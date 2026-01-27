Prémiová herní židle Rapture GALLEY poprvé zlevnila pod 6 tisíc! Má 4D nastavitelné područky a uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Herní židle Rapture GALLEY na Alze aktuálně stojí 5 943 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30 Židle disponuje unikátní pohyblivou bederní opěrkou a 4D nastavitelnými područkami Hodnocení 4,6 hvězdiček od 94 zákazníků značí vysokou spokojenost, ale některé recenze upozorňují na vrzání Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste si na herní židli Rapture GALLEY dělali zálusk, ale odrazovala vás cena přes osm tisíc korun, máte nyní skvělou příležitost. Na Alze ji aktuálně seženete za 5 943 Kč po zadání kódu ALZADNY30, což představuje slevu 30 % z původní ceny 8 490 Kč. Tak nízko se cena této židle ještě nikdy nedostala. Pohyblivá bederní opěrka jako hlavní tahák Propracované 4D područky a textilní potah Technické parametry Co říkají uživatelé Pro koho je židle vhodná Pohyblivá bederní opěrka jako hlavní tahák Rapture GALLEY se od konkurence odlišuje především variabilní bederní opěrkou, která je upevněna na speciálním kloubu. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje křivce vašich zad a nemusíte ji neustále ručně nastavovat jako klasické bederní polštáře. Je to řešení, které ocení zejména ti, kdo u počítače tráví dlouhé hodiny. Zádová opěrka se dá naklápět v rozsahu 94° až 120° s možností aretace v libovolné pozici. Houpací mechanismus má navíc nastavitelný odpor, takže si můžete upravit tuhost podle vlastních preferencí. Součástí je i polštář pro krční páteř, ten však podle některých recenzí sedí lépe lidem vyšším než 175 cm. Propracované 4D područky a textilní potah Područky patří k nejlépe hodnoceným prvkům této židle. Jde o 4D provedení – můžete je nastavit výškově, dopředu a dozadu, úhlově i do stran. Navíc disponují pojistkou proti nechtěnému posunutí, což není u židlí v této cenové kategorii samozřejmost. CHCI ŽIDLI RAPTURE V AKCI Potah je textilní, nikoliv z umělé kůže. To oceníte hlavně v létě, kdy se na látce tolik nepotíte. Sedák s výplní z hustší pěny je poměrně pevný – někteří uživatelé to vnímají jako plus pro dlouhodobé sezení, jiní by preferovali měkčí provedení. Technické parametry Židle je postavena na ocelovém kříži s tvrdými plastovými kolečky vhodnými i pro koberce. Nosnost činí 120 kg a výrobce ji doporučuje pro osoby s výškou 160 až 190 cm. Výšku sedáku lze nastavit v rozmezí 47 až 54 cm. Počítejte s tím, že celková hmotnost židle dosahuje téměř 28 kg, takže při stěhování se vám bude hodit pomocník. Co říkají uživatelé Rapture GALLEY má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 94 zákazníků, přičemž 87 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouze 1,4 %. Z pozitivních ohlasů se opakuje pochvala pohodlnosti, kvalitního zpracování a fungující bederní opěrky. Látkový potah uživatelé oceňují zejména v teplém počasí. Nicméně se objevují i kritické hlasy. Několik recenzentů zmiňuje vrzání při opření, které se u některých kusů projevilo hned po sestavení, u jiných až po delším používání. Pár uživatelů také narazilo na problémy s bederní opěrkou – buď měla promáčklou výplň, nebo při určité pozici nepříjemně tlačila. Krční polštář je podle recenzí umístěn poměrně vysoko a menším lidem nemusí vyhovovat. KOUPIT ŽIDLI RAPTURE GALLEY Pro koho je židle vhodná Rapture GALLEY se hodí pro hráče a uživatele s výškou nad 175 cm, kteří hledají židli s textilním potahem a propracovanou bederní podporou. Za aktuální cenu pod šest tisíc jde o zajímavou nabídku, ale měli byste počítat s tím, že kvalita jednotlivých kusů může kolísat – minimálně co se týče vrzání a zpracování bederní opěrky. Lákala by vás Rapture GALLEY za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024