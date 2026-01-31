Webkamera s LED přisvícením za fajn cenu: Razer Kiyo zlevnila na 1 599 Kč Hlavní stránka Zprávičky Razer Kiyo je webkamera pro streamery s integrovaným LED kruhem Má rozlišení 1080p při 30 fps nebo 720p při 60 fps, úhel záběru je 81,6° S kódem ALZADNY20 stojí 1 599 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Streamovací webkamery s přisvícením většinou stojí majlant – Razer Kiyo nabízí integrovaný LED kruh za cenu běžné kamerky. Na trhu je od roku 2018, ale stále patří mezi nejlépe hodnocené webkamery za danou cenu. LED ring přímo na kameře Hlavní předností je svítící kruh s 12 LED diodami a difuzorem. Jas nastavíte ve 12 úrovních otočením prstence. Teplota světla 5600K odpovídá dennímu světlu – obličej vypadá přirozeně bez žlutého nebo modrého nádechu. Pro běžné použití nebudete potřebovat externí softboxy ani ring light. Kamera zvládá 1080p při 30 fps nebo 720p při plynulejších 60 fps. Zorný úhel 81,6° zachytí i část pozadí, ale není tak široký, aby zkresloval obličej. Součástí je mikrofon s citlivostí -38 dB – na nouzové použití stačí, ale pro kvalitní stream doporučujeme externí. Připojení zajišťuje USB 2.0 kabel o délce 1,5 metru. KOUPIT NA ALZE Osvědčená klasika s drobnými mouchami Na Alze má Razer Kiyo 4,8 z 5 od 39 zákazníků a 95 % ji doporučuje. Chválí se kvalita obrazu i za zhoršených světelných podmínek, jednoduchost instalace a možnost uchycení na stativ. Jeden recenzent píše: „Z hlediska testů ostatních kamer od Razeru je tato s nejlepším obrazem.“ Kritika míří na software, který se při každém zapojení vnucuje k instalaci – přitom kamera funguje plug and play bez něj. Chybí fyzický kryt objektivu a při maximální intenzitě LED ring svítí do vlastní kamery. Na macOS není oficiálně podporovaná, ale podle recenzentů funguje s aplikací Webcam Settings. V roce 2018 stála 2 799 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY20 pořídíte za 1 599 Kč. Za streamovací kameru s integrovaným osvětlením je to férová cena. Používáte při videohovorech externí osvětlení, nebo vám stačí denní světlo? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Razer slevy webkamery Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025