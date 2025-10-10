Zapomeňte na klasický úklid: Roborock Saros 10R vysaje i pod gaučem a právě výrazně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Roborock Saros 10R poprvé klesá pod 30 tisíc korun na cenu 29 931 Kč Prémiový robotický vysavač kombinuje výšku 7,98 cm se sacím výkonem 19 000 Pa 3D ToF navigace rozpoznává až 108 typů překážek včetně kabelů a hraček Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Špičkový robotický vysavač Roborock Saros 10R se poprvé v historii dostal pod psychologickou hranici 30 tisíc korun. Zatímco při uvedení na trh stál 37 990 Kč, aktuálně jej pořídíte za 29 931 Kč. Jde o slevu více než 8 tisíc korun z původní ceny a činí téměř 21 procent. Nejtenčí Roborock se vejde pod většinu nábytku Saros 10R zaujme především svou výškou pouhých 7,98 cm, díky které se dostane pod pohovky, postele a nízké skříňky. Přitom si zachovává výkonný navigační systém StarSight Autonomous System 2.0 s dvojicí 3D ToF LiDAR senzorů, RGB kamerou a technologií strukturovaného světla. Robot dokáže rozpoznat až 108 různých typů překážek – od volně položených kabelů přes dětské hračky až po domácí mazlíčky. Díky technologii VertiBeam využívá vertikální laser pro ještě přesnější vyhýbání se objektům při úklidu podél stěn a nábytku. CHCI VYSAVAČ V AKCI Sací výkon 19 000 Pa a adaptivní podvozek S maximálním sacím výkonem 19 000 Pa patří Saros 10R mezi nejvýkonnější robotické vysavače na trhu. Hlavní kartáč typu DuoDivide účinně zabraňuje namotávání vlasů, což ocení zejména majitelé domácích mazlíčků. Unikátní podvozek AdaptiLift umožňuje robotovi automaticky zvednout celé šasi nebo jeho jednotlivé části až o 10 milimetrů. Díky tomu překonává prahy vysoké až 4 centimetry a snadno přejíždí z tvrdých podlah na koberce s delším vlasem. Výsuvný kartáč a automatické sundávání mopu Technologie FlexiArm Riser zahrnuje výsuvný boční kartáč a mopovací podložku, které se automaticky vysouvají pro důkladné vyčištění rohů a okrajů místností. Robot navíc umí automaticky sundat mopovací podložky před úklidem koberců nebo při přepnutí do režimu pouze vysávání. Dva rotační mopy lze díky systému AdaptiLift zvednout až o 22 milimetrů, což zabraňuje nežádoucímu namočení koberců během kombinovaného úklidu. Multifunkční dok s mytím horkou vodou Součástí balení je multifunkční dokovací stanice 10v1, která automaticky vyprazdňuje prachovou nádobu (objem 2,7 litru), myje mopovací podložky horkou vodou o teplotě 80 °C a následně je vysuší. Stanice obsahuje zásobník čisté vody (4 litry) i nádrž na špinavou vodu (3 litry). Díky rychlonabíjení se robot plně nabije za 2,5 hodiny, což je o 40 procent rychleji než u předchozích modelů. Inteligentní systém navíc dokáže vypočítat potřebnou energii pro dokončení úklidu a dobije baterii jen na nezbytnou úroveň. Pro koho je Saros 10R vhodný? Robotický vysavač ocení především majitelé domácností s nízkým nábytkem, kde běžné roboty neprojedou. Hodí se také pro rodiny s dětmi a domácími mazlíčky díky schopnosti rozpoznat hračky, misky nebo samotná zvířata. Výkonné sání a účinný systém proti namotávání vlasů zvládne i delší chlupy. Ovládání přes aplikaci Roborock (nyní i v češtině) nebo hlasové asistenty jako Google Home, Alexa či Siri potěší technicky zdatné uživatele. Robot podporuje také nejnovější standard Matter 1.4 pro snadnou integraci do chytré domácnosti. KOUPIT ROBOROCK SAROS 10R Se slevou přes 8 tisíc korun představuje Roborock Saros 10R zajímavou příležitost pro všechny, kdo hledají špičkový robotický vysavač s pokročilými funkcemi. Za cenu 29 931 Kč získáte technologii, která byla ještě nedávno výsadou podstatně dražších modelů. Využijete slevu na prémiový robotický vysavač? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost roborock robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024