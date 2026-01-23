TOPlist

Nejvýhodnější vlajka v Česku! Realme GT 8 Pro má nejvýkonnější čip, 200MP teleobjektiv a špičkovou výdrž

  • Realme GT8 Pro je vlajková loď se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 a 200MP teleobjektivem
  • Nabízí 7 000mAh baterii, 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení
  • Na Heurece ho seženete od 21 069 Kč místo běžných 27 499 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
23.1.2026 22:00
Ikona komentáře 0
realme gt8 pro jpg

Realme s modelem GT8 Pro míří na zákazníky, kterým OnePlus 15 přijde příliš kompromisní. Má vyšší rozlišení displeje, lepší teleobjektiv a nižší cenu – zní to jako recept na úspěch. Jak je tomu ve skutečnosti?

OnePlus 15, které nikdy nevzniklo

Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 16 GB RAM a 512GB úložiště. Displej je QHD+ OLED se 144 Hz – tam, kde OnePlus 15 šlo na 1,5K rozlišení, Realme drží plné QHD+. Jas dosahuje 2 000 nitů v automatickém režimu, takže čitelnost na slunci není problém.

Realme GT8 Pro

Hlavní tahákem je 200MP teleobjektiv s 3× zoomem. Fotí o poznání lépe než většina konkurence a může se směle rovnat s takovými velikány jako Vivo X300 Pro nebo Xiaomi 15 Ultra. Zajímavostí je spolupráce s Ricoh – speciální režim GR nabízí filmové barevné profily jako u kompaktů Ricoh GR.

KOUPIT NA HEURECE

Baterie na dva dny

Baterie má kapacitu 7 000 mAh a výdrž je parádní – dva dny běžného používání dá bez problémů. Nabíjení zvládá 120 W drátově (0–100 % za 53 minut) a 50 W bezdrátově. Telefon má IP68/IP69 a velmi dobré stereo reproduktory.

KOUPIT NA HEURECE

Realme GT8 Pro se v Česku prodává za 27 499 Kč, na Heurece ho ale seženete od 21 069 Kč. Za tu cenu dostanete vlajkový čip, QHD+ displej a 200MP zoom, což je vlastně velmi zajímavá nabídka.

Dali byste přednost Realme před ostatními značkami?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025