Dokonalá akce: Tahle luxusní židle z Alzy zlevnila na polovinu, uživatelé si ji chválí

Adam Kurfürst
4.5.2026 18:00
Tahle židle z Alzy se ještě před nedávnem prodávala za mnohem vyšší cenu. Rapture GALLEY nyní s kódem ALZADNY50 spadla na rekordních 3 745 Kč, tedy přesně polovinu běžné ceny. Pyšní se 4D područkami, houpacím mechanismem a pohyblivou bederní opěrkou – všechny tyhle vlastnosti jí navíc přináší velmi dobré uživatelské hodnocení.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte robustní herní židli s pohyblivou bederní opěrkou pro postavu 175–195 cm a chcete maximum komfortu pod 4 000 Kč.
⚠️ Zvažte, pokud měříte méně než 175 cm (krční polštář je posazený výš), nebo nesnášíte žádné vrzání – u některých kusů se po několika týdnech objevuje.
💡 Za 3 745 Kč jde o nejnižší cenu této židle vůbec – předchozí akce končila na 5 618 Kč.

Proč je tato herní židle zajímavá

Rapture GALLEY patří do střední třídy herních židlí a tahákem je zejména její bederní opěrka. Při uvedení v roce 2025 stála 8 490 Kč, postupně klesla na běžných 7 490 Kč, předchozí akce ji srazila na 5 618 Kč a teď s kódem ALZADNY50 dostáváme cenu 3 745 Kč. Cena tak padla na vůbec nejnižší úroveň od uvedení – z launch ceny pokles o 4 745 Kč.

V této cenovce typicky končíte u jednodušších modelů s pevnou bederní opěrkou ve formě polštářku na popruzích. GALLEY místo toho přichází s pohyblivou bederní opěrkou na kloubu, která má kopírovat křivku páteře, a k tomu plnohodnotné 4D područky – tedy nastavitelné výškově, dopředu/dozadu, úhlově i do stran. To je výbava obvykle vyhrazená dražším modelům typu Anda Seat nebo Secretlab.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Konstrukce stojí na ocelovém kříži se zesíleným vyztužením a celá židle váží 28 kg. To je hodně – pro některé recenzenty zápor (špatně se přenáší po schodech), pro většinu spíš signál stability. Nosnost 120 kg a doporučená výška postavy 160–190 cm řadí GALLEY mezi univerzálnější modely, ale z recenzí plyne, že nejlépe vyhovuje lidem od 175 cm výš – nižším postavám čouhají nohy ve vzduchu po zhoupnutí a krční polštář je tlačí dopředu.

Houpací mechanismus zvládá plynulou změnu úhlu sezení v rozsahu 94–120° s nastavitelným odporem a aretací zádové opěrky v libovolné poloze. To znamená, že si židli můžete „zaaretovat“ v pracovní pozici, nebo ji uvolnit pro houpání. Sedák je výškově nastavitelný v rozsahu 47–54 cm přes plynový píst. Potah je textilní, ne koženkový – v létě prodyšnější, v zimě nestudí, snadno se čistí. Recenzenti tento materiál opakovaně chválí jako jednu z hlavních předností proti levnějším koženkovým modelům.

K tomu tvrdá plastová kolečka s příměsí gumy (vhodná i pro koberce), ocelový kříž a záruka 36 měsíců – tedy o rok víc, než je zákonné minimum.

Praktická stránka: montáž, ergonomie, sleva

Montáž je podle většiny recenzí jednoduchá, zvládnete ji za 30–45 minut. Pomocný imbus je v balení, návod taky (ojedinělé stížnosti na chybějící papírový návod existují, ale nejsou pravidlem). Vzhledem k 28 kg hmotnosti se hodí druhá osoba – ne kvůli složitosti, ale kvůli manipulaci s těžkými díly.

