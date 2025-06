Česko zachvátila nákupní mánie. Reebok nabízel na e-shopu zboží v až příliš velké slevě

Reebok zahájil na svém webu výprodej oblečení a obuvi. Na tom by nebylo nic mimořádného, kdyby nebylo možné koupit značkové boty třeba za 28 Kč. Lidé se začali vzájemně na extrémně nízké ceny upozorňovat a rozběhla se obrovská nákupní mánie. Kdo neudělal objednávku na e-shopu Reeboku, jakoby nebyl.

Že se jedná o chybu považujeme za prakticky jisté. Už proto, že na e-shopu byly zobrazeny i původní ceny a z nich je jasně vidět, že původní cena trička např. 35 Kč je nesmyslná. Chyba pravděpodobně vznikla tak, že se vzaly ceny v Eurech a bez vynásobení kurzem se přepsaly do českého ceníku. Místo 28 Eur bylo tak tričko nabízeno za 28 Kč.

Co bude následovat

Reebok zatím na kauzu nezareagoval, pokud nepočítáme to, že přestal nabízet nákup v české koruně. Co se ale stane se zaplacenými objednávkami? V zásadě jsou možné následující scénáře.

Zrušení objednávek

Asi nejpravděpodobnější možností je, že Reebok objednávky zruší. Přece jenom se nejedná o zanedbatelný rozdíl v cenách, šlo by o slevu přibližně 95 % (poměr české koruny a Eura). Ztráty by byly příliš vysoké. Podstatný rozdíl bude v tom, jak by Reebok zrušení provedl.

Jednou z možností by byl e-mail o zrušení objednávky z důvodu jasné chyby a vrácení peněz. Přestože mezi kupujícími nejspíše nebylo mnoho takových, kteří by doopravdy věřili, že jsou ceny v pořádku, vedlo by to k negativním reakcím a naštvání zákazníků. Otázkou je, jestli by šlo o reálné zákazníky, kteří by si koupili značkový výrobky i za běžnou cenu.

Zrušení objednávek s kompenzací

Tento scénář vychází z předchozí varianty, ale navíc je zde nějaká forma kompenzace. Nabízí se slevový kód, ovšem jestli by to zákazníci ocenili, je nejisté.

Pravdou je, že před několika lety jsem takto objednal v jednom českém e-shopu fotoaparát, který se mylně dostal do veřejné nabídky za poloviční cenu a dostal jsem příslib 10% slevy na příští nákup fototechniky. A za rok jsem si ten fotoaparát opravdu koupil a slíbenou slevu jsem opravdu dostal.

Odeslání objednávek

Pro pořádek zmíníme i tuto možnost. Reebok se může rozhodnout, že by to byla sice dražší reklamní kampaň, ale pokud by půlka národa chodila v jeho výrobcích, dopad takové akce by mohl být opravdu velký. Navíc by se mohlo najít nemálo zákazníků, kteří dosud s touto značkou nemají zkušenost a zalíbí se jim.

Tuto zkušenost mám sám z loňska, kdy jiný e-shop nabízel nový Pixel 8a za cenu asi 7 000 Kč (místo 14 000 Kč), a i když to tak nejprve nevypadalo, objednané mobily skutečně za výhodnou cenu dodal.

Co říkají zákony

Podle platných zákonů je obchodník chráněn před zjevnou chybou. Objednávky, přestože odešly automatické potvrzovací e-maily, zrušit může. Kdyby šlo o slevu uvěřitelnou, mohli by se zákazníci dohadovat. Takto je ale jak legislativní tak morální míč na straně Reeboku.

Reakce na internetu

Podobná akce samozřejmě vyvolá reakci. Na sociálních sítích se začaly zobrazovat různé meme, některé společnosti jako např. Arriva přihřály vlastní polívčičku a někteří uživatelé už teď vymýšlejí, jak Reebok přinutit objednávky odeslat.

Nakoupili jste za extrémní ceny u Reeboku?

Zdroj: Facebook, vlastní