Společnost Realme dnes konečně oficiálně představila modely Narzo 10 a Narzo 10A. Původně měla být tato řada představena již dvakrát, ovšem konference byla vzhledem k pandemii vždy odložena. Co tedy od telefonů čekat a kolik si za ně výrobce naúčtuje? Na to se podíváme v dnešním článku.

Realme Narzo 10 a 10A oficiálně

Realme Narzo 10 pokrývá 6,5″ LCD displej s rozlišením HD +, přičemž jej narušuje kapkovitý výřez, kde nalezneme 16 megapixelovou selfie kamerku. Na zadní straně jsou pak čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 48 megapixelů a sekundují mu 2 megapixelový hloubkový a makro senzor.

O výkon se zde postará čipset Helio G80 v kombinaci se 4 GB operační paměti RAM. O dostatek místa se pak postará 128 GB úložiště, které je možné rozšířit skrz microSD kartu. Výdrž baterie by zde měla být skvělá. Velký 5 000 mAh akumulátor, který navíc podporuje 18W rychlé nabíjení by měl v kombinaci s nenáročným displejem zajistit bez problémů dvoudenní výdrž.

Odlehčená verze Realme Narzo 10A se liší hned v několika ohledech. Bude jej pohánět levnější čipset Helio G70, který je spárován s 3 GB operační paměti RAM a 32 GB úložištěm. Displej pak zůstává stejný, jako v případě klasického modelu, ovšem namísto 48 megapixelového fotoaparátu zde bude pouze 12 megapixelový. Spokojit se budeme muset také s absencí USB-C a rychlého nabíjení. Obě dvě zařízení mají naopak na zadní straně kapacitní čtečku otisků prstů. Operačním systémem zde bude Android 10 s nadstavbou Realme UI.

Telefony jdou do prodeje 18. května. Narzo 10 bude k dispozici v barevné variantě The White a That Green a to za cenu 11 999 INR, tedy asi 4 000 korun bez daně. Narzo 10A je pak k dispozici v barvách So Blue a So White. Zaplatíme za něj 8 499 INR, což je asi 2 800 korun bez daně.

Android 10 dorazil do evropských verzí Xiaomi Mi A3 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Koupili byste si takto levný telefon?

Zdroj: gsmarena.com