Klávesnice Razer Ornata V3 v Česku zlevnila! Nabízí RGB Chroma podsvícení a magnetickou opěrku

Razer Ornata V3 TKL je herní klávesnice s hybridními mecha-membrane spínači
Kompaktní TKL layout bez numerické klávesnice a RGB Chroma podsvícení
S kódem ALZADNY15 stojí 1 614 Kč místo původních 1 899 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 5.2.2026 10:00

Nechcete hlučnou mechanickou klávesnici, ale membránová vám přijde moc „gumová"? Razer Ornata V3 Tenkeyless nabízí kompromis – hybridní mecha-membrane spínače kombinují měkký zdvih membrány s mechanickým kliknutím. Pro fanoušky značky Razer může být zajímavou volbou, ale recenze na Alze jsou rozporuplné.

Hybrid mezi membránou a mechanikou

TKL (tenkeyless) formát bez numerické klávesnice šetří místo na stole pro pohyb myší. Nízkoprofilové klávesy s RGB Chroma podsvícením podporují synchronizaci s ostatními Razer produkty přes Synapse software. Klávesnice je voděodolná a má programovatelné makro klávesy. Magnetická opěrka zápěstí je součástí balení.

Platíte za značku

Na Alze má klávesnice 4,0 z 5 od pouhých 3 zákazníků – příliš málo pro objektivní závěr. Jeden uživatel chválí, že není tak hlasitá jako mechanické klávesnice a má ji už podruhé. Druhý je kritičtější: „Levný build, šetřilo se na čem se dalo. Podobná kvalita jde na Ali za 18–25 eur." Stěžuje si také na slabé magnety u opěrky zápěstí a nepříjemný kontrast podsvícení jednotlivých kláves.

KOUPIT NA ALZE

Reklamovanost je nulová, což je pozitivní.Hlavní důvod ke koupi je však značka Razer a integrace do jejich ekosystému, za podobné peníze seženete lepší a hlavně mechanické klávesnice. US layout znamená americké rozložení bez českých znaků. Původní cena byla 1 899 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte za 1 614 Kč.

Dáváte přednost mechanickým spínačům, nebo vám vyhovuje měkčí membrána?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…