Kromě telefonu realme GT 2 Master Explorer prý chystá firma ještě nástupce levných hodinek realme Watch 2. Ten by se měl objevit co nevidět, jelikož byl certifikován na několika úřadech, tak se pojďme mrknout, co o realme Watch 3 zatím víme.

realme Watch 3 certifikovány na BIS, IMDA a FCC

Hodinky byly spatřeny na certifikaci Bluetooth SIG a označují se jako RMW2108. Jak je zvykem, tato certifikace neprozrazuje žádné detaily, ovšem kromě ni se ukázaly také na indickém certifikačním úřadu BIS, IMDA a FCC. Poslední certifikac odhalila 340mAh baterii, což je o 25 mAh více než u aktuální generace. Dá se tedy očekávat, že se opět dočkáme solidní výdrže, která by měla sahat někam ke 14 dnům při běžném používání.

realme watch 2 review: Better display + 12 days of battery life!

Počítat můžeme také s IP68 certifikací, monitorováním srdečního tepu, SpO2, stresu či spánku nebo hromadou sportovních režimů. Hodinky realme Watch 2 vychází v Evropě na nějakých 50 EUR, Pro varianta pak na 75 EUR, takže se dá odhadnout, že půjde o levné a vstupní zařízení do světa nositelné elektroniky.

Zdroj: gizmochina.com