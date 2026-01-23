Nejvýhodnější vlajka v Česku! Realme GT 8 Pro má nejvýkonnější čip, 200MP teleobjektiv a špičkovou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Realme GT8 Pro je vlajková loď se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 a 200MP teleobjektivem Nabízí 7 000mAh baterii, 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení Na Heurece ho seženete od 21 069 Kč místo běžných 27 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Realme s modelem GT8 Pro míří na zákazníky, kterým OnePlus 15 přijde příliš kompromisní. Má vyšší rozlišení displeje, lepší teleobjektiv a nižší cenu – zní to jako recept na úspěch. Jak je tomu ve skutečnosti? OnePlus 15, které nikdy nevzniklo Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 16 GB RAM a 512GB úložiště. Displej je QHD+ OLED se 144 Hz – tam, kde OnePlus 15 šlo na 1,5K rozlišení, Realme drží plné QHD+. Jas dosahuje 2 000 nitů v automatickém režimu, takže čitelnost na slunci není problém. Hlavní tahákem je 200MP teleobjektiv s 3× zoomem. Fotí o poznání lépe než většina konkurence a může se směle rovnat s takovými velikány jako Vivo X300 Pro nebo Xiaomi 15 Ultra. Zajímavostí je spolupráce s Ricoh – speciální režim GR nabízí filmové barevné profily jako u kompaktů Ricoh GR. KOUPIT NA HEURECE Baterie na dva dny Baterie má kapacitu 7 000 mAh a výdrž je parádní – dva dny běžného používání dá bez problémů. Nabíjení zvládá 120 W drátově (0–100 % za 53 minut) a 50 W bezdrátově. Telefon má IP68/IP69 a velmi dobré stereo reproduktory. KOUPIT NA HEURECE Realme GT8 Pro se v Česku prodává za 27 499 Kč, na Heurece ho ale seženete od 21 069 Kč. Za tu cenu dostanete vlajkový čip, QHD+ displej a 200MP zoom, což je vlastně velmi zajímavá nabídka. Dali byste přednost Realme před ostatními značkami? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Realme slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025