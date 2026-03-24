Testujeme Roborock Saros 20: Nejchytřejší vysavač, jaký jsme kdy měli v redakci

Roborock Saros 20 dorazil do redakce – nová vlajka mezi robotickými vysavači s 3D navigací
Podvozek AdaptiLift Chassis 3.0 překonává dvojité prahy do výšky 8,8 cm
Souběžně vychází i Saros 20 Sonic se sonickým mopováním

Jakub Kárník Publikováno: 24.3.2026 18:00

Robotické vysavače dávno přerostly status hračky pro technologické nadšence. Dnes jde o plnohodnotné pomocníky, kteří vysávají, vytírají, sami se čistí a v ideálním případě se nemusíte o úklid starat vůbec. Přesně to si klade za cíl nový Roborock Saros 20, který právě dorazil do naší redakce. A na papíře to vypadá opravdu slibně.

Proč Saros 20 stojí za pozornost
3D navigace, která „vidí" víc než kdy dřív
Podvozek, který zdolá i dvouvrstvé prahy
36 000 Pa a dvojitý antiparazitní systém
Mopování a dokovací stanice
A co Saros 20 Sonic? Cena a dostupnost Začínáme testovat Proč Saros 20 stojí za pozornost Roborock novinku poprvé ukázal na veletrhu CES 2026 a od té doby se kolem ní budovala očekávání. Oproti předchozí řadě Saros 10 jde o generační skok hned v několika oblastech – navigace, mobilita, sací výkon i údržba. Pojďme si rozebrat, co všechno nová vlajková loď nabízí, než ji pustíme do ostrého provozu. 3D navigace, která „vidí“ víc než kdy dřív Srdcem Sarosu 20 je navigační systém StarSight Autonomous System 2.0, který kombinuje 3D Time-of-Flight senzory s RGB kamerou. V praxi to znamená, že vysavač snímá prostor trojrozměrně a s 21× vyšší frekvencí než klasická laserová navigace typu LDS. Roborock uvádí rozpoznání více než 300 typů objektů, a to od velikosti pouhých 2 × 2 cm – tedy klidně i zapomenuté LEGO kostky nebo kabel na podlaze. Navigaci doplňuje technologie VertiBeam, která měří boční vzdálenost od stěn a nábytku. Vysavač díky ní uklízí těsně podél noh židlí nebo skříněk, aniž by do nich narážel. Jak moc to funguje v praxi, ověříme v plné recenzi. Podvozek, který zdolá i dvouvrstvé prahy Jedním z největších problémů robotických vysavačů byly vždy prahy a přechodové lišty. Předchozí generace Saros 10 zvládala překážky kolem 4 cm, což bylo na svou dobu slušné. Nový AdaptiLift Chassis 3.0 ale posouvá limit na 4,5 + 4,3 cm, tedy celkem až 8,8 cm u dvouvrstvých prahů. Podvozek dynamicky mění výšku a pozici kol podle aktuální situace, přičemž Roborock zdůrazňuje, že na rozdíl od konkurence robot na zem dosedá šetrněji – ramena a pomocná kolečka se otáčejí v různých směrech v různých fázích přejezdu. AdaptiLift pomáhá i při úklidu koberců. Když vysavač najede na koberec s vyšším vlasem (až kolem 3 cm), zvedne celý podvozek, ne pouze mopovací modul. Tím se zlepšuje proudění vzduchu a efektivita vysávání. Celé tělo přitom měří pouhých 7,98 cm s tím, že se dokáže přikrčit na 7,95 cm, takže se vejde i pod nižší nábytek. 36 000 Pa a dvojitý antiparazitní systém Sací výkon 36 000 Pa díky digitálnímu motoru HyperForce řadí Saros 20 mezi nejvýkonnější robotické vysavače na trhu. Takový výkon se projeví zejména na kobercích a v domácnostech se zvířaty. O vlasy a chlupy se stará Dual Anti-Tangle System – hlavní kartáč DuoDivide trhá vlasy a směřuje je do sacího kanálu, boční kartáč FlexiArm Arc Side Brush se pak vysunuje směrem ke stěnám a soklům, aby zachytil nečistoty i v těžko přístupných místech. Saros 20 navíc umí rozpoznat toe-kick prostory (sokly pod kuchyňskými skříňkami) od výšky pouhých 2 cm a automaticky do nich vysune boční kartáč. Mopování a dokovací stanice Saros 20 je samozřejmě hybridní zařízení – vysává i vytírá. Disponuje dvěma rotačními mopy, které se při najíždění na koberec automaticky zvedají, aby nepřenášely vlhkost na měkký povrch. Vylepšená dokovací stanice RockDock pak obstarává kompletní údržbu: automaticky vysype prach do sáčku (kapacita na desítky dní provozu), vyčistí mopy vodou ohřátou až na 100 °C a vysuší je teplým vzduchem o teplotě 55 °C. Nově se sušení nevztahuje jen na mopy, ale na celý vnitřní vzduchový okruh, což má zamezit zápachu a tvorbě plísní. Příjemným bonusem je podpora standardu Matter, díky kterému lze Saros 20 integrovat do ekosystémů Apple Home, Google Home i Amazon Alexa bez nutnosti spoléhat na proprietární cloudová propojení. Základní ovládání (start, stop, dokování) tak funguje napříč platformami, pokročilé funkce jako mapování a plánování zón zůstávají v aplikaci Roborock. A co Saros 20 Sonic? Souběžně s modelem Saros 20 vychází i Saros 20 Sonic, který sdílí většinu parametrů – stejný sací výkon, podvozek AdaptiLift i ultratenké tělo. Liší se však v přístupu k mopování. Místo dvou rotačních mopů používá sonický mopovací systém VibraRise 5.0 s D-tvarovanou mopovací podložkou, která se při úklidu podél stěn vysouvá až k samotné hraně. Podložka kmitá 4 000 vibracemi za minutu a přitlačuje se silou 14 N, což je 1,75× více než u předchozích modelů Roborock. Sonic varianta je tak určena primárně pro domácnosti s tvrdými podlahami, kde je kladen důraz na důkladné vytírání. Navigaci zde obstarává LiDAR místo 3D ToF, což je hlavní technologický rozdíl oproti standardnímu Sarosu 20. Cena a dostupnost Oba modely vstupují do prodeje 25. března a v rámci zaváděcí akce do 8. dubna nabízí Roborock slevu 10 %. Česká cena zatím nebyla oficiálně potvrzena – v Evropě se doporučená cena Saros 20 pohybuje kolem 1 499 €, v USA pak startuje na 1 599 dolarech. Jakmile budeme znát české ceny, doplníme je. Začínáme testovat Roborock Saros 20 máme v redakci a začínáme s ním žít. První dojem? Je překvapivě tenký na to, kolik technologií se do něj vešlo, a dokovací stanice působí robustně a kvalitně. Na konkrétní závěry je ale brzy – zajímá nás především, jak si 3D navigace poradí s reálným bytem plným překážek, jak efektivně zvládne přejezdy mezi místnostmi s prahy a jestli sací výkon 36 000 Pa skutečně dělá rozdíl. Plnou recenzi očekávejte v nejbližších dnech. Máte doma robotický vysavač, nebo stále dáváte přednost klasickému vysávání? 