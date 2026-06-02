Kompkatní mechanická klávesnice za hubičku! Alzácká Rapture SIERRA je bezdrátová a má RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky Rapture SIERRA je kompaktní 65% bezdrátová mechanická klávesnice s nízkoprofilovými lineárními spínači Kailh White Rain LP, RGB podsvícením skrz písmena a CZ/SK rozložením S kódem ALZADNY40 ji teď koupíte za 1 079 Kč místo původních 1 799 Kč – sleva 720 Kč Majitelé chválí zvuk a velikost a říkají, že zní nad svou cenu; počítejte ale s tím, že RGB na plný jas znatelně ubírá baterii Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Chcete malou mechanickou klávesnici, která nezabere půl stolu? Rapture SIERRA teď s kódem ALZADNY40 stojí 1 079 Kč místo 1 799 Kč. Podle majitelů nabízí víc, než by člověk za tu cenu čekal. CHCI KLÁVESNICI ZA 1 079 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní bezdrátovou mechaniku s příjemnými spínači, podsvíceným písmem a flexibilním připojením.⚠️ Zvažte, že RGB na plný jas rychle ubírá baterii a zvuk kláves nemusí každému sednout.💡 Za 1 079 Kč s kódem ALZADNY40 dostanete klávesnici, kterou majitelé srovnávají s dražšími modely konkurence. Kompaktní formát a příjemné spínače Formát 65 % (68 kláves) je malý, ale zachovává šipky. Nízkoprofilové lineární spínače Kailh White Rain LP jsou předlubrikované a majitelé chválí jejich plynulý, příjemně „kulatý“ zvuk – jeden uživatel, který vyzkoušel víc modelů Rapture, hodnotil zvuk Sierry jako nejhezčí z nich. Pěkné je i RGB podsvícení prosvítající přímo skrz písmena, čitelné i přes den. Připojíte ji přes 2,4GHz adaptér (1000 Hz, super na hry), Bluetooth až ke třem zařízením, nebo kabelem USB-C. Probuzení z režimu spánku je okamžité a zaznamená i první stisk. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY40 Na co si dát pozor Nejčastější výtka se týká baterie při zapnutém RGB: na plný jas podsvícení ubývá rychle. Dobrá zpráva je, že na nejnižší jas (stále viditelný přes den) a s automatickým uspáním vydrží podle majitelky klidně několik dní, a dobíjení je rychlé. Jeden recenzent zmínil tužší klávesy, hlavně backspace, po kterých ho bolely prsty – sám ale připouští, že mohlo jít o vadný kus, ostatní si na tuhost nestěžují. A zvuk kláves je subjektivní – někomu sedne, jinému ne. Recenzí je zatím jen pár a reklamovanost mírně vyšší, tak to berte orientačně. Pro kompaktní bezdrátovou mechaniku za rozumné peníze je to povedená volba, hlavně pokud nepotřebujete numerický blok a oceníte podsvícené písmo. Stačí RGB držet na nižším jasu a o výdrž se starat nemusíte. CHCI UŠETŘIT 720 KČ Láká vás kompaktní 65% formát, nebo bez numerického bloku ani ránu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025