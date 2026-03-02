TOPlist

Alzácký 32" QHD monitor se 180Hz frekvencí pěkně zlevnil. Má čtyři obrazové porty a výškově nastavitelný stojan

  • 31,5" Rapture VIDE 32VFQ180 je herní monitor s QHD rozlišením, 180 Hz obnovovací frekvencí a odezvou 1 ms
  • Aktuálně stojí 5 190 Kč místo 5 990 Kč – nejnižší cena od ledna (sleva 800 Kč)
  • Nabízí Fast VA panel s kontrastem 3 500:1, 2× HDMI 2.1, 2× DisplayPort 1.4 a výškově nastavitelný stojan

2.3.2026 14:00
Rapture VIDE 32VFQ180 na stole ai ilustrace

Uvažujete nad pořízením nového herního monitoru s úhlopříčkou nad 30 palců? Rapture VIDE 32VFQ180 nyní stojí 5 190 Kč, což je nejnižší cena od ledna. Oproti běžné ceně 5 990 Kč ušetříte 800 Kč. V balení navíc najdete HDMI i DisplayPort kabel, takže nemusíte nic dokupovat. Láká na QuadHD rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte velký QHD herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí za cenu menších Full HD modelů.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 4K rozlišení nebo preferujete IPS panel pro profesionální práci s barvami.
💡 Za 5 190 Kč dostáváte 31,5″ QHD s 180 Hz, VA panelem s hlubokými černými a kompletní kabely v balení.

Proč je tento monitor zajímavý

Rapture VIDE 32VFQ180 cílí na hráče, kteří chtějí větší úhlopříčku bez nutnosti platit za 4K rozlišení. Rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů (QHD) na 31,5″ poskytuje dostatečnou jemnost obrazu a zároveň neklade tak vysoké nároky na grafickou kartu jako 4K. Pro většinu her tedy vystačíte se střední až vyšší třídou GPU.

Rapture VIDE 32VFQ180 render zepredu

Fast VA panel nabízí kontrast 3 500:1, což je výrazně více než u IPS panelů (typicky 1000:1). V praxi to znamená hlubší černou a lepší vykreslení tmavých scén – oceníte to především v horrorech, temných RPG nebo při sledování filmů. Barevné pokrytí činí 122,3 % sRGB a 91,2 % Adobe RGB, takže barvy působí živě a přirozeně.

Herní výbava

Obnovovací frekvence 180 Hz a odezva 1 ms (MPRT) jsou klíčové parametry pro plynulé hraní. Technologie AMD FreeSync synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s grafickou kartou, čímž eliminuje trhání obrazu (tearing). Monitor podporuje také HDR pro rozšířený rozsah jasu a kontrastu v kompatibilních hrách a filmech.

Pro připojení jsou k dispozici 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4 – můžete tedy mít připojený herní počítač i konzoli současně a přepínat mezi nimi. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Zadní strana monitoru disponuje červeným RGB podsvícením, jehož intenzitu lze v OSD menu upravit nebo zcela vypnout.

Ergonomie a praktické funkce

Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 13 cm a náklon +5° až -15°. Pro montáž na rameno je k dispozici VESA 100×100 mm. Matný povrch panelu eliminuje odrazy, takže monitor funguje dobře i v osvětlených místnostech. Funkce Anti-Flicker a Low Blue Light snižují únavu očí při delším používání.

OSD menu je v češtině, což usnadňuje nastavení jasu, kontrastu a dalších parametrů. V balení najdete jak HDMI kabel, tak DisplayPort kabel – nemusíte tedy nic dokupovat a monitor můžete ihned po vybalení připojit.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Rapture VIDE 32VFQ180 hodnocení 4,0 z 5 (4 hodnocení) a 75 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost činí pouze 1,5 %, což je v kategorii monitorů velmi nízké číslo. Model má zatím přes 100 prodaných kusů.

Počet recenzí je zatím nízký pro komplexní zhodnocení, ale nízká reklamovanost naznačuje, že s kvalitou výroby nejsou zásadní problémy. Značka Rapture je exkluzivní pro Alzu a zaměřuje se na cenově dostupné herní produkty.

Kdy to smysl nedává

Pokud pracujete s profesionální grafikou nebo fotografií, IPS panel s lepšími pozorovacími úhly a přesnějším podáním barev bude vhodnější volbou – VA panely mají tendenci k mírnému posunu barev při pohledu z úhlu. Stejně tak pokud hrajete kompetitivní e-sporty a potřebujete absolutně nejnižší odezvu, některé IPS modely mohou být rychlejší.

Rapture VIDE 32VFQ180 render zadni strana

Pro práci s textem a programování může být 4K rozlišení praktičtější – nabídne více prostoru na obrazovce. Na druhou stranu 4K monitor s podobnými herními parametry stojí výrazně více.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Rapture VIDE 32VFQ180 za 5 190 Kč nabízí solidní kombinaci velké úhlopříčky, QHD rozlišení a 180Hz obnovovací frekvence za cenu, za kterou konkurence prodává menší Full HD modely. VA panel s kontrastem 3 500:1 zajistí hluboké černé a dobré vykreslení tmavých scén, kompletní kabely v balení ušetří starosti. Pokud hledáte velký herní monitor bez nutnosti investovat do 4K, jde o zajímavou volbu – obzvlášť nyní, kdy je cena nejnižší od ledna.

Preferujete větší úhlopříčku, nebo vám stačí 27 palců?

