Svíticí herní židle z Alzy nikdy nebyla levnější. Rapture BLAZE RGB klesla pod 3,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Rapture BLAZE RGB je herní židle s RGB podsvícením, nastavitelnou opěrkou 90–150° a nosností 120 kg S kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo 4 219 Kč (sleva 726 Kč) Jde o historicky nejnižší cenu této židle – RGB podsvícení s dálkovým ovládáním v této cenové hladině běžně nenajdete Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.4.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Herní židle s RGB podsvícením obvykle začínají výrazně výš. Rapture BLAZE RGB ale aktuálně klesla na 3 493 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 – a to je její historické minimum. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost nebo chcete ověřit, že akce stále platí, mrkněte přímo na detail produktu na Alze. OBJEDNAT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete herní židli s RGB podsvícením a nechcete za ni dávat přes 5 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete širší sedák nebo plánujete v židli sedět 8+ hodin denně bez přestávky.💡 Za 3 493 Kč dostáváte RGB, 3letou záruku a slušnou variabilitu nastavení – v této ceně je to nadstandardní výbava. Proč je tahle židle zajímavá Rapture BLAZE RGB cílí na hráče, kteří chtějí sladit židli s podsvíceným setupem – klávesnicí, myší nebo PC skříní. RGB LED pásky jsou zabudované v bocích opěradla a ovládají se dálkovým ovladačem. Můžete měnit barvy, režimy i jas. Napájení řeší USB kabel, který zapojíte do počítače nebo powerbanky (ta se vejde do kapsy pod sedákem). Mimo efektní podsvícení nabízí židle houpací mechanismus s aretací, takže si můžete zafixovat opěradlo v libovolné pozici mezi 90° a 150°. To oceníte, když si chcete během pauzy odpočinout nebo se jen pohodlněji opřít. Klíčové parametry v praxi Židle je určená pro výšku postavy 160–190 cm a unese až 120 kg. Sedák je výškově nastavitelný v rozsahu 48–57 cm, područky lze regulovat výškově i úhlově (2D područky). Součástí balení jsou polštáře pro bederní a krční oporu, které pomohou udržet páteř v přirozenější pozici. Potah je ze syntetické kůže – snadno se čistí vlhkým hadříkem, ale v létě může být méně prodyšný než látka. Kolečka jsou tvrdá plastová, primárně vhodná na koberce. Na tvrdé podlahy doporučujeme podložku nebo výměnu za měkčí kolečka. KOUPIT ZA 3 493 KČ Co říkají uživatelé Na Alze má Rapture BLAZE RGB hodnocení 4,5 z 5 od 52 zákazníků. 85 % kupujících produkt doporučuje a reklamovanost je nízká (2,02 %). Nejčastěji uživatelé chválí poměr cena/výkon, RGB podsvícení a variabilitu nastavení. Několik recenzí zmiňuje, že židle vypadá dobře i se zhasnutými světly. Kritické hlasy se opakují u několika bodů: po měsících používání může židle začít vrzat (zmiňuje to více uživatelů). RGB kabel vedený k podsvícení je tenký a náchylný k poškození kolečky – jeden recenzent ho přejel během týdne. Sedák je pak podle recenzí užší, což nemusí vyhovovat robustnějším postavám. A pro celodenní práci (8+ hodin) ji někteří hodnotí jako méně pohodlnou než dražší alternativy, což se ale vzhledem k ceně dá očekávat. Kdy to smysl nedává Pokud v židli trávíte celý pracovní den a prioritou je ergonomie nad designem, existují vhodnější volby – typicky kancelářské židle s certifikovanou bederní podporou. Také pokud máte širší postavu nebo váhu nad 100 kg, může být sedák těsný. A jestli vám RGB nic neříká a hledáte čistě funkční řešení, připlácíte za funkci, kterou nevyužijete. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture BLAZE RGB za 3 493 Kč je zajímavá volba pro hráče, kteří chtějí RGB podsvícení bez velkého zásahu do rozpočtu. Dostáváte 3letou záruku, slušnou nastavitelnost a design, který sedne k hernímu setupu. Historické minimum ceny z ní dělá jeden z nejdostupnějších způsobů, jak si pořídit podsvícenou herní židli na českém trhu. Jen počítejte s tím, že na celodenní kancelářskou práci to není ideál. VYUŽÍT SLEVU NA ALZE Pokud vás tento konkrétní model nezaujal, mrkněte na aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné herní židle a příslušenství. Máte herní židli s RGB, nebo vám přijde podsvícení zbytečné? Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024