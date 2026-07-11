Nejlepší 31" monitor pod 4 tisíce? Tenhle 180Hz má QHD panel, teď je v parádní akci Hlavní stránka Zprávičky 31,5" Rapture VIDE 32VFQ180 je herní monitor s QHD rozlišením (2 560 × 1 440), Fast VA panelem a 180 Hz V rámci současných Mega slev stojí 3 990 Kč (standardně vedený za 5 990 Kč) Ukazuje, že velký 31,5" QHD monitor se 180 Hz a plnou ergonomií se dá pořídit pod čtyři tisíce — a s tříletou zárukou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Velký monitor s QHD rozlišením a vysokou frekvencí bývá otázkou pěti tisíc a víc. Rapture VIDE 32VFQ180 s 31,5″ QHD panelem a 180 Hz teď stojí 3 990 Kč, tedy pod hranicí čtyř tisíc. Aktuální cenu i skladovou dostupnost si můžete kdykoliv ověřit přímo v detailu produktu. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou obrazovku na hry i práci s ostřejším obrazem než Full HD a nechcete za to platit přes pět tisíc.⚠️ Zvažte, pokud čekáte plnohodnotné HDR nebo co nejvyšší jas do prosvětlené místnosti.💡 Za 3 990 Kč dostanete kombinaci 31,5″, QHD, 180 Hz a plné ergonomie, která se pod čtyřmi tisíci hledá těžko. Proč je tenhle monitor zajímavý Tenhle monitor Rapture cílí na lidi, kteří chtějí velkou obrazovku na hry i práci a zároveň nechtějí slevit z ostrosti obrazu. Kombinace 31,5″ úhlopříčky a QHD rozlišení je tady klíčová — dostanete výrazně víc pracovní plochy a jemnější obraz než u běžných 27″ Full HD panelů, a to za cenu pod čtyři tisíce. Není to o velké slevě, ale o dobré absolutní ceně za konkrétní kombinaci parametrů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky QHD rozlišení (2 560 × 1 440) na 31,5″ znamená rozumnou hustotu pixelů kolem 93 PPI — obraz je citelně ostřejší než Full HD na stejné velikosti a na ploše se pohodlně vejde víc oken vedle sebe. K tomu obnovovací frekvence 180 Hz zajišťuje plynulý pohyb ve hrách. Výrobce uvádí odezvu 1 ms, je ale férové dodat, že jde o hodnotu MPRT měřenou s prokládáním podsvícení, ne o reálnou dobu přepnutí pixelu — počítejte s o něco vyšším číslem, což je u této třídy běžné. Panel typu Fast VA nabízí vysoký kontrast 3 500 : 1, takže černá působí hlouběji než u běžných IPS. O plynulost se stará AMD FreeSync, které omezuje trhání obrazu. Monitor uvádí i podporu HDR, tady ale mírníme očekávání: při jasu 300 cd/m² a bez lokálního stmívání jde spíš o formální HDR než o skutečný HDR zážitek. Stejný jas je dobré zohlednit i ve velmi prosvětlené místnosti. KOUPIT MONITOR V AKCI Praktická stránka: porty, ergonomie, výbava Konektivita je nadstandardně bohatá: 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4, k tomu 3,5mm výstup na sluchátka. Připojíte tak PC i konzole a nemusíte přepojovat kabely. Velké plus je plná ergonomie — výškové nastavení v rozsahu 13 cm a náklon, což u levnějších monitorů obvykle chybí. Kdo chce monitor na držák, ocení uchycení VESA (100 × 100 mm). Kabely HDMI i DisplayPort jsou součástí balení, takže monitor jen rozbalíte a zapojíte. Ovládání zajišťuje OSD menu v češtině, kde nastavíte jas, kontrast i intenzitu dekorativního červeného podsvícení na zadní straně (lze zcela vypnout). Pro delší práci i hraní jsou tu Anti-Flicker a filtr modrého světla, které snižují únavu očí. V praxi jde o univerzální velký monitor na hry, filmy i multitasking, ne o úzce zaměřený e-sportový kus. CHCI 31″ QHD POD 4 TISÍCE Na co si dát pozor Největší kompromisy jsou dva. Prvním je HDR, které je tu spíš formální — bez lokálního stmívání a při 300 nitech nečekejte výrazný rozdíl mezi světly a stíny. Druhým je uváděná odezva 1 ms jako MPRT, ne jako reálná doba přepnutí pixelu, takže hodnotu berte marketingově. Počítejte i s tím, že jde o VA panel, který sice nabízí skvělý kontrast, ale v rychlých tmavých scénách může mírně rozmazávat oproti IPS. Jde o očekávatelné vlastnosti monitoru v této cenové třídě, ne o vadu konkrétního modelu. Kdy to smysl nedává Pokud hrajete hlavně kompetitivní e-sport a chcete co nejvyšší frekvenci, sáhněte po 240Hz nebo 280Hz Full HD monitoru, kde vyšší snímkování utáhnete snáz. Nesedne ani lidem, kteří čekají skutečné HDR s výrazným dynamickým rozsahem, protože to tenhle panel neumí. A pokud máte malý stůl nebo sedíte blízko, může být 31,5″ úhlopříčka zbytečně velká a pohodlnější bude 27″ varianta. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture VIDE 32VFQ180 je rozumná volba pro hráče i multitaskery, kteří chtějí velkou a ostrou obrazovku bez nutnosti jít přes pět tisíc. Za 3 990 Kč dostanete 31,5″ QHD panel se 180 Hz, bohatou konektivitou, plnou ergonomií a tříletou zárukou. Neberte to jako velkou slevu z 5 990 Kč — reálná hodnota je v tom, že takhle velký QHD monitor s vysokou frekvencí se dnes dá pořídit pod čtyři tisíce. Pokud vám nevadí formální HDR a nižší jas, je to poctivý poměr cena/výkon. CHCI TENTO VELKÝ MONITOR Preferujete velký 32″ QHD monitor na práci i hry, nebo raději menší panel s vyšší frekvencí? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024