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné?

Jana Skálová
3.1.2025
Xiaomi Outdoor Camera CW700S v dešti

Chytrá kamera, která vás dostane. Xiaomi do Česka přineslo nadupanou novinku

Adam Kurfürst
18.12.2024
Xiaomi Smart Camera Video Call Edition

Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost

Adam Kurfürst
31.12.2024