Vyzkoušeli jsme Roborock Qrevo Edge 2 a Qrevo S Pro: co dostanete za šest tisíc navíc? Hlavní stránka Články Týden jsem měl doma zapojené naráz dva nové roboty Roborock – vybavenější Qrevo Edge 2 a dostupnější Qrevo S Pro Do 22. července platí zaváděcí ceny: Qrevo Edge 2 pořídíte za 18 274 Kč místo 21 499 Kč, Qrevo S Pro za 12 324 Kč místo 14 499 Kč Edge 2 umí zasunout LiDAR a podlézt nábytek už od osmi centimetrů, S Pro zase drží kompletní samoobslužnou stanici v ceně, kde bývala vzácností Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když vám přistanou na testování dva robotické vysavače najednou, nabízí se jediné rozumné řešení: zapojit oba a nechat je týden soupeřit o stejnou podlahu. Přesně to jsem udělal s novinkami Roborock Qrevo Edge 2 a Qrevo S Pro, které začátkem července zamířily na český trh. První sází na sací výkon 25 000 Pa a zasouvací LiDAR, druhý na rozumný kompromis za 12 324 Kč. Oba stroje jsem doma proháněl bez servítek – a rozdíly mezi nimi jsou zajímavější, než napovídá ceník. Týden se dvěma roboty pod jednou střechou Osm centimetrů stačí: Edge 2 podleze i to, kam se bojíte podívat Vlasy končí v koši, ne na kartáči Stanice perou horkou vodou, jen každá jinou teplou Qrevo S Pro: co oželíte oproti dražšímu modelu Komu stačí S Pro a kdo si připlatí za Edge 2? Týden se dvěma roboty pod jednou střechou Na papíře vypadají jako sourozenci. Oba patří do rodiny Qrevo, oba ovládá stejná aplikace, oba mají multifunkční stanici, která pere a suší mopy, doplňuje vodu a vysype prach do sáčku, o který se nemusíte starat až 65 dní. Oba také vsázejí na kartáče navržené tak, aby se na nich nenamotávaly vlasy. Jenže pak přijde praxe a ukáže se, že jeden je specialista na místa, kam se běžný robot nedostane, zatímco druhý je poctivý dělník, který zvládne devět z deseti domácností a nechá vám v peněžence šest tisíc navíc. Osm centimetrů stačí: Edge 2 podleze i to, kam se bojíte podívat Hlavní trik modelu Qrevo Edge 2 se jmenuje RetractSense. Zatímco klasické roboty s LiDAR věžičkou měří přes deset centimetrů a pod nižší nábytek se prostě nevejdou, Edge 2 si nejprve senzorem dToF změří světlou výšku nad sebou, věžičku zasune a s celkovou výškou 7,98 cm zajede tam, kde se roky vrství prach. O orientaci se v tu chvíli stará kamerový modul se 100° záběrem, takže robot pod postelí nebloudí, ale systematicky uklízí. Během týdne si tak Edge 2 poradil i s místy, která by jiný robot celé roky jen zdvořile objížděl. Kamera vpředu slouží také systému Reactive AI, který podle výrobce rozpozná přes 280 typů předmětů – od kabelů přes boty až po psí překvapení. V praxi to znamená, že před úklidem nemusíte dělat úklid. Ponožku robot obloukem objel, nabíječku nesežral, a to je přesně ten druh nudné spolehlivosti, který od takového pomocníka chcete. Veškerá obrazová data se přitom podle Roborocku zpracovávají přímo v zařízení. Vlasy končí v koši, ne na kartáči Sací výkon v pascalech je podobná disciplína jako megapixely u fotoaparátů – číslo samo o sobě úklid nezaručí. Přesto stojí za zmínku, že Edge 2 nabízí 25 000 Pa a S Pro 18 500 Pa, což v obou případech bohatě stačí na drobky, písek i srst zašlapanou v koberci. Zajímavější je, co se děje s vlasy. Edge 2 používá dvojici kartáčů DuoDivide, které sčesávají vlasy od krajů ke středu, kde je rozdílná rychlost obou válců roztrhá a sání odnese pryč. Výrobce se chlubí nulovým