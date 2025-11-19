Test: Roborock Saros 10R je jeden z nejvýhodnějších vysavačů na trhu. Teď je o 12 tisíc levnější Hlavní stránka Články Roborock Saros 10R během Black Friday klesá z 37 990 Kč na 25 990 Kč, ale pořád je o 5 tisíc dražší než Qrevo Curv Revoluční solid-state LiDAR bez věžičky znamená výšku jen 7,8 cm – dostane se pod nábytek, kam jiní nemohou V redakci testujeme oba modely, takže víme přesně, kdy se vyplatí dát víc peněz a kdy ne Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 V redakci Světa Androida máme momentálně dva prémiové robotické vysavače od Roborocku – Qrevo Curv za 20 999 Kč a nově Saros 10R za 25 990 Kč (Black Friday cena, původně 37 990 Kč). Oba jsou výborné, oba mají českou aplikaci a oba uklízejí tak, že se nemáte co stydět. Otázka zní: má smysl dávat o pět tisíc víc za Saros 10R? Vyzkoušeli jsme to za vás. Co vlastně dostanete za těch 5 tisíc navíc? Srovnání v tabulce: co je stejné, co ne Kdy má smysl dát těch 5 tisíc navíc? Kdy radši ušetřit a vzít Qrevo Curv? Black Friday: Je to teď dobrá koupě? Náš finální verdikt Co vlastně dostanete za těch 5 tisíc navíc? Nejde jen o to, že Saros 10R je „o trochu lepší“. Rozdíly jsou konkrétní a v některých situacích zásadní. Pojďme si je projít prakticky – ne podle technických specifikací, ale podle toho, jak to funguje v reálném bytě. Robot bez věžičky: vejde se pod všechen nábytek Tohle je hlavní důvod, proč Saros 10R vůbec existuje. Klasické robotické vysavače mají na hřbetě věžičku s laserovým senzorem – u Qrevo Curv to znamená celkovou výšku 10,3 cm. Saros 10R používá novou technologii solid-state LiDAR, která je zapuštěná v těle robota. Výsledek? Výška jen 7,8 cm. V praxi jsme to zkoušeli na redakčním nábytku. Saros 10R se dostal pod gauč, kam se Qrevo Curv nevejde. Projel pod kuchyňskou linku, která má světlost přesně 8 cm – Qrevo Curv zůstal venku. Ale pozor – nejde jen o pár centimetrů. Jde o to, že bez věžičky nemůže nic zachytit vlasy nebo prach, který by se jinak namotal na rotující laser. To se mi u jiných robotů stávalo celkem často. AI kamera rozpozná 108 objektů místo 62 Oba vysavače mají AI kameru pro vyhýbání se překážkám, ale Saros 10R jich rozpozná 108 druhů místo 62 u Qrevo Curv. Co to znamená v praxi? KOUPIT SAROS 10R Qrevo Curv se vyhnul větším věcem (boty, hračky), ale menší kabely občas přejel a snažil se je táhnout s sebou. Saros 10R měl lepší úspěšnost – většinu kabelů objel, občas se k nim přiblížil na pár centimetrů, ale nezachytil je. Nejde o dokonalý systém (nic takového neexistuje), ale nějaký rozdíl v běžném používání vnímám. Přesto však nejde o hlavní prodejní argument, dle kterého bych se rozhodoval. Zajímavý je taky systém VertiBeam – vertikální laser, který dokáže lépe detekovat nerovné stěny nebo předměty na zemi. V jednom rohu kuchyně máme trochu vypouklou skříňku a Saros se k ní choval opatrněji než Qrevo, který do ní občas jemně narazil. Sací výkon: 19 000 Pa vs 18 500 Pa Na papíře má Saros 10R o 500 Pa víc. Upřímně? V praxi jsem rozdíl nepoznal. Oba robotické vysavače uklidí podlahu dokonale, oba zvládají hloubkové čištění koberců a oba mají systém kartáče DuoDivide, který se nezamotá do vlasů. Rozdíl je spíš v tom, že Saros 10R je ještě o kousek tišší – hlučnost kolem 55 dB ve vzdálenosti 3 metrů, zatímco Qrevo Curv má 60 dB. Není to obrovský rozdíl, ale když se robot pohybuje po bytě večer, každý decibel se počítá. Dokovací stanice: skleněný vzhled vs. plast Obě stanice dělají totéž: automaticky vysypou robota, naplní ho vodou, vyperou mopovací podložky horkou vodou a vysuší je teplým