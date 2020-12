Recenze Realme 7i: dostupný vytrvalec

Na pomyslném recenzentském stole nám tentokrát přistál smartphone Realme 7i představující zajímavou volbu pro všechny, kteří nechtějí moc utrácet, ale zároveň vyžadují dobrou výdrž na baterii. U smartphonů v cenové kategorii okolo 4 tisíc korun však nutně musíme počítat s jistými ústupky. V jakých ohledech se musí uskromnit zájemci o dnes testovaný telefon a jsou tyto ústupky přijatelné?

Obsah recenze Realme 7i

V balení nenajdete nic extra navíc

Realme 7i se prodává v, pro tohoto výrobce již takřka typicky, jasně žluté krabičce s velkým nápisem “7i”. Uvnitř této krabičky se pak nalézá samotný telefon, USB-C kabel a napájecí adaptér o výkonu 18W. Dále zde nalezneme ještě nástroj pro vysunutí šuplíčku na karty, nezbytné manuály a toť vše. Bonus v podobě obalu zde však nečekejte. Jedna maličkost zde však přece jen je a sice fólie aplikovaná na displeji.

Plastová, ale kvalitní konstrukce

Konstrukce Realme 7i je převážně plastová, což však není neobvyklého ani u telefonů s více než dvojnásobnou cenou. Telefon navíc působí bytelným dojmem a na první pohled jsme v kvalitě jeho zpracování nenašli žádné vyloženě slabé misto. Drobnou výtku bychom však mohli mít k trochu ostřejším hranám okolo displeje a mechanice tlačítek, která má poměrně tuhý a hlasitý chod. To jsou však spíše jen drobnosti, které telefonu za 4 tisíce korun rádi odpustíme. Základním “stavebním kamenem” konstrukce je plastová vana s jemnou texturou na zádech. Díky té se záda Realme 7i mohou pochlubit zajímavým efektem “odlesků” i přesto, že je jejich povrch tvořen matným plastem. Líbí se nám také čtvercový modul s fotoaparáty, který jen nepatrně vystupuje nad povrch zad.

Realme Watch S Pro oficiálně: kvalitní zpracování, spousta funkcí a parádní cena čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Celkově musíme design Realme 7i hodnotit jako povedený. Byť telefon s žádnými velkými designovými kreacemi nepřichází, působí sympaticky a jeho vzhled není až příliš snadno zaměnitelný. Tedy alespoň co se zadní strany týče. Ze předu se jedná o tuctový telefon s poměrně tenkými okraji, kapkovitým výřezem a širší bradou. Telefon se na našem trhu aktuálně prodává ve dvou barevných variantách a sice námi testované (a sympatické) světle modré a stříbrné. Vzhledem k 6 000 mAh baterii je nutno počítat s o něco většími rozměry i hmotností telefonu. Rozměry tak v případě Realme 7i činí 164,5 x 75,9 x 9,8 mm, přičemž hmotnost se ustálila na 208 gramech. Nejen díky již zmíněné textuře, ale zejména díky výrazně zaoblenými hranám na zádech se telefon i přes větší rozměry drží příjemně.

Čtečka otisků funguje skvěle

Realme 7i nabídne i čtečku otisků prstů. Ta se, z pochopitelných důvodů, neukryla pod displej, ale na záda telefonu. Výrobce se tak rozhodl i přesto, že ostatní modely z řady Realme 7 využívají čtečku zabudovanou do napájecího tlačítka na boku telefonu. Komu tedy nevyhovuje řešení se čtečkou na zádech, nebude s Realme 7i příliš spokojen. Na druhou stranu, čtečka je na zádech umístěna dobře, takže po uchopení telefonu na čtečce intuitivně spočine ukazováček. Pochválit musíme také funkčnost samotné čtečky. Otisk rozpozná rychle a přesně, takže se nebude stávat, že byste museli prst přikládat opakovaně.

