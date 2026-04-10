Hrajete hry? Tento 31,5" monitor se 180 Hz a QuadHD zase zlevnil pod 5 tisíc

Adam Kurfürst
10.4.2026 10:00
Ikona komentáře 0
Rádi hrajete hry a přemýšlíte nad upgradem svého monitoru? Rapture VIDE 32VFQ180 nyní seženete na Alze za 4 792 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. Stejně drahý byl naposledy v lednu, běžná cena přitom činí 5 990 Kč. Jeho hlavními lákadly jsou 180Hz obnovovací frekvence a rozlišení QuadHD.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte velký herní nebo pracovní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a nechcete utrácet za prémiové značky.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete profesionální kalibraci barev nebo plánujete monitor jako sekundární displej k 4K panelu.
💡 Za 4 792 Kč dostanete 32″ QHD se 180 Hz, 3letou zárukou a oběma kabely v balení – to je v této cenové hladině nadstandardní.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Rapture VIDE 32VFQ180 cílí na hráče a uživatele, kteří chtějí velkou úhlopříčku 31,5″ s QHD rozlišením (2560 × 1440 pixelů) bez nutnosti investovat do drahých prémiových modelů. Kombinace 180Hz obnovovací frekvence a odezvy 1 ms (MPRT) zajišťuje plynulý obraz i v rychlých akčních hrách. Pro hráče je podstatná i podpora AMD FreeSync, která synchronizuje frekvenci monitoru s grafickou kartou a eliminuje trhání obrazu.

Zajímavý je i kontext ceny: monitor se v lednu prodával za podobné částky (jeden z recenzentů ho pořídil za 4 100 Kč, jiný zánovní kus za 3 600 Kč). Aktuálních 4 792 Kč je tedy jedna z nejnižších cen, za kterou tento model na Alze seženete.

Klíčové parametry v praxi

Monitor využívá Fast VA panel s kontrastem 3500:1, což znamená výrazně hlubší černou než u běžných IPS panelů. Barevné pokrytí 122,3 % sRGB a 91,2 % AdobeRGB je na herní monitor solidní – barvy jsou syté a přechody plynulé. Jeden z recenzentů zmiňuje, že monitor zvládá 8bit + FRC (tedy 10bitové barvy), což je příjemný bonus.

Jas 300 cd/m² je pro běžné podmínky dostatečný, ale nepočítejte s výrazným HDR efektem – podpora HDR je zde spíše základní. Matný povrch panelu pomáhá s odlesky a Anti-Flicker technologie spolu s filtrem modrého světla šetří oči při dlouhém sezení.

Praktická stránka: konektivita, stojan, záruka

Na připojení je monitor vybavený dobře: 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4 plus 3,5mm jack na sluchátka. V balení najdete jak HDMI, tak DisplayPort kabel – nemusíte nic dokupovat. Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 13 cm a náklon (+5° až -15°). Pro montáž na rameno je k dispozici VESA 100×100.

Příjemným bonusem je OSD menu v češtině a záruka 36 měsíců – to je o rok víc než standardních 24 měsíců. Monitor váží 9,37 kg, takže pokud plánujete rameno, ověřte si jeho nosnost.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Rapture VIDE 32VFQ180 hodnocení 4,4 z 5 (6 hodnocení) a 83 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost je pouze 1,5 %, což je velmi nízká hodnota. Uživatelé chválí především poměr cena/výkon, věrné podání barev bez nutnosti složitého nastavování a skutečnost, že 180 Hz s VRR funguje bez problémů.

Jeden z recenzentů, který monitor používá na CAD (projektování na počítači) a hry, zmiňuje, že si musel zvyknout na velikost a rozšířit stůl kvůli potřebné vzdálenosti – ale zpětně by už neměnil. Jiný uživatel oceňuje, že nebylo potřeba téměř nic nastavovat, aby dostal kvalitní obraz.

Kritika se objevuje minimálně: jeden uživatel hlásil rozpixelovaný text při připojení jako druhý monitor – pravděpodobně jde o problém s nastavením škálování ve Windows, nikoliv o vadu monitoru. Jiný recenzent poznamenává, že za plnou cenu (6 000 Kč) by možná stálo za to našetřit na 27″ mini LED – při aktuálních 4 792 Kč ale tento argument odpadá.

Kdy to smysl nedává

Pokud pracujete s profesionální grafikou nebo tiskem a potřebujete hardwarovou kalibraci a certifikované barvy, tohle není ten pravý monitor. Stejně tak pokud plánujete monitor používat jako sekundární displej vedle 4K panelu – rozdíl v rozlišení a hustotě pixelů může být rušivý a nastavení škálování komplikované.

VA panely mají obecně o něco pomalejší odezvu při přechodech z tmavé na světlou než IPS – pokud jste zvyklí na prémiové IPS herní monitory, můžete zaznamenat lehký smearing. Recenzenti ale uvádějí, že u tohoto modelu je nízký.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Rapture VIDE 32VFQ180 za 4 792 Kč (s kódem ALZADNY20) je výborná volba pro ty, kteří chtějí velký herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí bez nutnosti platit za prémiové značky. Dostanete 31,5″ QHD displej se 180 Hz, slušný kontrast, oba kabely v balení a 3letou záruku. Reklamovanost je minimální a uživatelé jsou spokojeni.

Pokud vás tento model nezaujal, ale herní nebo velký monitor hledáte, projděte si aktuální Alza Dny – pravidelně se tam objevují další zlevněné modely.

Jakou úhlopříčku monitoru preferujete vy – 27″, 32″, nebo jdete ještě výš?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024