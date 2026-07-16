Stál 1 999 Kč, teď ho koupíte za 489 Kč. Videozvonek s 2K kamerou nepotřebuje cloud ani dráty Hlavní stránka Zprávičky Videozvonek RETLUX RSH 501 natáčí ve 2K rozlišení, vidí ve tmě a funguje na baterie i ze sítě Na Alze zlevnil na 489 Kč – při uvedení stál 1 999 Kč, tedy čtyřnásobek Záznamy ukládá na SD kartu, takže se obejde bez placeného cloudu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Málokterý produkt spadl na ceně tak hluboko jako tenhle zvonek. RETLUX RSH 501 teď na Alze koupíte za 489 Kč – při uvedení stál 1 999 Kč a ještě nedávno se prodával za 999 Kč. Za necelých pět stovek tak máte videozvonek s 2K kamerou (3 440 × 1 440 px), nočním viděním, pohybovým senzorem a aplikací v češtině. 👍 Berte, pokud chcete konečně vidět z mobilu, kdo stojí přede dveřmi, a nechcete za to dát víc než pár stovek.🤔 Váhejte, pokud čekáte obraz a aplikaci jako od Ringu – tady kvalita odpovídá ceně a Apple Home chybí.💰 Cenovka: 489 Kč je čtvrtina uváděcí ceny. Levněji se videozvonek s 2K prostě nekoupí. CHCI VIDEOZVONEK ZA 489 KČ Bez měsíčních poplatků a bez vrtání do zdi Dvě věci dělají RSH 501 sympatickým. Zaprvé slot na SD kartu – záznamy zůstávají u vás doma a neplatíte žádný cloud, což u značkových zvonků bývá měsíční položka navíc. Zadruhé napájení z baterií (jsou rovnou v balení), takže ho přišroubujete i tam, kde žádný drát od zvonku nevede; kdo drát má, připojí ho přes USB natrvalo. Spáruje se s Tuya, Alexou i Google Assistantem, vyzvání 56 melodiemi a jeden ověřený kupující instalaci shrnul stručně: „propojení jednoduché, poměr cena výkon super“. Za dva tisíce ne, za pět stovek ano Teď to méně příjemné: hodnocení na Alze je zatím 3,6 z 5, byť jen od tří zákazníků. Nejkritičtější recenze začíná slovy „cena odpovídá kvalitě :D“ a vyčítá zvonku, že spojení s telefonem „dost blbne“, kamera nepatří k nejostřejším a aplikace je průměr. Právě proto dává smysl až teď: za původní dva tisíce bychom ho přeskočili, za 489 Kč je to nejlevnější vstupenka do světa videozvonků. Kdo chce jednoduchý přehled o dveřích bytu, chaty nebo dílny, dostane ho za cenu dvou pizz – a když nesedne, Alza ho vezme do 14 dnů zpět. Jestli hledáte spíš jiný kousek do chytré domácnosti, mrkněte do aktuálních Mega slev na Alze, kde se toho teď pod pět stovek válí víc. VYUŽÍT SLEVU 51 % Ukládáte záznamy z kamer raději lokálně na kartu, nebo vám nevadí platit za cloud? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy zvonek Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025