vzduchem. Funkčně jsou na tom stejně – Qrevo Curv pere při 75 °C, Saros 10R při 80 °C. V praxi je to jedno, bakterie umřou v obou případech. Rozdíl je ve vzhledu. Stanice Qrevo Curv je klasický bílý plast se zakulacenými rohy – vypadá hezky (za mě dokonce trochu lépe), ale pořád je to plast. Stanice Saros 10R má přední panel z temperovaného skla se zrcadlovým černým povrchem. Vypadá to prémiově – když stojí v obýváku, nevypadá to jako technický box, ale jako součást nábytku, ale zase se častěji špiní, protože je lesklá. Obě stanice mají nádrže na čistou vodu (4 litry) a špinavou vodu (3 litry), obě mají sáček na prach (2,5 resp. 2,7 litru). V praxi to znamená týden až dva bez jakékoliv údržby, podle toho, jak často uklízíte. Srovnání v tabulce: co je stejné, co ne ParametrRoborock Qrevo CurvRoborock Saros 10RCena (Black Friday)20 999 Kč25 990 KčVýška10,3 cm (s věží LiDAR)7,8 cm (bez věže)NavigaceKlasický LiDAR + AI kameraSolid-state LiDAR + AI kameraAI rozpoznávání objektů62 druhů108 druhůSací výkon18 500 Pa19 000 PaPřekonání prahůJednoduchý 3 cm / dvojitý 4 cmJednoduchý 3 cm / dvojitý 4 cmČištění mopu75 °C horká voda80 °C horká vodaHlučnost~60 dB (3 m)~55 dB (3 m)AplikaceČeská lokalizaceČeská lokalizaceVzhled staniceBílý plast, zakulacenýČerné zrcadlové sklo Kdy má smysl dát těch 5 tisíc navíc? Po týdnech testování obou robotů mám jasno. Saros 10R má smysl, pokud zažíváte alespoň jednu z těchto dvou situací: Nízký nábytek – máte pohovku, postel nebo komodu s výškou nožiček 8–10 cm. Qrevo Curv se tam nevejde, Saros ano. Tohle je nejčastější důvod, proč se vyplatí Hodně kabelů a malých věcí – děti, které si pohrávají s hračkami, nebo kancelář s kabely u země. Lepší AI rozpoznávání může pomoci Kdy radši ušetřit a vzít Qrevo Curv? Na druhou stranu, pokud nemáte nízký nábytek, Qrevo Curv je fantastická volba za lepší cenu. Kvalita úklidu je totožná, aplikace je stejná, praní mopu taky. Rozdíl je hlavně v těch centimetrech a estetice. A tady je zajímavé zjištění: Qrevo Curv má lepší systém pro vysoké prahy. Jeho podvozek se zvedá víc, takže dvojité prahy 4 cm zdolá spolehlivěji. Saros 10R je v tomhle konzervatičtější – oficiálně taky 4 cm, ale v praxi jsem viděl, že Qrevo měl menší potíže. Takže když máte starší byt s vysokými prahy mezi místnostmi, možná je Qrevo Curv paradoxně lepší volba – i když je levnější. Black Friday: Je to teď dobrá koupě? Saros 10R normálně stojí 37 990 Kč, během Black Friday je za 25 990 Kč. To je sleva 12 tisíc korun (32 %). To je solidní. KOUPIT SAROS 10R Ale pozor – Qrevo Curv je taky zlevněný z 23 990 Kč na 20 999 Kč. Takže rozdíl mezi nimi je pořád pět tisíc. Pokud víte, že potřebujete tu nízkou výšku nebo lepší AI, teď je dobrá chvíle. Saros 10R (normálně za 38 tisíc) je drahý, za 26 tisíc je to skvělá cena za to, co nabízí. Ale pokud váháte a říkáte si „možná bych to využil“, pravděpodobně vám stačí Qrevo Curv. Náš finální verdikt Po testování obou modelů bychom to řekli takhle: Qrevo Curv je chytrá koupě pro většinu lidí. Skvělý poměr cena/výkon, uklidí dokonale, česká aplikace, solidní dokovací stanice. Saros 10R je pro ty, kteří mají konkrétní důvod – hlavně nízký nábytek. Pokud máte gauč nebo postel s 8–9 cm výškou nožiček a frustruje vás, že tam žádný robot nedoleze, tohle je řešení. Všechno ostatní (lepší AI, vzhled, ticho) je bonus. Qrevo Curv je jako iPhone 15, Saros 10R je jako iPhone 15 Pro. Oba jsou skvělé, ale Pro má smysl jen když víte proč ho kupujete. A teď, během Black Friday, je to možná poprvé, kdy má Saros 10R cenu, za kterou to dává smysl i pro běžné smrtelníky – ne jen pro technologické nadšence. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi