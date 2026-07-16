Stál 1 999 Kč, teď ho koupíte za 489 Kč. Videozvonek s 2K kamerou nepotřebuje cloud ani dráty

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
16.7.2026 22:00
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retlux videozvonek webp
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Málokterý produkt spadl na ceně tak hluboko jako tenhle zvonek. RETLUX RSH 501 teď na Alze koupíte za 489 Kč – při uvedení stál 1 999 Kč a ještě nedávno se prodával za 999 Kč. Za necelých pět stovek tak máte videozvonek s 2K kamerou (3 440 × 1 440 px), nočním viděním, pohybovým senzorem a aplikací v češtině.

👍 Berte, pokud chcete konečně vidět z mobilu, kdo stojí přede dveřmi, a nechcete za to dát víc než pár stovek.
🤔 Váhejte, pokud čekáte obraz a aplikaci jako od Ringu – tady kvalita odpovídá ceně a Apple Home chybí.
💰 Cenovka: 489 Kč je čtvrtina uváděcí ceny. Levněji se videozvonek s 2K prostě nekoupí.

CHCI VIDEOZVONEK ZA 489 KČ

Bez měsíčních poplatků a bez vrtání do zdi

Dvě věci dělají RSH 501 sympatickým. Zaprvé slot na SD kartu – záznamy zůstávají u vás doma a neplatíte žádný cloud, což u značkových zvonků bývá měsíční položka navíc. Zadruhé napájení z baterií (jsou rovnou v balení), takže ho přišroubujete i tam, kde žádný drát od zvonku nevede; kdo drát má, připojí ho přes USB natrvalo. Spáruje se s Tuya, Alexou i Google Assistantem, vyzvání 56 melodiemi a jeden ověřený kupující instalaci shrnul stručně: „propojení jednoduché, poměr cena výkon super“.

Za dva tisíce ne, za pět stovek ano

Teď to méně příjemné: hodnocení na Alze je zatím 3,6 z 5, byť jen od tří zákazníků. Nejkritičtější recenze začíná slovy „cena odpovídá kvalitě :D“ a vyčítá zvonku, že spojení s telefonem „dost blbne“, kamera nepatří k nejostřejším a aplikace je průměr. Právě proto dává smysl až teď: za původní dva tisíce bychom ho přeskočili, za 489 Kč je to nejlevnější vstupenka do světa videozvonků. Kdo chce jednoduchý přehled o dveřích bytu, chaty nebo dílny, dostane ho za cenu dvou pizz – a když nesedne, Alza ho vezme do 14 dnů zpět.

Jestli hledáte spíš jiný kousek do chytré domácnosti, mrkněte do aktuálních Mega slev na Alze, kde se toho teď pod pět stovek válí víc.

VYUŽÍT SLEVU 51 %

Ukládáte záznamy z kamer raději lokálně na kartu, nebo vám nevadí platit za cloud?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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