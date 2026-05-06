Chytrý zápisník reMarkable Paper Pure unikl na internet. Vydrží až tři týdny, ale přijde s řadou kompromisů

  • reMarkable Paper Pure unikl ještě před oficiálním uvedením díky předčasnému zalistování u prodejce
  • Levnější chytrý zápisník nabídne 10,3" e-ink displej, hmotnost 360 gramů a výdrž až tři týdny
  • Cena se má pohybovat mezi 350 a 450 dolary (cca 7 200 až 9 300 Kč), zato s několika kompromisy

Adam Kurfürst
6.5.2026 12:00
reMarkable Paper Pure se stylusem 1

Lidé, kteří chtějí psát rukou, ale zároveň mít poznámky digitálně po ruce, si v posledních letech oblíbili chytré zápisníky norské značky reMarkable. Vlajkové modely Paper Pro a Paper Pro Move ovšem cenou míří spíše k profesionálům než ke studentům či běžným uživatelům. Samotný výrobce si je toho očividně dobře vědom, a tak se chystá na uvedení podstatně dostupnějšího modelu Paper Pure. Než jej ale stihl oficiálně představit, prozradil ho jeden z prodejců.

Co je vlastně chytrý zápisník typu reMarkable?

Zápisníky reMarkable nejsou čtečky knih ani plnohodnotné tablety. Smyslem je nahradit papírový blok, ale s tou výhodou, že se vaše poznámky nikam neztratí a kdykoli se k nim dostanete přes mobilní nebo desktopovou aplikaci. Černobílý e-inkový displej se chová podobně jako papír. Neunavuje oči, je čitelný i na slunci a díky minimální spotřebě dokáže fungovat týdny na jedno nabití. Nenajdete tam ovšem instagramy, e-maily ani notifikace, které jinde rozptylují pozornost.

Chytrý zápisník je tak zajímavým nástrojem pro studenty, novináře, kreativce nebo lidi, kterým záleží na soustředění a kteří chtějí mít digitální archiv ručně psaných poznámek. Většina konkurence v této kategorii (například Amazon Kindle Scribe nebo Kobo Elipsa 2E) navíc cílí spíše na čtenáře knih a psaní bere jako doplněk. reMarkable má opačnou filozofii: psaní je hlavní disciplínou.

Co o Paper Pure víme

Únik pochází ze stránek prodejce Auckland Dutyfree, který novinku zalistoval ještě před plánovaným uvedením. Server Good E-Reader následně zveřejnil obrázky i podstatnou část technických detailů, které následně doplnil například web Notebookcheck.

reMarkable Paper Pure se stylusem predni a zadni strana

Paper Pure dostane 10,3″ e-inkový displej třetí generace, který má být oproti reMarkable 2 bělejší a kontrastnější. Latence pera by se měla pohybovat na úrovni 21 milisekund, což je v této kategorii velmi slušná hodnota. Tělo váží jen 360 gramů a uvnitř se ukrývá baterie s kapacitou 3 820 mAh, jež má vystačit až na tři týdny běžného používání. Nabíjení obstará port USB-C.

Konektivitu zajistí Wi-Fi 2,4 i 5 GHz a Bluetooth, díky němuž bude možné připojit bezdrátovou klávesnici. Pod kapotou se podle úniků z databáze FCC ukrývá čipset ARM Cortex A55, což je oproti staršímu modelu reMarkable 2 znatelný posun. Dle všeho navíc půjde o jeden z prvních zápisníků s vyměnitelnou baterií, což je důsledek nové evropské směrnice o opravitelnosti elektroniky.

Kompromisy v zájmu nižší ceny

Aby se reMarkable dostal s cenou tam, kam potřebuje, musel udělat několik ústupků. Tím nejcitelnějším je absence podsvícení displeje, takže si v zatemněné místnosti nebo večer v posteli nezapíšete ani řádku. Tělo je z velké části plastové, namísto kovových materiálů u dražších modelů.

reMarkable Paper Pure made for thinking

Z bočnic dále zmizely pogo piny, takže novinka nebude kompatibilní s magnetickými klávesnicemi pro reMarkable 2. K psaní bude navíc fungovat výhradně oficiální reMarkable Pen. Místo Wacom technologie totiž výrobce sáhl po vlastní variantě USI, čímž si stylusy třetích stran a pera od Lamy nebo Marker Plus odřízl. Stávajícím majitelům reMarkable 2 nepoužitelná zůstanou ani pouzdra a obaly, jelikož se rozměry mírně liší.

Cena a dostupnost

Podle úniků se cena bude pohybovat mezi 350 a 450 dolary, což v přepočtu představuje rozmezí přibližně od 7 200 do 9 300 Kč, přičemž horní hranice odpovídá variantě se stylusem v balení.

Pořídili byste si chytrý zápisník reMarkable Paper Pure?

Zdroje: Good E-Reader, Notebookcheck, Joshua Lowcock

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

