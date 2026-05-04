Dokonalá akce: Tahle luxusní židle z Alzy zlevnila na polovinu, uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Rapture GALLEY je herní židle s 4D područkami, pohyblivou bederní opěrkou a houpacím mechanismem s aretací; nosnost 120 kg, doporučená výška postavy 160–190 cm S kódem ALZADNY50 stojí 3 745 Kč místo běžných 7 490 Kč (sleva 3 745 Kč, tedy přesně polovina) Cena padla na historické minimum – předchozí akce končila na 5 618 Kč, při uvedení v roce 2025 stála židle 8 490 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Tahle židle z Alzy se ještě před nedávnem prodávala za mnohem vyšší cenu. Rapture GALLEY nyní s kódem ALZADNY50 spadla na rekordních 3 745 Kč, tedy přesně polovinu běžné ceny. Pyšní se 4D područkami, houpacím mechanismem a pohyblivou bederní opěrkou – všechny tyhle vlastnosti jí navíc přináší velmi dobré uživatelské hodnocení. OBJEDNAT ŽIDLI NA ALZE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte robustní herní židli s pohyblivou bederní opěrkou pro postavu 175–195 cm a chcete maximum komfortu pod 4 000 Kč.⚠️ Zvažte, pokud měříte méně než 175 cm (krční polštář je posazený výš), nebo nesnášíte žádné vrzání – u některých kusů se po několika týdnech objevuje.💡 Za 3 745 Kč jde o nejnižší cenu této židle vůbec – předchozí akce končila na 5 618 Kč. Proč je tato herní židle zajímavá Rapture GALLEY patří do střední třídy herních židlí a tahákem je zejména její bederní opěrka. Při uvedení v roce 2025 stála 8 490 Kč, postupně klesla na běžných 7 490 Kč, předchozí akce ji srazila na 5 618 Kč a teď s kódem ALZADNY50 dostáváme cenu 3 745 Kč. Cena tak padla na vůbec nejnižší úroveň od uvedení – z launch ceny pokles o 4 745 Kč. V této cenovce typicky končíte u jednodušších modelů s pevnou bederní opěrkou ve formě polštářku na popruzích. GALLEY místo toho přichází s pohyblivou bederní opěrkou na kloubu, která má kopírovat křivku páteře, a k tomu plnohodnotné 4D područky – tedy nastavitelné výškově, dopředu/dozadu, úhlově i do stran. To je výbava obvykle vyhrazená dražším modelům typu Anda Seat nebo Secretlab. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Konstrukce stojí na ocelovém kříži se zesíleným vyztužením a celá židle váží 28 kg. To je hodně – pro některé recenzenty zápor (špatně se přenáší po schodech), pro většinu spíš signál stability. Nosnost 120 kg a doporučená výška postavy 160–190 cm řadí GALLEY mezi univerzálnější modely, ale z recenzí plyne, že nejlépe vyhovuje lidem od 175 cm výš – nižším postavám čouhají nohy ve vzduchu po zhoupnutí a krční polštář je tlačí dopředu. CHCI ŽIDLI V AKCI Houpací mechanismus zvládá plynulou změnu úhlu sezení v rozsahu 94–120° s nastavitelným odporem a aretací zádové opěrky v libovolné poloze. To znamená, že si židli můžete „zaaretovat“ v pracovní pozici, nebo ji uvolnit pro houpání. Sedák je výškově nastavitelný v rozsahu 47–54 cm přes plynový píst. Potah je textilní, ne koženkový – v létě prodyšnější, v zimě nestudí, snadno se čistí. Recenzenti tento materiál opakovaně chválí jako jednu z hlavních předností proti levnějším koženkovým modelům. K tomu tvrdá plastová kolečka s příměsí gumy (vhodná i pro koberce), ocelový kříž a záruka 36 měsíců – tedy o rok víc, než je zákonné minimum. Praktická stránka: montáž, ergonomie, sleva Montáž je podle většiny recenzí jednoduchá, zvládnete ji za 30–45 minut. Pomocný imbus je v balení, návod taky (ojedinělé stížnosti na chybějící papírový návod existují, ale nejsou pravidlem). Vzhledem k 28 kg hmotnosti se hodí druhá osoba – ne kvůli složitosti, ale kvůli manipulaci s těžkými díly. V denní praxi vyniká pohyblivá bederní opěrka. Ta je