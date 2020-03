Aromalampy a difuzéry jsou stále populárnějším trendem nejen v domácnosti, ale také na pracovištích, v kancelářích a dalších prostorech, ve kterém tráví lidé mnoho času. Výjimkou pak nejsou ani veřejné prostory jako restaurace či kavárny. Většina z nich funguje tak, že do nich dáte vodu a olej, u některých si možná nastavíte barevné podsvícení a tím končíme. Dnes se však budeme bavit o chytrém aroma difuzéru Vocolinc Flowerbud, který toho zvládne mnohem více.

Obsah recenze

Obsah balení Vocolinc Flowerbud



Balení Vocolinc Flowerbud je poměrně prosté a není zde nic, co byste neočekávali. Kromě samotného difuzéru se zde nachází samozřejmě nabíjecí adaptér s redukcí na britské/americké koncovky a základní manuály. Není mu moc co vytknout, ale kdybych musel, něco by se našlo. Na místě Vocolinc bych možná zvážil přidat k balení nějakou sadu (klidně menší) éterických olejů abych si vybral, co mi vyhovuje. Ale chápu, že je to nadstandard. Zajít do obchodu a přičichnout si k jednotlivým olejům je stejně nejideálnější volbou.

Kvalita zpracování difuzéru



Vocolinc Flowerbud vypadá v interiéru hezky, moderně a pokud skryjete kabel, tak i minimalisticky. Je tvořen z plastu, ovšem kvalita zpracování je na poměrně slušné úrovni. Plast mi zde nevadí. Co mi však vadí trochu více je skutečnost, že pokaždé, když chci vyměnit náplň a odklopím víko, difuzér stále běží. Zde bych ocenil nějakou pojistku, která zamezí prskání náplně ven na stůl. Není nic příjemného mít neustále zadělaný stůl. Flowerbud je tak potřeba vždy ručně vypnout. Škoda. Jinak je nádobka poměrně velká, takže vám v ní voda s olejem poměrně dlouho vydrží. Označení maximální hladiny by však mohlo být označeno šikovněji. Je to pouhá nálepka, která se logicky po pár použitích odlepí. Naštěstí je zde ještě klasická ryska. Na okraji nádobky se nachází LED pásek, který v kombinaci s víkem rozsvítí difuzér tak, jak potřebujete.