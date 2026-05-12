Je libo herní myš za 250 Kč? Alza zlevnila populární model Rapture, Češi mu dávají skvělé hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Rapture VENOM V2 je drátová herní myš s výměnným krytem, odebíratelnými závažíčky, 12 000 DPI a životností spínačů Kailh GM 4.0 až 60 milionů kliknutí S kódem ALZADNY50 stojí 250 Kč místo 499 Kč (sleva přesně 50 %, tedy 249 Kč) – v dubnové akci přitom klesla "jen" na 349 Kč Při hodnocení 4,6 z 5, 88 % doporučení a více než 5 000 prodaných kusech jde o jednu z cenově nejdostupnějších drátových herních myší s plnou výbavou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete levnou herní myš s RGB, programovatelnými tlačítky a možností upravit si hmotnost? Rapture VENOM V2 právě spadla ze 499 Kč na 250 Kč po zadání kódu ALZADNY50. To představuje 50% slevu a zároveň o stovku nižší částku, než kolik stála v rámci předchozí dubnové akce, kdy se model prodával za 349 Kč. Celkově se prodalo už přes 5 tisíc kusů a uživatelé si produkt vesměs chválí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levnou drátovou myš s možností úpravy hmotnosti a krytu, plnohodnotným softwarem a velmi odolnými spínači.⚠️ Zvažte, pokud trváte na bezdrátovém provozu nebo provozujete Linux – software pro nastavení je jen pro Windows.💡 Za 250 Kč jde o jednu z nejvybavenějších drátových myší v cenovce, kde se obvykle nedostanete dál než k základním modelům bez RGB a softwaru. Proč je VENOM V2 za 250 Kč zajímavá Když se podíváte, co se v cenovce do 300 Kč obvykle prodává, najdete většinou jednoduché office myši bez RGB, bez softwaru a bez možnosti přizpůsobení. VENOM V2 do tohoto segmentu vstupuje s plnou herní výbavou: 12 000 DPI senzor, sedm programovatelných tlačítek, 11 RGB režimů, software v češtině pro nastavení maker, podsvícení a citlivosti. Navíc dostáváte něco, co najdete spíš u myší od 1 000 Kč nahoru – výměnný kryt na magnetech a sadu závaží pro úpravu hmotnosti. K tomu 36měsíční záruka, která je o rok delší než zákonné minimum. Klíčové parametry: senzor, spínače, kabel Hardware je solidní pro tuto cenovku. Senzor PixArt PAW 3327 umí citlivost od 800 do 12 000 DPI v sedmi předvolených krocích, které se přepínají přímo z tlačítka. Každá hodnota má vlastní barevné podsvícení (800 červená, 1 600 zelená, až po 12 000 bílá), takže přepnutí je vizuálně okamžitě zřejmé. Akcelerace 30 G, tracking speed 220 IPS a polling rate až 1 000 Hz jsou hodnoty, které pro většinu hráčů úplně stačí – kompetitivní e-sport hráči s aspiracemi na turnaje sáhnou po dražších modelech, ale pro běžný gaming je to v pořádku. Spínače Kailh GM 4.0 mají životnost 60 milionů kliknutí, což je 6× víc než u některých konkurenčních modelů s Omrony. Hmotnost 107 g je v základu, pomocí sady šesti závažíček po 4 g ji můžete měnit – jeden uživatel sice ověřil, že reálná hmotnost závaží je spíš 2,3 g, ale princip funguje. Opletený kabel délky 1,8 metru s USB-A konektorem je dostatečně flexibilní a v balení najdete i dva výměnné kryty: klasický plný a perforovaný pro lepší proudění vzduchu. Praktická stránka: software, výměnný kryt, ergonomie Software je v češtině, lehký (cca 10 MB) a svižný – v recenzích ho uživatelé chválí ve srovnání s „nabušeným SW" konkurence, který někdy zabírá stovky megabajtů. Důležitý detail: nastavení DPI, maker a podsvícení se ukládá přímo do myši, takže software můžete po prvním nastavení smazat a myš si svou konfiguraci pamatuje. Po vypnutí a zapnutí PC zůstává RGB podsvícení v naposledy nastaveném stavu – drobnost, ale potěší. Výměna krytu je magnetická a zvládnete ji za pár sekund i během hraní, pokud se vám právě potí ruka. Stejně tak závažíčka jsou zvenku přístupná a vyndání či přidání trvá chvilku. Pozor na jeden detail, který v recenzích zmiňuje hned několik uživatelů: v balení jsou klzáky chráněné průhlednou fólií, kterou si nemusíte všimnout. Pokud se vám myš nehýbe po podložce tak hladce, jak byste čekali, podívejte se na spodek – často to vyřeší. Co říkají uživatelé Vzorek 160 hodnocení s průměrem 4,6 z 5, 88 % doporučení a 5 000+ prodaných kusů dává realistický obrázek. Reklamovanost 1,39 % je v této kategorii velmi slušná. Recenzenti nejčastěji chválí poměr ceny a výkonu (mnoho hodnocení obsahuje slovo „neuvěřitelný“), výměnný kryt na magnetech, odnímatelná závaží, jednoduchý český software a kvalitu opleteného kabelu. Pro někoho je plus i to, že je drátová bez nutnosti řešit nabíjení. Kritické hlasy nelze přehlédnout. Vícero recenzentů popisuje problém s odpojováním myši – některé kusy se samy od USB odpojují každých pár hodin, jeden technicky zdatný uživatel dokonce po analýze popisuje příliš tenké vodiče v kabelu jako pravděpodobnou příčinu. Dalšími opakujícími se výtkami jsou hlučnější klikání, tužší střední tlačítko, vrzající kolečko u některých kusů a u některých dvojkliky po dvou týdnech až dvou letech používání. Pokud takový kus dostanete, Alza ho podle recenzí typicky vyřídí do druhého dne – ale je férové zmínit, že kvalita kusů je tady kolísavá. Kdy to smysl nedává Pokud chcete bezdrátovou myš bez kabelu, podívejte se po Rapture COBRA – stojí v aktuální slevě 350 Kč a má integrovanou baterii. Pokud řešíte kompetitivní FPS gaming na vysoké úrovni, sáhněte po lehčí myši s kvalitnějším senzorem (Logitech G Pro X Superlight 2, Razer Viper V3) – jenže to jsou myši za 3 000–4 000 Kč. A pokud používáte Linux jako primární systém, ovládací software pro VENOM V2 vás zklame – v Linuxu nefunguje a budete odkázáni na výchozí nastavení. Verdikt: za 250 Kč skoro nemá smysl řešit alternativy Rapture VENOM V2 za 250 Kč dává smysl jako vstupní herní myš pro hráče, kteří chtějí experimentovat s nastavením, hmotností a vzhledem. V této cenovce dostáváte funkce, které u konkurenčních značek najdete spíš v segmentu od 700 Kč nahoru. Ano, kvalita kusů je kolísavější než u prémiových značek, a pár recenzentů popisuje problém s odpojováním USB – ale s 36měsíční zárukou a rychlou výměnou na Alze není riziko zase tak velké. Pokud chcete drátovou myš s plnou výbavou a vejdete se do 250 Kč, lepší volbu na českém trhu těžko najdete. 