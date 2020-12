Společnost Realme oficiálně představila své nové chytré hodinky Realme Watch S Pro, na které lákala dlouhé měsíce. Vedle toho došlo také k představení Realme Watch S Master Edition, ovšem v tomto článku se budeme zabývat právě Pro variantou.

Realme Watch S Pro oficiálně

Hodinky disponují 1,39″ dotykovým AMOLED panelem s rozlišením 454 x 454 pixelů. Nechybí podpora always-on režim či automatického jasu. Uvnitř tiká blíže nespecifikovaný čipset ARM Cortex-M4, o kapacitě RAM nepadla zmínka. Realme Watch S Pro mají v sobě zabudovaných více než 100 různých ciferníků a pokud byste si ani tak nevybrali, máte možnost si z telefonu nahrát třeba vaší oblíbenou fotografii. Tělo hodinek je tvořeno z nerezové oceli a váží 63,5 gramů. Co se týče řemínků, zde dostaneme na výběr ze silikonu a veganské kůže, přičemž jsou k dostání v zelené, hnědé, modré a černé barvě.

Z klíčových funkcí stojí za zmínku monitorování srdečního tepu, integrovaný snímač SpO2 pro měření hladiny kyslíku v krvi nebo sledování spánku. Samozřejmostí je pak krokoměr a více než 15 sportovních režimů a to včetně plavání. Pokud jej budete používat s Android telefonem, budete mít možnost ovládat z hodinek nejen hudbu, ale také třeba fotoaparát. V Pro verzi nalezneme také GPS, takže můžeme nechat při sportování telefon doma. O výdrž se stará 420 mAh baterie, která by vám měla vydržet asi dva týdny. A co cena? Ta je velice příjemná. Za hodinky totiž zaplatíme 9 999 INR, což je asi 2 900 korun bez daně.

Co říkáte na nové hodinky od Realme?