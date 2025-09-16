Roborock QR 798 citelně zlevnil. Má výkon 8 000 Pa a jeho stanice vám usnadní práci Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Roborock QR 798 klesá na historicky nejnižší cenu 12 638 Kč Z původních 15 499 Kč jde o slevu přes 2 800 korun Robot nabízí sací výkon 8 000 Pa a multifunkční dokovací stanici Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač Roborock QR 798 se poprvé dostal pod hranici 13 tisíc korun. Nejlevnější obchody jej aktuálně nabízejí od 12 638 Kč, což představuje pokles o více než 2 800 korun z původní ceny 15 499 Kč. Za tuto částku dostanete robotický vysavač s pokročilou dokovací stanicí, která zvládá automatické vyprazdňování prachu i mytí mopů. Dokovací stanice ušetří práci na 7 týdnů Největší výhodou modelu QR 798 je multifunkční dokovací stanice, která se o robota postará téměř sama. Automatické odsávání prachu do 2,7litrového sáčku znamená, že nemusíte vysavač vyprazdňovat až 7 týdnů. Stanice současně disponuje 4litrovým zásobníkem čisté vody a 3,5litrovým zásobníkem na špinavou vodu pro automatické mytí mopů. Proces čištění mopů funguje ve třech fázích – pomalá předpírka, středně rychlé máchání a rychlé ždímání. Stanice dynamicky přizpůsobuje rychlost otáček a průtok vody podle stupně znečištění. Po umytí následuje automatické sušení horkým vzduchem, které zabraňuje vzniku zápachu a plísní. KOUPIT VYSAVAČ ROBOROCK Sací výkon 8 000 Pa zvládne i koberce Roborock QR 798 disponuje sacím výkonem 8 000 Pa, který spolehlivě odstraní prach z hloubky koberců i spár mezi dlaždicemi. Hlavní kartáč využívá spirálový design gumových lopatek, které se nepohybují rovně, ale ve spirále – díky tomu se na ně nenamotávají vlasy. Stejnou technologii proti namotávání používá i asymetrický boční kartáč ve tvaru oblouku. Robot je vybaven dvěma rotačními mopy, které se otáčejí rychlostí až 200 otáček za minutu. Při přejezdu na koberec se mopy automaticky zvednou do výšky 10 mm, takže nedochází k jejich navlhčení. Intenzitu vytírání můžete nastavit ve 30 různých úrovních podle typu podlahy. LDS navigace a chytrá aplikace Pro navigaci využívá robot LDS laser v kombinaci s technologií Reactive Tech pro rozpoznávání překážek. Dokáže překonat prahy do výšky 2 cm a na jedno nabití vydrží pracovat až 180 minut, což vystačí na úklid plochy 260 m² při vysávání nebo 330 m² při vytírání. CHCI ROBOROCK QR 798 V mobilní aplikaci Roborock můžete upravovat mapy místností, nastavovat zakázané zóny nebo určovat pořadí úklidu. Aplikace umožňuje vytvořit si vlastní úklidové rutiny – například automatické vysátí jídelny každý den po obědě. Robot podporuje i ovládání hlasovými asistenty jako Google Assistant nebo Amazon Alexa. Pro koho se Roborock QR 798 hodí? Za aktuální cenu 12 638 Kč představuje QR 798 zajímavou volbu pro domácnosti, které chtějí kompletní řešení úklidu včetně vytírání. Multifunkční dokovací stanice výrazně snižuje nutnost údržby – stačí jednou za několik týdnů vyměnit sáček na prach a doplnit čistou vodu. Model se hodí zejména pro majitele domácích mazlíčků díky technologii proti namotávání chlupů a pro rodiny s dětmi, které ocení hygienické sušení mopů po každém úklidu. Zvažujete pořízení robotického vysavače s dokovací stanicí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024