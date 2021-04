Levné hodinky RedMagic Watch jsou dostupné v Evropě. Na kolik vyjdou?

Spolu s novými telefony představila společnost nubia také hodinky RedMagic Watch, které jsou konečně dostupné i v Evropě. Oficiálního představení jsme se dočkali již v březnu, dodnes jsme si je ale mohli koupit pouze v Číně.

RedMagic Watch v Evropě

Hodinky RedMagic jsou dostupné za 99 dolarů v USA, 89 liber ve Velké Británii a 99 EUR v Evropě. V přepočtu nás tak hodinky vyjdou asi na 2 500 korun. K dispozici jsou v černé nebo bílé barevné variantě. To je poměrně dobrá cena na to, co vše hodinky umí. Přední stranu pokrývá 1,39 kulatý AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů a na výběr dostaneme hned z 16ti sportovních režimů.

RedMagic Watch First Look! 30 grams ONLY!

Kromě toho hodinky nabízí samozřejmě sledování spánku a stresu. Na zadní straně hodinek se pak nacházejí senzory pro monitorování srdečního tepu a dokonce i okysličení krve. Mezi další zajímavosti patří vestavěná GPS a vodotěsnost 5ATM.