namotáváním podle vlastních interních testů – a musím přiznat, že po týdnu jsem z kartáče neodmotával nic, což je u nás doma malý zázrak. Qrevo S Pro řeší stejný problém jednodušeji: celogumovým hlavním kartáčem, který vlasy odvádí ke krajům, a asymetrickým bočním kartáčem, jenž je odstředivou silou vyhazuje ke koncům štětin místo namotávání kolem osy. Méně sofistikované, ale funkční – i tady zůstal kartáč po týdnu čistý. KOUPIT ROBOROCK QREVO EDGE 2 VE SLEVĚ Stanice perou horkou vodou, jen každá jinou teplou Dokovací stanice jsou u obou modelů to, co dělá z robotického vysavače skutečně bezúdržbový spotřebič. Edge 2 pere mopy vodou o teplotě až 80 °C, suší je vzduchem o teplotě 55 °C a nově nabízí i namáčecí režim Soak, který nechá zaschlou špínu nejprve povolit. Jednodílná mycí vana se navíc čistí sama, takže odpadá nejotravnější rituál – drhnutí stanice, kvůli které jste si robota pořizovali, abyste nemuseli drhnout podlahu. Před úklidem koberců si robot umí mopy ve stanici automaticky odepnout, takže je netahá navlhlé přes celý byt. S Pro dostal prakticky stejnou výbavu o stupeň skromněji: praní při 75 °C, sušení při 45 °C a odnímatelnou vanu, kterou opláchnete ve dřezu. Udávané teploty se týkají topného tělesa, respektive vody u trysek, nikoli povrchu mopu. Nečekejte tedy, že vás hadřík po vyprání spálí. Podstatnější je výsledek: mopy i po týdnu voněly neutrálně a nezatuchly, což je přesně to, co má horká voda se sušením zařídit. Qrevo S Pro: co oželíte oproti dražšímu modelu Rozdíl šesti tisíc korun se musí někde projevit. S Pro nemá kameru, a tak se překážkám vyhýbá jen pomocí strukturovaného světla – systém Reactive Tech spolehlivě obepluje boty, koš nebo hračky, ale drobnosti typu rozmotaného kabelu už rozpoznat neumí. Nemá ani zasouvací LiDAR, takže pod nejnižší nábytek se s klasickou věžičkou nedostane. A funkce SmartPlan, která přizpůsobuje úklid typu místnosti, potřebuje místnosti nejprve ručně označit, protože sama je nerozpozná. Co naopak nechybí? Dvojice rotujících mopů s 200 otáčkami za minutu, které se nad kobercem zvednou o 10 mm, třicet úrovní dávkování vody, dětský zámek fyzických tlačítek i nabíjení v levnějším nočním proudu. Pro domácnost s tvrdými podlahami a nízkými koberci je to výbava, u které budete rozdíl oproti dražšímu sourozenci hledat s lupou. Komu stačí S Pro a kdo si připlatí za Edge 2? Po týdnu souběžného testování je dělicí čára celkem zřetelná. Máte-li doma nízké postele a sedačky, zvířata, dlouhé vlasy nebo věčně pohozené kabely, dává smysl Qrevo Edge 2 – zasouvací LiDAR a rozpoznávání překážek jsou přesně ty funkce, které v takové domácnosti nejsou marketing, ale každodenní úleva. Do 22. července ho pořídíte se zaváděcí slevou 15 % za 18 274 Kč místo běžných 21 499 Kč, v černé i bílé variantě. Qrevo S Pro je pak volba pro všechny, kdo chtějí kompletní samoobslužný úklid – praní i sušení mopů, vysypávání prachu, doplňování vody – a nepotřebují, aby robot podlézal každý kus nábytku. Ve stejném zaváděcím období vyjde na 12 324 Kč místo 14 499 Kč, a v této ceně je jeho výbava upřímně těžko napadnutelná. KOUPIT ROBOROCK QREVO S PRO VE SLEVĚ Podlezl by nábytek u vás doma jen robot s osmi centimetry, nebo byste ušetřili a sáhli po Qrevo S Pro? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytrý vysavač roborock robotický vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024