Alzácký 32" QHD monitor se 180Hz frekvencí pěkně zlevnil. Má čtyři obrazové porty a výškově nastavitelný stojan Hlavní stránka Zprávičky 31,5" Rapture VIDE 32VFQ180 je herní monitor s QHD rozlišením, 180 Hz obnovovací frekvencí a odezvou 1 ms Aktuálně stojí 5 190 Kč místo 5 990 Kč – nejnižší cena od ledna (sleva 800 Kč) Nabízí Fast VA panel s kontrastem 3 500:1, 2× HDMI 2.1, 2× DisplayPort 1.4 a výškově nastavitelný stojan Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Uvažujete nad pořízením nového herního monitoru s úhlopříčkou nad 30 palců? Rapture VIDE 32VFQ180 nyní stojí 5 190 Kč, což je nejnižší cena od ledna. Oproti běžné ceně 5 990 Kč ušetříte 800 Kč. V balení navíc najdete HDMI i DisplayPort kabel, takže nemusíte nic dokupovat. Láká na QuadHD rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velký QHD herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí za cenu menších Full HD modelů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 4K rozlišení nebo preferujete IPS panel pro profesionální práci s barvami.💡 Za 5 190 Kč dostáváte 31,5″ QHD s 180 Hz, VA panelem s hlubokými černými a kompletní kabely v balení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tento monitor zajímavý Rapture VIDE 32VFQ180 cílí na hráče, kteří chtějí větší úhlopříčku bez nutnosti platit za 4K rozlišení. Rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů (QHD) na 31,5″ poskytuje dostatečnou jemnost obrazu a zároveň neklade tak vysoké nároky na grafickou kartu jako 4K. Pro většinu her tedy vystačíte se střední až vyšší třídou GPU. Fast VA panel nabízí kontrast 3 500:1, což je výrazně více než u IPS panelů (typicky 1000:1). V praxi to znamená hlubší černou a lepší vykreslení tmavých scén – oceníte to především v horrorech, temných RPG nebo při sledování filmů. Barevné pokrytí činí 122,3 % sRGB a 91,2 % Adobe RGB, takže barvy působí živě a přirozeně. Herní výbava Obnovovací frekvence 180 Hz a odezva 1 ms (MPRT) jsou klíčové parametry pro plynulé hraní. Technologie AMD FreeSync synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s grafickou kartou, čímž eliminuje trhání obrazu (tearing). Monitor podporuje také HDR pro rozšířený rozsah jasu a kontrastu v kompatibilních hrách a filmech. Pro připojení jsou k dispozici 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4 – můžete tedy mít připojený herní počítač i konzoli současně a přepínat mezi nimi. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Zadní strana monitoru disponuje červeným RGB podsvícením, jehož intenzitu lze v OSD menu upravit nebo zcela vypnout. KOUPIT QHD MONITOR SE SLEVOU Ergonomie a praktické funkce Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 13 cm a náklon +5° až -15°. Pro montáž na rameno je k dispozici VESA 100×100 mm. Matný povrch panelu eliminuje odrazy, takže monitor funguje dobře i v osvětlených místnostech. Funkce Anti-Flicker a Low Blue Light snižují únavu očí při delším používání. OSD menu je v češtině, což usnadňuje nastavení jasu, kontrastu a dalších parametrů. V balení najdete jak HDMI kabel, tak DisplayPort kabel – nemusíte tedy nic dokupovat a monitor můžete ihned po vybalení připojit. Co říkají uživatelé Na Alze má Rapture VIDE 32VFQ180 hodnocení 4,0 z 5 (4 hodnocení) a 75 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost činí pouze 1,5 %, což je v kategorii monitorů velmi nízké číslo. Model má zatím přes 100 prodaných kusů. Počet recenzí je zatím nízký pro komplexní zhodnocení, ale nízká reklamovanost naznačuje, že s kvalitou výroby nejsou zásadní problémy. Značka Rapture je exkluzivní pro Alzu a zaměřuje se na cenově dostupné herní produkty. Kdy to smysl nedává Pokud pracujete s profesionální grafikou nebo fotografií, IPS panel s lepšími pozorovacími úhly a přesnějším podáním barev bude vhodnější volbou – VA panely mají tendenci k mírnému posunu barev při pohledu z úhlu. Stejně tak pokud hrajete kompetitivní e-sporty a potřebujete absolutně nejnižší odezvu, některé IPS modely mohou být rychlejší. Pro práci s textem a programování může být 4K rozlišení praktičtější – nabídne více prostoru na obrazovce. Na druhou stranu 4K monitor s podobnými herními parametry stojí výrazně více. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture VIDE 32VFQ180 za 5 190 Kč nabízí solidní kombinaci velké úhlopříčky, QHD rozlišení a 180Hz obnovovací frekvence za cenu, za kterou konkurence prodává menší Full HD modely. VA panel s kontrastem 3 500:1 zajistí hluboké černé a dobré vykreslení tmavých scén, kompletní kabely v balení ušetří starosti. Pokud hledáte velký herní monitor bez nutnosti investovat do 4K, jde o zajímavou volbu – obzvlášť nyní, kdy je cena nejnižší od ledna. VYUŽÍT NEJNIŽŠÍ CENU OD LEDNA Preferujete větší úhlopříčku, nebo vám stačí 27 palců? 