V denní praxi vyniká pohyblivá bederní opěrka. Ta je upevněná na kloubu, takže se přizpůsobí konkrétnímu prohnutí páteře – recenzenti ji opakovaně hodnotí jako „10/10″ a jednu z nejlepších věcí na židli vůbec. Druhým pochvalovaným prvkem jsou 4D područky s pojistkou proti otočení, které dovolí najít ergonomicky ideální polohu pro každý typ stolu i klávesnice.

K ceně: 3 745 Kč platí jen po zadání kódu ALZADNY50 v košíku. Bez kódu zůstává běžná cena 7 490 Kč. Slevový kód je součástí kampaně Alza Dny, jejíž platnost je časově omezená a nabídka se může změnit podle skladových zásob.

Co říkají uživatelé

Na Alze má židle hodnocení 4,5 z 5 (100 hodnocení), 86 % zákazníků ji doporučuje a 50 lidí napsalo detailní textovou recenzi. To je relativně velký vzorek, ze kterého vyplývá poměrně konzistentní obrázek. Reklamovanost činí 2,92 % – tedy o něco vyšší než u jiných herních produktů, ale stále spadá do běžného rozsahu pro tuto kategorii.

Mezi pochvalami převládá pohodlí, ergonomie bederní opěrky, kvalita textilního potahu a robustní konstrukce. Recenzenti, kteří přecházeli z levnějších židlí kolem 3–5 tisíc, popisují skok v komfortu jako výrazný. Lidé s výškou 178–193 cm si chválí, že jim padne. Houpací mechanismus i možnosti polohování jsou vesměs vnímány pozitivně.

Kritické hlasy se ale opakují systematicky a stojí za to je brát vážně. Nejčastější výtkou je vrzání po několika týdnech používání – objevuje se u nezanedbatelné části recenzí napříč různými lety nákupu. Někomu pomohlo prostříknutí WD-40, jinému ne. Druhým opakovaným tématem je kvalita bederní opěrky u některých kusů – pár recenzentů popsalo její promáčknutí, naklonění nebo nepříjemný tlak do zad. To naznačuje, že kontrola kvality není u všech kusů na stejné úrovni.

Třetí opakovaná výtka: krční polštář je posazený relativně vysoko – pro lidi pod 175 cm je nepoužitelný a tlačí hlavu dopředu. Někteří si ho proto upravují řezáním molitanu, jiní ho jednoduše sundají. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale herní židli ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se objevují i další zlevněné modely od značek jako AlzaErgo nebo Anda Seat.

Kdy to smysl nedává

Sleva je výrazná, ale tahle židle není pro každého. Pokud měříte méně než 175 cm, počítejte s tím, že si možná budete muset upravit krční polštář, nebo ho úplně sundat – několik recenzentů to řešilo střižením molitanu. Lidé s výškou pod 170 cm by se měli podívat raději po nižších modelech.

Druhý důvod, proč zvážit jiný model: pokud vás jakékoliv vrzání skutečně rozčiluje. U GALLEY je to opakovaná výtka napříč recenzemi a může se objevit po několika týdnech používání. Plně tichý chod garantují obvykle až ergonomické židle značek Herman Miller, Steelcase nebo Haworth – ale ty stojí 25 000 Kč a víc. A do třetice: kdo plánuje židli často přenášet (mezi patrami, podlažími, kanceláří a domovem), narazí na 28 kg hmotnost. Přemístění po schodech je realisticky práce pro dva lidi.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte pohodlnou herní židli s 4D područkami a pohyblivou bederní opěrkou a chytíte se cenovky 3 745 Kč s kódem ALZADNY50, jde o jednu z nejvýhodnějších cenovek v této kategorii za delší dobu. Padá totiž z 8 490 Kč při uvedení o víc než polovinu. Při výšce 175–193 cm a běžném kancelářském či herním použití je to konkrétní upgrade z levnějších židlí. Naopak pokud měříte pod 175 cm, vrzání u herní židle nesnesete nebo plánujete časté stěhování, vyplatí se podívat po jiném modelu – obvykle ale za vyšší cenu.

Co je pro vás u herní židle nejdůležitější – bederní opěrka, materiál potahu, nebo cena?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

