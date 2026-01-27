Alzácká podložka přes celý stůl zlevnila! Má příjemný materiál a protiskluzovou spodní stranu Hlavní stránka Zprávičky Rapture RESPAWN 3XL je podložka pod myš i klávesnici o rozměrech 120 × 60 cm Má polyesterový povrch s protiskluzovou gumovou spodní stranou S kódem ALZADNY25 stojí 674 Kč místo původních 899 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Podložka přes celý stůl za cenu běžné podložky pod myš? Rapture RESPAWN 3XL pokryje plochu 120 × 60 cm – vejde se pod klávesnici, myš i monitor. A na rozdíl od levných alternativ z Aliexpressu nesmrdí. Metr dvacet herního komfortu Vrchní vrstva z polyesteru má jemnou strukturu s nízkým odporem – myš po ní krásně klouže. Spodní strana z gumy drží podložku na místě a funguje dokonce i na skleněném stole. Obšité okraje by měly bránit třepení, tloušťka 4 mm poskytuje pohodlí pro zápěstí. Váha 1,59 kg znamená, že podložka nikam necestuje. KOUPIT NA ALZE Drobné vady na kráse Na Alze má podložka 4,7 z 5 od 1 324 zákazníků. Chválí velikost, příjemný materiál a fakt, že se snadno čistí vlhkým hadříkem. Logo Rapture je decentní a vyryté do povrchu – neodlupuje se. Kritika míří na obšití – na některých kusech prosvítá bílá tkanina pod černou. Jeden uživatel hlásil rychlejší opotřebení v oblasti myši. KOUPIT NA ALZE Pozor u barevných variant: bílá je spíš stříbrná/šedá, růžová táhne do fialova. Pokud ladíte setup podle barev, raději zůstaňte u černé. Původní cena byla 899 Kč, se slevovým kódem ALZADNY25 ji teď pořídíte za 674 Kč. Za podložku přes celý stůl s kvalitním zpracováním je to férová cena. Používáte velkou podložku přes celý stůl, nebo vám stačí klasická pod myš? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025