Obraz ani zvuk neohromí

Jednou z oblastí kde se šetřilo je displej. Jedná se o 6,5″ IPS panel s pouze HD+ rozlišením. To znamená jemnost obrazu pouze 270 ppi, což rozhodně není nijak oslnivá hodnota. V praxi to znamená, že při bližším zkoumání si tak můžete všimnout například neostrých okrajů textu, nebo na jednolitém bílém pozadí i pixelové mřížky. Při běžném používání však tato negativa nebudete příliš (nebo spíš vůbec) vnímat. Naopak ocenit můžete třeba dostatečný maximální jas, díky kterému je displej čitelný i za slunečného dne. K pozorovacím úhlům pak nemáme žádné výhrady. Barevné podání je také na velmi slušné úrovni, barvy jsou na poměry IPS displejů syté, jen černá je i vzhledem ke zvolené technologii slabší.

Hlasitý reproduktor je zde pouze jeden a to na spodní hraně telefonu. Jeho výstup se řadí spíše k tomu horšímu na současném trhu. Maximální hlasitost je sice dostatečná, zvuk však absolutně postrádá alespoň náznak nižších tónů a je zde velmi znát “plechový” efekt. Nejen při poslechu hudby tak oceníte přítomnost 3,5mm jacku. Výstup do sluchátek, ať už s dráty nebo bez je pro běžné posluchače zcela dostatečný. Přítomen je i systémový ekvalizér, ten však – alespoň prozatím – funguje pouze ve spojení s výstupem skrze 3,5mm jack. To funkce “Real Sensaround” lze využít i s připojenými bezdrátovými sluchátky. Jedná se o funkci pro automatické vylepšení zvukového výstupu, nás si však příliš nezískala. V kombinaci s hudebním přehrávačem je sice slyšet mírné vylepšení zvuku, rozhodně však nejde o nic zásadního. Naopak při přehrávání videí z YouTube právě tato funkce způsobovala nepříjemné zkreslení zejména mluveného projevu kdy docházelo k nepřirozenému zvýraznění výšek.

OnePlus 9 Lite přijde s čipsetem Snapdragon 865. Překvapí také cena čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Hardware Realme 7i je překvapivě solidní

Od smartphonu s cenou jen maličko přes 4 tisíce korun patrně nikdo nečeká výkonné komponenty, Realme 7i nás však v tomto ohledu dokázalo příjemně překvapit. Uvnitř telefonu se nalézá čipset MediaTek Helio G85 využívající 12nm výrobní technologii. Ten je založen na procesoru využívajícím sestavu 6 úsporných jader Cortex-A55 a dvou výkonných jader Cortex-A75 pracujících na frekvenci až 2 GHz. Grafiku zde má na starost čip Mali-G52 MC2. Operační paměť má v tomto případě zcela adekvátní 4 GB. Tato kombinace pak v benchmarku AnTuTu získala velmi solidních 205 tisíc bodů. Co se her týče, telefon si poradí s jakoukoli kompatibilní hrou z Google Play. Zcela plynule zde běží například populární Call of Duty: Mobile a na nižší grafické nastavení si zcela plynule zahrajete i parádně vypadající RPG Genshin Impact. Plynulému hernímu zážitku však dozajista pomohl nejen použitý hardware, ale paradoxně také výše kritizované nižší rozlišení displeje.

Nejen hry pak můžete ukládat do 64GB úložiště, přičemž po prvním spuštění je volných lehce přes 52 GB. Komu by tato porce nestačila, má možnost své Realme 7i dovybavit microSDXC paměťovou kartou. Řada uživatelů pak určitě ocení, že nebude muset volit mezi osazením druhé SIM karty nebo právě microSD karty. Jednou z výhod Realme 7i totiž je, že nabídne hned 3 samostatné sloty – jeden pro každou z těchto karet. Co se týče konektivity, ta by se dnes dala popsat jako nutný základ. Přítomen je USB-C konektor s USB 2.0 řadičem a o bezdrátovou konektivitu se stará Wi-Fí 802.11ac spolu s Bluetooth 5.0.

