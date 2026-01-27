TOPlist

Prémiová herní židle Rapture GALLEY poprvé zlevnila pod 6 tisíc! Má 4D nastavitelné područky a uživatelé si ji chválí

  • Herní židle Rapture GALLEY na Alze aktuálně stojí 5 943 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30
  • Židle disponuje unikátní pohyblivou bederní opěrkou a 4D nastavitelnými područkami
  • Hodnocení 4,6 hvězdiček od 94 zákazníků značí vysokou spokojenost, ale některé recenze upozorňují na vrzání

Adam Kurfürst
27.1.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Rapture GALLEY v mistnosti u stolu

Pokud jste si na herní židli Rapture GALLEY dělali zálusk, ale odrazovala vás cena přes osm tisíc korun, máte nyní skvělou příležitost. Na Alze ji aktuálně seženete za 5 943 Kč po zadání kódu ALZADNY30, což představuje slevu 30 % z původní ceny 8 490 Kč. Tak nízko se cena této židle ještě nikdy nedostala.

Pohyblivá bederní opěrka jako hlavní tahák

Rapture GALLEY se od konkurence odlišuje především variabilní bederní opěrkou, která je upevněna na speciálním kloubu. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje křivce vašich zad a nemusíte ji neustále ručně nastavovat jako klasické bederní polštáře. Je to řešení, které ocení zejména ti, kdo u počítače tráví dlouhé hodiny.

Rapture GALLEY render

Zádová opěrka se dá naklápět v rozsahu 94° až 120° s možností aretace v libovolné pozici. Houpací mechanismus má navíc nastavitelný odpor, takže si můžete upravit tuhost podle vlastních preferencí. Součástí je i polštář pro krční páteř, ten však podle některých recenzí sedí lépe lidem vyšším než 175 cm.

Propracované 4D područky a textilní potah

Područky patří k nejlépe hodnoceným prvkům této židle. Jde o 4D provedení – můžete je nastavit výškově, dopředu a dozadu, úhlově i do stran. Navíc disponují pojistkou proti nechtěnému posunutí, což není u židlí v této cenové kategorii samozřejmost.

Potah je textilní, nikoliv z umělé kůže. To oceníte hlavně v létě, kdy se na látce tolik nepotíte. Sedák s výplní z hustší pěny je poměrně pevný – někteří uživatelé to vnímají jako plus pro dlouhodobé sezení, jiní by preferovali měkčí provedení.

Technické parametry

Židle je postavena na ocelovém kříži s tvrdými plastovými kolečky vhodnými i pro koberce. Nosnost činí 120 kg a výrobce ji doporučuje pro osoby s výškou 160 až 190 cm. Výšku sedáku lze nastavit v rozmezí 47 až 54 cm. Počítejte s tím, že celková hmotnost židle dosahuje téměř 28 kg, takže při stěhování se vám bude hodit pomocník.

Co říkají uživatelé

Rapture GALLEY má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 94 zákazníků, přičemž 87 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouze 1,4 %. Z pozitivních ohlasů se opakuje pochvala pohodlnosti, kvalitního zpracování a fungující bederní opěrky. Látkový potah uživatelé oceňují zejména v teplém počasí.

Rapture GALLEY zblizka

Nicméně se objevují i kritické hlasy. Několik recenzentů zmiňuje vrzání při opření, které se u některých kusů projevilo hned po sestavení, u jiných až po delším používání. Pár uživatelů také narazilo na problémy s bederní opěrkou – buď měla promáčklou výplň, nebo při určité pozici nepříjemně tlačila. Krční polštář je podle recenzí umístěn poměrně vysoko a menším lidem nemusí vyhovovat.

Pro koho je židle vhodná

Rapture GALLEY se hodí pro hráče a uživatele s výškou nad 175 cm, kteří hledají židli s textilním potahem a propracovanou bederní podporou. Za aktuální cenu pod šest tisíc jde o zajímavou nabídku, ale měli byste počítat s tím, že kvalita jednotlivých kusů může kolísat – minimálně co se týče vrzání a zpracování bederní opěrky.

Lákala by vás Rapture GALLEY za tuto cenu?

