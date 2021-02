realme Watch recenze: zajímavé hodinky za 1 200 Kč. Vyplatí se?

Společnost realme představila před nějakou dobou své vůbec první chytré hodinky realme Watch. V redakci je máme již delší dobu a tak si povíme, zda a popřípadě pro koho se jedná o vhodný kup. Vyznačují se totiž poměrně dobrým poměrem mezi cenou a funkcemi, jasným displejem nebo slušnou výdrží na baterii. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Balení hodinek realme Watch jasně ukazuje, komu chtějí být hodinky podobné. Ano, hádáte správně, jablku. Už samotná papírová dlouhá krabička se balení Apple Watch až nápadně podobá a jinak tomu není ani uvnitř. V balení nalezneme kromě samotných hodinek také napájecí kabel bez jakéhokoliv adaptéru a uživatelský manuál. Žádný kratší/náhradní řemínek zde nehledejte. Přestože je balení tedy chudší, nevzbuzuje v nás špatný dojem. Krabička je pevná a na první pohled vzbuzuje prémiovost, což nemusí být tak úplně pravda. O tom ale až v dalších odstavcích.

Kvalita zpracování a vzhled

Chytré hodinky realme Watch vypadají jako kombinace Apple Watch a Amazfit GTS, alespoň co se týče tvaru. Když je vezmete poprvé do ruky, pochopíte proč jsou tak levné. Jejich tělo je totiž tvořeno z plastu, což však nemusí být nutně špatně. Pouzdro má pak průměr 36,5 mm a jsou 11,8 mm tlusté. Díky použitým materiálům pak váží pouhých 31 gramů, takže je na ruce skoro necítíte, ovšem nemáme z nich vyloženě levný pocit. Možná to dělají lesklé hrany. Pokud si ale kupujete hodinky kvůli prestiži, mrkněte rovnou po něčem jiném (a pravděpodobně dražším).

Na to si však hodinky ani hrát nechtějí. Vypadají prostě obyčejně a ostudu rozhodně neudělají. Po několikadenním používání se navíc lesklé tělo nijak nepoškrábalo, což je další pozitivum. Na pravém boku se nachází jediné tlačítko, kterým hodinky probudíte a vrátíte se na úvodní obrazovku. O displeji samotném si povíme více v další kapitole. Hodinkám nechybí certifikace IP68, takže pokud při běhání začne poprchávat, neměli byste mít obavu. Naopak plavat ani sprchovat bychom se s realme Watch nešli.



Displej realme Watch

Na hodinkách realme Watch nalezneme 1,4″ IPS LCD displej s rozlišením 320 x 320 pixelů. Jestli vám to přijde málo, nedivíme se. Displej totiž není rovnoměrně rozprostřený po celé přední straně. Ve spodní části se totiž nachází poměrně tlustá brada jako na některých Android telefonech. Pokud budete mít ciferník s černým pozadím, celkem dobře tento neduh zakryjete. Naopak při používání barevných ciferníků nevypadají hodinky příliš dobře a v tento moment působí již zmiňovaným levným dojmem. Doporučujeme tedy rozhodně nějaký minimalističtější a tmavý motiv.

1,4 IPS LCD panel

rozlišení 320 x 320 pixelů

maximální jas 320 nitů

Co se týče kvality displeje, tam je to o poznání lepší. Rastr je sice hrubší, ale potěší vás třeba vysoký maximální jas, díky kterému přečtete na hodinkách co potřebujete i na přímém slunci (320 nitů). O ochranu se stará sklo Gorilla Glass 3 a za dobu používání (cca. 14 dní) jsme nenarazili na žádný větší škrábanec. Hodinky mají občas problém s dotykem a displej ne vždy pochopí, na co chcete klepnout. Je to však spíše sporadická záležitost. Co nám zde trochu chybí je Always-on displej. Vzhledem k ceně hodinek se to dá však společnosti realme odpustit.



Operační systém a výkon

Na začátek je potřeba říct, že realme Watch fungují pouze s operačním systémem Android a na iOS a jiné systémy si je nemáte šanci propojit. Za nás je to trochu škoda, když v dnešní době drtivá většina výrobců podporuje oba dva systémy. Společnost realme nasadila do hodinek svůj vlastní operační systém a nepodělila se s námi o specifikace jako je použitý čip nebo kapacita RAM paměti. Co se týče výkonu samotného, ten rozhodně není dokonalý a možná chápeme, proč se rozhodla specifikace nezveřejnit.

Hodinky realme Watch se totiž poměrně často zasekávají a i projíždění v menu či nastavení se trhá. Co se týče samotného systému, opravdu dostanete jen základní funkce, které od hodinek čekáte. Nic navíc zde nehledejte. Pokud přejedete prstem dolů, zobrazí se vám notifikace na které nelze odpovídat, číst je však můžete. Pokud je máte přečtené, můžete je pouze smazat. Nic víc. Po přejetí prstem nahoru se vám zobrazí hlavní nabídka se všemi aplikacemi. Nechybí funkce jako přehrávání hudby (které nefunguje při tréninku), fotoaparát, na kterém můžete vzdáleně vidět a následně vyfotit fotografii na telefonu, počasí nebo meditace.

Dále se zde nachází aplikace pro měření srdečního tepu či SpO2, což naopak u takto levných hodinek oceňujeme. Dále je zde budík, stopky, zaznamenávání spánku či režim cvičení. V něm dostaneme na výběr z několika režimů, mezi které patří třeba chůze, běh, cyklistika, fotbal, basketbal, aerobik nebo jóga. Pokud přejedete prstem doleva, zobrazíte si jednotlivé aplikace jako widgety, ve kterých uvidíte vaše výsledky.

Aplikace Realme

Propojení hodinek realme Watch s telefonem probíhá přes aplikace Realme Link. Je velice jednoduché a trvá jen několik sekund, kdy aplikace automaticky detekuje realme hardware a následně se s ním sama spojí. V aplikaci si můžete navíc detailněji kontrolovat vaše veškeré statistiky a můžete si hodinky také různě nastavovat. Lze nastavit třeba v jakých intervalech se má pouštět srdeční frekvence nebo třeba propojení notifikací. Pokud si chcete svá data posílat do jiné aplikace, můžete pouze do Google Fit. Jiné aplikace zatím realme bohužel nepodporuje.