Na NFC se zapomnělo

5G konektivita do takto levných telefonů zatím nedorazila a nelze ji tak dnes testovanému kousku vyčítat. Co však Realme 7i vyčítat můžeme a rozhodně i budeme je absence NFC. Byť telefonů v této ceně nabízejících NFC mnoho není, jeho absence a tím pádem nemožnost platit s telefonem u bezkontaktních terminálů může být pro některé kupce rozhodujícím faktorem. Na závěr této kapitoly pak Realme 7i ještě přece jen pochválíme, a to za špičkový příjem Wi-Fi i mobilního signálu – i v hůře pokrytých oblastech. Spokojeni jsme byli i s přesností určování polohy. První fix sice občas probíhal trochu pomaleji, než jsme zvyklí, při navigaci v autě si však Realme 7i počínalo sebejistě.

6 000 mAh baterie odvádí svou práci

Jedním z největších trumfů Realme 7i je bezesporu použitá baterie s kapacitou 6 000 mAh. Ta dokáže telefonu propůjčit více než nadstandardní výdrž na jedno nabití. S telefonem jsme se bez problému dostali na dvoudenní výdrž. Každodenní používání přitom zahrnovalo telefonování, komunikaci přes mail, SMS a instant messengery, streamování hudby do sluchátek či několik desítek minut hraní a sledování videí na YouTube. Průměrná doba denního aktivního používání se přitom zastavila jen těsně pod 5 hodinami a Realme 7i si tak od nás v tomto ohledu jednoznačně zaslouží palec nahoru. Vždyť naprostá většina testovaných telefonů zvládne v podobném zápřahu nanejvýš jeden den bez nabíječky. Té 18W originální pak zabere doplnění energie z 15 na 100 % přibližně 1 hodinu 45 minut.

Realme 7 recenze: hurikán ve střední třídě. Má vůbec konkurenci? čtení: 9 minut ( uložit na později ) čtení: 9 min. uloženo uložit na později 9 min. uloženo

Pokud byste však potřebovali bez zásuvky vydržet ještě o něco déle, nabízí Realme UI ještě dva úsporné režimy omezující funkce telefonu. V nastavení ovšem můžete nalézt ještě třetí možnost, jak snížit spotřebu svého telefonu. Jmenuje se “Režim výkonu” a pokud vypnete vylepšení výkonu, měli byste se dočkat ještě o něco málo lepší výdrže na jedno nabití, za cenu snížení celkového výkonu zařízení. Nám po zvolení této možnosti subjektivně přišlo, že se aplikace spouští o něco pomaleji a nižší výkon byl trochu poznat ve hrách. Měřitelného zlepšení výdrže jsme se však nedočkali.

Realme UI příjemně překvapí

Realme 7i aktuálně spoléhá na operační systém Android 10 s grafickou nadstavbou Realme UI 1.0. Byť toto prostředí překrývá většinu z čistého Androidu, oproti dříve využívané nadstavbě ColorOS pocházející od spřízněné značky Oppo či jiným nadstavbám z dílen čínských výrobců (například MIUI či EMUI) působí Realme UI již na první seznámení podstatně “lehčím” dojmem. S trochou nadsázky bychom se dokonce nebáli Realme postavit někam mezi nadstavbou v telefonech Oppo a přístrojích další “koncernové” značky – OnePlus. Realme se navíc povedla optimalizace systému na jedničku a v tomto ohledu se nemusíte ničeho bát. Na telefonu vše běží plynule a bez citelných zpomalení, spouštění aplikací je rychlé a nedočkali jsme se ani žádných pádů. Realme 7i je tak jasným důkazem, že i levný telefon může v praxi skvěle fungovat.