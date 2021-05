realme C21 recenze: překvapivě dobrý levný telefon s úchvatnou výdrží

Došlo dokonce k posunu co se týče pádu aplikací, kdy se nám třeba u realme 7 občas stávalo, že se nám zasekl Instagram nebo spadl Facebook. Za celou dobu testování realme C21 se nám nic takového nestalo a vše včetně animací, přechodů a multitaskingu probíhá v 95 % případů plynule. A to se u telefonu za necelých 3 000 Kč prostě počítá.



Výdrž baterie

Už dlouho se nám nestalo, že bychom nemuseli telefon nabíjet tři dny. A ještě méně to čekáte od takto levného modelu. Telefon realme C21 nám dorazil, vybalili jsme jej z krabičky, strčili do něj SIM kartu a nechali jej dobít na 100 %. Bylo to ve čtvrtek. A hádejte co? V neděli jsme jej dali na nabíječku s 21 %. Sice jsme během této doby nehráli hry a nespouštěli benchmarky, ale aktivně využívali sociální sítě, aplikace od Googlu jako Gmail, Kalendář, Chrome nebo Disk. Jas jsme měli celou dobu na automatickém nastavení a o víkendu vyfotili i nějaké ty fotografie.

Při náročném používání vám ale telefon přesto s přehledem vydrží 2 dny. Tyto skvělé hodnoty má na starost 5 000 mAh baterie s podporou 10 W nabíjení, což je ale celkem málo. Nabití z 0 na 100 % trvá přes dvě hodiny, ovšem vzhledem k výdrži se to dá mobilu snadno odpustit. Budete jej totiž nabíjet maximálně čtyřikrát do týdne.



Fotoaparát realme C21

Na zadní straně telefonu realme C21 nalezneme čtvercový modul se třemi fotoaparáty a LED bleskem. Ten hlavní nabízí rozlišení 13 MPx a světelnost f/2,2 a při dobrých světelných podmínkách dokáže zachytit poměrně kvalitní snímky s dostatečnou ostrostí i poměrně věrným barevným podáním. Jakmile jste ale v interiéru, kde není perfektní světlo, jde kvalita snímků rapidně dolů a i ve dne je šum na denním pořádku.

Zbylé dva snímače mají oba rozlišení 2 MPx a jeden slouží pro makro snímky a druhý pro portrétní fotografie. Zde jsou oba dva snímače zklamáním a máme podezření že jej výrobci přidávají do levných telefonů jen proto, aby vypadali prémiověji.