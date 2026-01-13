Špičková herní myš! Rapture WRAITH ULTIMATE má hořčíkové tělo a špičkový senzor, nyní je v zajímavé akci Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová herní myš Rapture WRAITH ULTIMATE s tělem z hořčíku stojí teď 1 649 Kč Má senzor PixArt PAW 3950 s 30 000 DPI a polling rate 8 000 Hz pro turnajovou přesnost Hmotnost činí pouhých 61,5 gramů a hodnocení 4,9/5 od zákazníků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Herní myš s tělem z hořčíku za cenu běžného plastu? Rapture WRAITH ULTIMATE kombinuje prémiové materiály se špičkovými komponenty a na Alze ji teď koupíte za 1 649 Kč s kódem VYPRODEJ25. Původní cena 2 199 Kč už byla zajímavá, sleva 25 % z ní dělá jednu z nejlépe vybavených myší ve své cenové kategorii. PixArt PAW 3950: senzor z nejvyšší ligy Optický senzor PixArt PAW 3950 patří mezi absolutní špičku. Rozlišení až 30 000 DPI, tracking speed 750 IPS a akcelerace 50G znamenají, že myš zachytí i ty nejrychlejší pohyby. V kombinaci s mikrokontrolérem Nordic 52840 dosahuje polling rate 8 000 Hz – myš komunikuje s počítačem osmkrát častěji než běžné herní myši s 1 000 Hz. Michael z Berouna, který testuje high-endové myši, to komentuje: „Měl jsem v ruce všechny high-endové myši. Vhodná i pro kompetitivní hraní.“ Michal z Klimkovic přechází z Logitech G Pro Wireless a píše: „Senzor je ve hře velice precizní.“ Tělo z hořčíku místo plastu Perforované tělo není z plastu, ale z hořčíku. Tento kov je lehčí než hliník a zároveň pevnější než většina plastů. Výsledkem je hmotnost pouhých 61,5 gramů při zachování tuhosti konstrukce. Jakub ze Stonavi to vystihuje: „Tělo není plastové, nikde nic nevržou ani se neprohýbá. Uchop je parádní.“ Zajímavý postřeh přidává Michal z Klimkovic: „Materiál se chová trochu jako kov – ve chvíli, kdy pouze leží na stole třeba hodinu, je studená. To se u plastu nestalo.“ Pro někoho příjemný bonus, pro někoho věc k zvážení. RAPTURE WRAITH ULTIMATE ZA 1 649 KČ Tři způsoby připojení WRAITH ULTIMATE nabízí kompletní flexibilitu připojení. Bezdrátově přes 2,4 GHz s 8kHz stanicí pro nejnižší latenci, přes Bluetooth 5.3 bez potřeby přijímače, nebo kabelem přes USB-C s opleteným 1,5m kabelem. Můžete ji mít připojenou ke třem zařízením současně a přepínat mezi nimi. Výdrž baterie je solidní. Anonymní zákazník hlásí: „Po třech týdnech a také celodenního používání je baterie ještě stále na 40 % nabitá.“ S Bluetooth připojením vydrží déle, s 8 000 Hz polling rate logicky kratší dobu. Spínače Huano s životností 100 milionů kliknutí Spínače Huano Green Shell White Dot jsou tužší než běžné Omrony a mají výrazné cvaknutí. Hráči, kteří preferují hmatovou zpětnou vazbu, to ocení. Životnost 100 milionů kliknutí znamená, že spínače přežijí i ty nejintenzivnější herní maratony. Jakub z Valtrovic ale upozorňuje: „Hlasitá, hlavně stisk kolečka.“ Pokud hrajete v noci vedle spícího partnera, může to být problém. Pro koho je myš vhodná? Rapture WRAITH ULTIMATE za 1 649 Kč cílí na náročné hráče, kteří chtějí high-endové specifikace bez prémiové cenovky. Konkurenční myši s podobným senzorem a polling rate stojí běžně dva až tři tisíce. Ergonomický tvar je určen výhradně pro praváky. Hodnocení 4,9 z 5 od 21 zákazníků, 95 % doporučuje. Přes 500 prodaných kusů a reklamovanost 1,52 %. Marek z Brna shrnuje: „Lehká, super senzor, široké možnosti nastavení v softwaru. Nevýhody? Nic.“ KOUPIT RAPTURE WRAITH ULTIMATE V balení najdete myš, 8kHz přijímač, opletený USB-C kabel, náhradní PTFE klouzače a manuál. Software v češtině je ke stažení na webu výrobce a umožňuje nastavit DPI, přiřadit makra nebo upravit LOD (výška zdvihu nad podložkou). Jeden zákazník hlásí, že Windows Defender může software označit jako hrozbu – jde o falešný poplach, ale vyžaduje ruční povolení. Co chybí? Balení je „eco" – základní kartonová krabička bez luxusního unboxing zážitku. Jakub ze Stonavi to glosuje: „Krabička Rapture vypadá jako od kapesníků." Na funkčnost to vliv nemá, ale pokud si rádi vystavujete krabičky od periferií, budete zklamaní. RGB podsvícení je minimální – pouze jedna LED dioda v logu, kterou většina hráčů stejně vypne kvůli výdrži baterie.

Preferujete lehké myši s perforovaným tělem, nebo klasické plné konstrukce? 