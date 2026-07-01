Robot Beni za vámi jezdí a natáčí ve 4K. Umí i přeskakovat překážky a je rychlejší než elektrokoloběžka Hlavní stránka Zprávičky Americký startup Mondo Robotics ukázal Beni – malého kolového robota, který vás má sám sledovat a natáčet ve 4K Předobjednávky běží od 499 dolarů, v přepočtu zhruba 10 600 korun, na Kickstarteru se rozjedou 8. července Robot Beni má podle výrobce jezdit skoro 29 km/h a přeskakovat překážky, do Česka ale zatím oficiálně nemíří Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Natočit sám sebe v akci je věčný oříšek – buď u toho někoho potřebujete, nebo telefon položíte na zem a doufáte, že jste v záběru. Robot, který za vámi jede sám a snímá vás jako malý filmový štáb, tak si budoucnost amatérského videa představuje kalifornský startup Mondo Robotics. Jeho kamerový robot Beni slibuje, že vás na skejtu, kole i na túře udrží v obraze bez jediného kameramana. Na Kickstarteru se ukáže 8. července, rezervovat ho jde za 499 dolarů. Jak vás robot Beni udrží v záběru? Princip je jednoduchý: robota zapnete, on si vás „zafixuje“ a od té chvíle jede za vámi sám. Mondo Robotics uvádí, že Beni vás dokáže snímat zezadu, z boku i v oblouku kolem vás a z nasbíraných klipů rovnou sestříhá hotové video. Kamera podle výrobce nabídne 4K při 30 snímcích za sekundu, nebo Full HD až ve 100 FPS pro zpomalené záběry. O sledování se má starat i předvídavá AI, která odhaduje váš další pohyb – jak přesně to zvládne v reálném provozu, si ale budeme moct ověřit teprve s prvními kusy v ruce. Kromě automatiky nabídne robot i ruční řízení přes přiložený ovladač, herní mód v podobě přetahované a režim Explore s přenosem obrazu naživo. Celý záznam přitom běží offline – k natáčení ani sledování stroj nepotřebuje internet a video podle výrobce zůstává jen v něm, dokud sami nezapnete cloud. Volitelný automatický střih se pak odehrává v cloudu Amazonu se šifrováním. Co robot Beni zvládne v terénu? Beni je dvoukolový samovyvažovací stroj, který má podle Mondo Robotics vyvinout rychlost až 28,8 km/h a přeskočit překážku vysokou přes 25 centimetrů. Kolečka jdou vyměnit podle povrchu – jiná na hladkou podlahu, jiná do terénu, takže si má poradit s pískem, trávou i nezpevněnou cestou. Tělo váží 1,75 kilogramu a na výšku měří zhruba 21 centimetrů. Beni by Mondo Robotics is a small all-terrain camera robot built to follow people and capture action videos on the move.It weighs about 3.8 lbs, runs for around 1.5 hours per swappable battery, and can shoot up to 4K video. The idea is simple: instead of mounting a camera on a… pic.twitter.com/t5aPMAx8r9— Grishin Robotics (@GrishinRobotics) June 9, 2026 Výdrž je spíš sprinterská: jedna baterie vydrží kolem 1,5 hodiny, vyměnit ji jde za pochodu a se třemi se výrobce dostává přes 4,5 hodiny provozu. Úložiště tvoří 32 GB v těle plus paměťová karta microSD, o spojení se stará Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4. Jedno omezení je dobré říct rovnou: Beni není vodotěsný, do vydatného deště ani pod vodu ho tak není radno brát. Kolik robot Beni stojí a kdy dorazí? Beni se naplno ukáže 8. července na Kickstarteru. Vratná záloha 10 dolarů (kolem 210 korun) teď zamkne zaváděcí cenu 499 dolarů, v přepočtu zhruba 10 500 korun; běžná cena má později vyšplhat na 799 dolarů, tedy asi 16 800 korun. Stroj půjde pořídit v pěti barvách a výrobce k němu chystá i vyměnitelná ouška, čepičky a samolepky. Zádrhel pro českého zájemce: jde o americkou kampaň na Kickstarteru a o oficiálním uvedení v Česku zatím není ani zmínka. Že projekt není úplně od stolu, ale naznačuje zájem oboru – upozornil na něj i investiční fond Grishin Robotics, který v minulosti podpořil třeba chytrý zvonek Ring nebo robotické hračky Sphero. Nechali byste robota, ať vás natáčí na každém kroku? Zdroje: Mondo Robotics, Kickstarter, Mugglehead O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI akční kamera Kamera kickstarter roboti Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho Adam Kurfürst 24.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Chytrá kamera, která vás dostane. Xiaomi do Česka přineslo nadupanou novinku Adam Kurfürst 18.12.2024 Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost Adam Kurfürst 31.12.2024