Hrajete hry? Tento 31,5" monitor se 180 Hz a QuadHD zase zlevnil pod 5 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 31,5" Rapture VIDE 32VFQ180 je herní QHD monitor s Fast VA panelem, 180 Hz a odezvou 1 ms S kódem ALZADNY20 stojí 4 792 Kč místo 5 990 Kč (sleva 1 198 Kč) Tak levný byl naposledy v lednu – jde o jednu z historicky nejnižších cen tohoto modelu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.4.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Rádi hrajete hry a přemýšlíte nad upgradem svého monitoru? Rapture VIDE 32VFQ180 nyní seženete na Alze za 4 792 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. Stejně drahý byl naposledy v lednu, běžná cena přitom činí 5 990 Kč. Jeho hlavními lákadly jsou 180Hz obnovovací frekvence a rozlišení QuadHD. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velký herní nebo pracovní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a nechcete utrácet za prémiové značky.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete profesionální kalibraci barev nebo plánujete monitor jako sekundární displej k 4K panelu.💡 Za 4 792 Kč dostanete 32″ QHD se 180 Hz, 3letou zárukou a oběma kabely v balení – to je v této cenové hladině nadstandardní. Proč je tenhle monitor zajímavý Rapture VIDE 32VFQ180 cílí na hráče a uživatele, kteří chtějí velkou úhlopříčku 31,5″ s QHD rozlišením (2560 × 1440 pixelů) bez nutnosti investovat do drahých prémiových modelů. Kombinace 180Hz obnovovací frekvence a odezvy 1 ms (MPRT) zajišťuje plynulý obraz i v rychlých akčních hrách. Pro hráče je podstatná i podpora AMD FreeSync, která synchronizuje frekvenci monitoru s grafickou kartou a eliminuje trhání obrazu. Zajímavý je i kontext ceny: monitor se v lednu prodával za podobné částky (jeden z recenzentů ho pořídil za 4 100 Kč, jiný zánovní kus za 3 600 Kč). Aktuálních 4 792 Kč je tedy jedna z nejnižších cen, za kterou tento model na Alze seženete. Klíčové parametry v praxi Monitor využívá Fast VA panel s kontrastem 3500:1, což znamená výrazně hlubší černou než u běžných IPS panelů. Barevné pokrytí 122,3 % sRGB a 91,2 % AdobeRGB je na herní monitor solidní – barvy jsou syté a přechody plynulé. Jeden z recenzentů zmiňuje, že monitor zvládá 8bit + FRC (tedy 10bitové barvy), což je příjemný bonus. Jas 300 cd/m² je pro běžné podmínky dostatečný, ale nepočítejte s výrazným HDR efektem – podpora HDR je zde spíše základní. Matný povrch panelu pomáhá s odlesky a Anti-Flicker technologie spolu s filtrem modrého světla šetří oči při dlouhém sezení. Praktická stránka: konektivita, stojan, záruka Na připojení je monitor vybavený dobře: 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4 plus 3,5mm jack na sluchátka. V balení najdete jak HDMI, tak DisplayPort kabel – nemusíte nic dokupovat. Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 13 cm a náklon (+5° až -15°). Pro montáž na rameno je k dispozici VESA 100×100. Příjemným bonusem je OSD menu v češtině a záruka 36 měsíců – to je o rok víc než standardních 24 měsíců. Monitor váží 9,37 kg, takže pokud plánujete rameno, ověřte si jeho nosnost. Co říkají uživatelé Na Alze má Rapture VIDE 32VFQ180 hodnocení 4,4 z 5 (6 hodnocení) a 83 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost je pouze 1,5 %, což je velmi nízká hodnota. Uživatelé chválí především poměr cena/výkon, věrné podání barev bez nutnosti složitého nastavování a skutečnost, že 180 Hz s VRR funguje bez problémů. Jeden z recenzentů, který monitor používá na CAD (projektování na počítači) a hry, zmiňuje, že si musel zvyknout na velikost a rozšířit stůl kvůli potřebné vzdálenosti – ale zpětně by už neměnil. Jiný uživatel oceňuje, že nebylo potřeba téměř nic nastavovat, aby dostal kvalitní obraz. Kritika se objevuje minimálně: jeden uživatel hlásil rozpixelovaný text při připojení jako druhý monitor – pravděpodobně jde o problém s nastavením škálování ve Windows, nikoliv o vadu monitoru. Jiný recenzent poznamenává, že za plnou cenu (6 000 Kč) by možná stálo za to našetřit na 27″ mini LED – při aktuálních 4 792 Kč ale tento argument odpadá. Kdy to smysl nedává Pokud pracujete s profesionální grafikou nebo tiskem a potřebujete hardwarovou kalibraci a certifikované barvy, tohle není ten pravý monitor. Stejně tak pokud plánujete monitor používat jako sekundární displej vedle 4K panelu – rozdíl v rozlišení a hustotě pixelů může být rušivý a nastavení škálování komplikované. VA panely mají obecně o něco pomalejší odezvu při přechodech z tmavé na světlou než IPS – pokud jste zvyklí na prémiové IPS herní monitory, můžete zaznamenat lehký smearing. Recenzenti ale uvádějí, že u tohoto modelu je nízký. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture VIDE 32VFQ180 za 4 792 Kč (s kódem ALZADNY20) je výborná volba pro ty, kteří chtějí velký herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí bez nutnosti platit za prémiové značky. Dostanete 31,5″ QHD displej se 180 Hz, slušný kontrast, oba kabely v balení a 3letou záruku. Reklamovanost je minimální a uživatelé jsou spokojeni. Pokud vás tento model nezaujal, ale herní nebo velký monitor hledáte, projděte si aktuální Alza Dny – pravidelně se tam objevují další zlevněné modely. Jakou úhlopříčku monitoru preferujete vy – 27″, 32″, nebo jdete ještě výš? Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024