upevněná na kloubu, takže se přizpůsobí konkrétnímu prohnutí páteře – recenzenti ji opakovaně hodnotí jako „10/10″ a jednu z nejlepších věcí na židli vůbec. Druhým pochvalovaným prvkem jsou 4D područky s pojistkou proti otočení, které dovolí najít ergonomicky ideální polohu pro každý typ stolu i klávesnice. K ceně: 3 745 Kč platí jen po zadání kódu ALZADNY50 v košíku. Bez kódu zůstává běžná cena 7 490 Kč. Slevový kód je součástí kampaně Alza Dny, jejíž platnost je časově omezená a nabídka se může změnit podle skladových zásob. Co říkají uživatelé Na Alze má židle hodnocení 4,5 z 5 (100 hodnocení), 86 % zákazníků ji doporučuje a 50 lidí napsalo detailní textovou recenzi. To je relativně velký vzorek, ze kterého vyplývá poměrně konzistentní obrázek. Reklamovanost činí 2,92 % – tedy o něco vyšší než u jiných herních produktů, ale stále spadá do běžného rozsahu pro tuto kategorii. Mezi pochvalami převládá pohodlí, ergonomie bederní opěrky, kvalita textilního potahu a robustní konstrukce. Recenzenti, kteří přecházeli z levnějších židlí kolem 3–5 tisíc, popisují skok v komfortu jako výrazný. Lidé s výškou 178–193 cm si chválí, že jim padne. Houpací mechanismus i možnosti polohování jsou vesměs vnímány pozitivně. KOUPIT SE SLEVOU Kritické hlasy se ale opakují systematicky a stojí za to je brát vážně. Nejčastější výtkou je vrzání po několika týdnech používání – objevuje se u nezanedbatelné části recenzí napříč různými lety nákupu. Někomu pomohlo prostříknutí WD-40, jinému ne. Druhým opakovaným tématem je kvalita bederní opěrky u některých kusů – pár recenzentů popsalo její promáčknutí, naklonění nebo nepříjemný tlak do zad. To naznačuje, že kontrola kvality není u všech kusů na stejné úrovni. Třetí opakovaná výtka: krční polštář je posazený relativně vysoko – pro lidi pod 175 cm je nepoužitelný a tlačí hlavu dopředu. Někteří si ho proto upravují řezáním molitanu, jiní ho jednoduše sundají. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale herní židli ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se objevují i další zlevněné modely od značek jako AlzaErgo nebo Anda Seat. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale tahle židle není pro každého. Pokud měříte méně než 175 cm, počítejte s tím, že si možná budete muset upravit krční polštář, nebo ho úplně sundat – několik recenzentů to řešilo střižením molitanu. Lidé s výškou pod 170 cm by se měli podívat raději po nižších modelech. Druhý důvod, proč zvážit jiný model: pokud vás jakékoliv vrzání skutečně rozčiluje. U GALLEY je to opakovaná výtka napříč recenzemi a může se objevit po několika týdnech používání. Plně tichý chod garantují obvykle až ergonomické židle značek Herman Miller, Steelcase nebo Haworth – ale ty stojí 25 000 Kč a víc. A do třetice: kdo plánuje židli často přenášet (mezi patrami, podlažími, kanceláří a domovem), narazí na 28 kg hmotnost. Přemístění po schodech je realisticky práce pro dva lidi. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte pohodlnou herní židli s 4D područkami a pohyblivou bederní opěrkou a chytíte se cenovky 3 745 Kč s kódem ALZADNY50, jde o jednu z nejvýhodnějších cenovek v této kategorii za delší dobu. Padá totiž z 8 490 Kč při uvedení o víc než polovinu. Při výšce 175–193 cm a běžném kancelářském či herním použití je to konkrétní upgrade z levnějších židlí. Naopak pokud měříte pod 175 cm, vrzání u herní židle nesnesete nebo plánujete časté stěhování, vyplatí se podívat po jiném modelu – obvykle ale za vyšší cenu. CHCI TUTO HERNÍ ŽIDLI Co je pro vás u herní židle nejdůležitější – bederní opěrka, materiál potahu, nebo cena? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her nábytek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024