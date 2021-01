Systém MIUI 12 míří do dalších tří starších Xiaomi Redmi telefonů

Systémová nadstavba MIUI 12 z dílny vývojářů společnosti Xiaomi míří do dalších mobilů. Do zdánlivě nekonečného proudu aktualizací nyní naskakují tři starší telefony Redmi. Společnost si tak může odškrtnout další položky ze seznamu a majitelé daných modelů jistě budou mít radost. MIUI ve verzi 12 je připravené a putuje do mobilů Redmi 8, Redmi 8A a Redmi 7A. Čínská společnost hlavně u posledního jmenovaného potvrzuje, že má zájem poměrně rychle aktualizovat i starší zařízení.

Aktualizace pro Redmi 8 se týká globálních, ruských i přímo evropských variant tohoto modelu. V případě Redmi 8A se nyní jedná o update v Číně a v Evropě. Kromě globální verze Redmi 8, která dostává již ostrou verzi tohoto systému, se jedná o finální beta vydání. Po něm už bude následovat plnohodnotná verze. Zatímco aktualizace Redmi 8 a 8A na MIUI 12 už se týká i Evropy, u Redmi 7A byla zaznamenána zatím jen v Indii. Další rozšiřování do ostatních regionů by ale nemělo dlouho trvat.

Jaký systém má teď váš Xiaomi / Redmi telefon?

Zdroj: GSMA