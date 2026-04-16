Svíticí herní židle z Alzy nikdy nebyla levnější. Rapture BLAZE RGB klesla pod 3,5 tisíce

Adam Kurfürst
16.4.2026 22:00
Rapture BLAZE RGB v pokoji ai ilustrace

Herní židle s RGB podsvícením obvykle začínají výrazně výš. Rapture BLAZE RGB ale aktuálně klesla na 3 493 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 – a to je její historické minimum. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost nebo chcete ověřit, že akce stále platí, mrkněte přímo na detail produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete herní židli s RGB podsvícením a nechcete za ni dávat přes 5 tisíc.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete širší sedák nebo plánujete v židli sedět 8+ hodin denně bez přestávky.
💡 Za 3 493 Kč dostáváte RGB, 3letou záruku a slušnou variabilitu nastavení – v této ceně je to nadstandardní výbava.

Proč je tahle židle zajímavá

Rapture BLAZE RGB cílí na hráče, kteří chtějí sladit židli s podsvíceným setupem – klávesnicí, myší nebo PC skříní. RGB LED pásky jsou zabudované v bocích opěradla a ovládají se dálkovým ovladačem. Můžete měnit barvy, režimy i jas. Napájení řeší USB kabel, který zapojíte do počítače nebo powerbanky (ta se vejde do kapsy pod sedákem).

Rapture BLAZE RGB render

Mimo efektní podsvícení nabízí židle houpací mechanismus s aretací, takže si můžete zafixovat opěradlo v libovolné pozici mezi 90° a 150°. To oceníte, když si chcete během pauzy odpočinout nebo se jen pohodlněji opřít.

Klíčové parametry v praxi

Židle je určená pro výšku postavy 160–190 cm a unese až 120 kg. Sedák je výškově nastavitelný v rozsahu 48–57 cm, područky lze regulovat výškově i úhlově (2D područky). Součástí balení jsou polštáře pro bederní a krční oporu, které pomohou udržet páteř v přirozenější pozici.

Potah je ze syntetické kůže – snadno se čistí vlhkým hadříkem, ale v létě může být méně prodyšný než látka. Kolečka jsou tvrdá plastová, primárně vhodná na koberce. Na tvrdé podlahy doporučujeme podložku nebo výměnu za měkčí kolečka.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Rapture BLAZE RGB hodnocení 4,5 z 5 od 52 zákazníků. 85 % kupujících produkt doporučuje a reklamovanost je nízká (2,02 %). Nejčastěji uživatelé chválí poměr cena/výkon, RGB podsvícení a variabilitu nastavení. Několik recenzí zmiňuje, že židle vypadá dobře i se zhasnutými světly.

Kritické hlasy se opakují u několika bodů: po měsících používání může židle začít vrzat (zmiňuje to více uživatelů). RGB kabel vedený k podsvícení je tenký a náchylný k poškození kolečky – jeden recenzent ho přejel během týdne. Sedák je pak podle recenzí užší, což nemusí vyhovovat robustnějším postavám. A pro celodenní práci (8+ hodin) ji někteří hodnotí jako méně pohodlnou než dražší alternativy, což se ale vzhledem k ceně dá očekávat.

Kdy to smysl nedává

Pokud v židli trávíte celý pracovní den a prioritou je ergonomie nad designem, existují vhodnější volby – typicky kancelářské židle s certifikovanou bederní podporou. Také pokud máte širší postavu nebo váhu nad 100 kg, může být sedák těsný. A jestli vám RGB nic neříká a hledáte čistě funkční řešení, připlácíte za funkci, kterou nevyužijete.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Rapture BLAZE RGB za 3 493 Kč je zajímavá volba pro hráče, kteří chtějí RGB podsvícení bez velkého zásahu do rozpočtu. Dostáváte 3letou záruku, slušnou nastavitelnost a design, který sedne k hernímu setupu. Historické minimum ceny z ní dělá jeden z nejdostupnějších způsobů, jak si pořídit podsvícenou herní židli na českém trhu. Jen počítejte s tím, že na celodenní kancelářskou práci to není ideál.

Pokud vás tento konkrétní model nezaujal, mrkněte na aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné herní židle a příslušenství.

Máte herní židli s RGB, nebo vám přijde podsvícení zbytečné?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024