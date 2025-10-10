TOPlist

Zapomeňte na klasický úklid: Roborock Saros 10R vysaje i pod gaučem a právě výrazně zlevnil

  • Roborock Saros 10R poprvé klesá pod 30 tisíc korun na cenu 29 931 Kč
  • Prémiový robotický vysavač kombinuje výšku 7,98 cm se sacím výkonem 19 000 Pa
  • 3D ToF navigace rozpoznává až 108 typů překážek včetně kabelů a hraček

Adam Kurfürst
10.10.2025 22:00
Ikona komentáře 0
Roborock Saros 10R pohled ze strany

Špičkový robotický vysavač Roborock Saros 10R se poprvé v historii dostal pod psychologickou hranici 30 tisíc korun. Zatímco při uvedení na trh stál 37 990 Kč, aktuálně jej pořídíte za 29 931 Kč. Jde o slevu více než 8 tisíc korun z původní ceny a činí téměř 21 procent.

Nejtenčí Roborock se vejde pod většinu nábytku

Saros 10R zaujme především svou výškou pouhých 7,98 cm, díky které se dostane pod pohovky, postele a nízké skříňky. Přitom si zachovává výkonný navigační systém StarSight Autonomous System 2.0 s dvojicí 3D ToF LiDAR senzorů, RGB kamerou a technologií strukturovaného světla.

Roborock Saros 10R dokovaci stanice u steny

Robot dokáže rozpoznat až 108 různých typů překážek – od volně položených kabelů přes dětské hračky až po domácí mazlíčky. Díky technologii VertiBeam využívá vertikální laser pro ještě přesnější vyhýbání se objektům při úklidu podél stěn a nábytku.

Sací výkon 19 000 Pa a adaptivní podvozek

S maximálním sacím výkonem 19 000 Pa patří Saros 10R mezi nejvýkonnější robotické vysavače na trhu. Hlavní kartáč typu DuoDivide účinně zabraňuje namotávání vlasů, což ocení zejména majitelé domácích mazlíčků.

Unikátní podvozek AdaptiLift umožňuje robotovi automaticky zvednout celé šasi nebo jeho jednotlivé části až o 10 milimetrů. Díky tomu překonává prahy vysoké až 4 centimetry a snadno přejíždí z tvrdých podlah na koberce s delším vlasem.

Výsuvný kartáč a automatické sundávání mopu

Technologie FlexiArm Riser zahrnuje výsuvný boční kartáč a mopovací podložku, které se automaticky vysouvají pro důkladné vyčištění rohů a okrajů místností. Robot navíc umí automaticky sundat mopovací podložky před úklidem koberců nebo při přepnutí do režimu pouze vysávání.

Roborock Saros 10R u steny rameno

Dva rotační mopy lze díky systému AdaptiLift zvednout až o 22 milimetrů, což zabraňuje nežádoucímu namočení koberců během kombinovaného úklidu.

Multifunkční dok s mytím horkou vodou

Součástí balení je multifunkční dokovací stanice 10v1, která automaticky vyprazdňuje prachovou nádobu (objem 2,7 litru), myje mopovací podložky horkou vodou o teplotě 80 °C a následně je vysuší. Stanice obsahuje zásobník čisté vody (4 litry) i nádrž na špinavou vodu (3 litry).

Roborock Saros 10R dokovaci stanice myti horkou vodou

Díky rychlonabíjení se robot plně nabije za 2,5 hodiny, což je o 40 procent rychleji než u předchozích modelů. Inteligentní systém navíc dokáže vypočítat potřebnou energii pro dokončení úklidu a dobije baterii jen na nezbytnou úroveň.

Pro koho je Saros 10R vhodný?

Robotický vysavač ocení především majitelé domácností s nízkým nábytkem, kde běžné roboty neprojedou. Hodí se také pro rodiny s dětmi a domácími mazlíčky díky schopnosti rozpoznat hračky, misky nebo samotná zvířata. Výkonné sání a účinný systém proti namotávání vlasů zvládne i delší chlupy.

Ovládání přes aplikaci Roborock (nyní i v češtině) nebo hlasové asistenty jako Google Home, Alexa či Siri potěší technicky zdatné uživatele. Robot podporuje také nejnovější standard Matter 1.4 pro snadnou integraci do chytré domácnosti.

Se slevou přes 8 tisíc korun představuje Roborock Saros 10R zajímavou příležitost pro všechny, kdo hledají špičkový robotický vysavač s pokročilými funkcemi. Za cenu 29 931 Kč získáte technologii, která byla ještě nedávno výsadou podstatně dražších modelů.

