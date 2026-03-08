Unikátní klávesnice Rapture VICTOR ve skvělé akci! Má magnetické spínače a RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky Rapture VICTOR HE je 75% herní klávesnice s magnetickými spínači Kailh Mistral a Rapid Trigger Na Alze stojí 1 199 Kč místo původních 1 990 Kč (sleva přes 40 %) CZ/SK layout (ANSI), PBT keycapy, kolečko pro hlasitost a software v češtině Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Klávesnice s magnetickými (Hall Effect) spínači byly ještě nedávno záležitost za 3–5 tisíc. Rapture VICTOR HE s Kailh Mistral spínači teď na Alze stojí 1 199 Kč místo původních 1 990 Kč – a nabízí Rapid Trigger, nastavitelný aktivační bod i CZ/SK popisky. Jako produkt vlastní značky Rapture (Alza) je to cenově velmi agresivní nabídka. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vyzkoušet magnetické spínače s Rapid Trigger za zlomek ceny prémiových značek – a potřebujete CZ/SK layout.⚠️ Zvažte, pokud píšete hodně ve tmě – keycapy jsou neprůsvitné a RGB podsvícení přes ně neprosvítá. To je hlavní výtka uživatelů.💡 Za 1 199 Kč dostanete magnetické spínače, Rapid Trigger, PBT keycapy, kolečko na hlasitost a český software – to je za tuhle cenu unikátní. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč magnetické spínače a Rapid Trigger Rapture VICTOR HE používá spínače Kailh Mistral s životností 100 milionů stisků. Na rozdíl od klasických mechanických spínačů fungují na principu magnetického pole – aktivační bod si nastavíte v softwaru přesně podle svých preferencí. Rapid Trigger znamená, že klávesa se deaktivuje okamžitě po uvolnění stisku, bez čekání na mechanický reset. Pro kompetitivní hráče (Counter-Strike, Valorant) je to celkem výhoda. K tomu podporuje DKS (různé akce podle hloubky stisku) a Mod-Tap (jiná funkce při krátkém vs. dlouhém stisku). Kompaktní 75% formát šetří místo na stole, kolečko pro hlasitost je příjemný bonus. Co říkají uživatelé – a hlavní problém Hodnocení na Alze je 4,0 z 5 (8 hodnocení, přes 100 prodaných kusů). Uživatelé chválí příjemný zvuk spínačů, pevnou konstrukci a celkový pocit z psaní. Slovenský recenzent shrnuje: ve slevě je to velmi dobrá nabídka, za původní cenu by se rozhlédl jinde. Hlavní a opakovaná výtka: PBT keycapy jsou neprůsvitné – RGB podsvícení svítí pod klávesami a kolem nich, ale popisky kláves neprosvítají. Ve tmě tedy nevidíte, co mačkáte. Pokud to řešíte, budete muset dokoupit průsvitné keycapy zvlášť. Druhá výtka se týká softwaru – funguje, ale podle jednoho uživatele obsahuje chyby (nastavení aktivačního bodu u šipek se vizuálně neuloží správně, i když funkčně reaguje). Na klávesnici za 1 199 Kč to nejsou překvapivé kompromisy, ale je dobré o nich vědět. KOUPIT RAPTURE VICTOR HE Verdikt Rapture VICTOR HE za 1 199 Kč je aktuálně skvělý způsob, jak získat klávesnici s magnetickými spínači, Rapid Trigger a CZ/SK layoutem. Pokud hledáte konkurenční výhodu ve hrách a jste ochotní přimhouřit oko nad neprůsvitými keycapy a nedokonalým softwarem, je to za tuhle cenu těžko překonatelná nabídka. Další herní příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA RAPTURE VICTOR HE Zkoušeli jste už klávesnici s magnetickými spínači? Poznáte v praxi rozdíl oproti klasické mechanice? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025