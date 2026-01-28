TOPlist

Herní sluchátka za pár stovek! Rapture BARGHEST mají 40mm měniče a solidní mikrofon

  • Rapture BARGHEST jsou drátová herní sluchátka s 40mm neodymovými měniči
  • Kompatibilní jsou s PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch
  • S kódem ALZADNY20 stojí 719 Kč místo původních 899 Kč

28.1.2026 21:00
rapture sluchatka jpg

Herní sluchátka pod tisícovku, která fungují na všech platformách? Rapture BARGHEST jsou klasika bez zbytečností – 3,5mm jack, sklopný mikrofon a v balení i redukce pro PC. Žádné RGB, žádné Bluetooth komplikace.

Univerzální připojení bez starostí

Sluchátka mají 40mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a impedancí 32 Ohm. Uzavřená konstrukce, ocelový hlavový most s polstrováním a náušníky z paměťové pěny. Sklopný směrový mikrofon má mute tlačítko přímo na kabelu, stejně jako ovládání hlasitosti. Opletený kabel měří 2 metry.

V balení najdete redukci z TRRS na 2× TRS pro oddělené připojení sluchátek a mikrofonu k PC, náhradní náušníky z umělé kůže a látkový pytlík na přenášení. Fungují na PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Na hry stačí, na hudbu ne

Na Alze mají sluchátka 4,9 z 5 od 7 zákazníků, 100 % je doporučuje. Chválí nízkou váhu, pohodlí a příslušenství v balení. Jeden uživatel je označil za skvělá na hraní, Discord i hudbu. Druhý byl kritičtější: „Basy takřka neexistují, tlumení okolního hluku taky ne.“ Slovenský recenzent to shrnul přesně: „Zvuk průměrný, ne na poslech hudby, ale na hraní her plně postačující.“

Takže jasně – pokud hledáte sluchátka pro poslech hudby, tohle nebude nejlepší volba. Ale pokud potřebujete spolehlivý headset na hraní a komunikaci za rozumnou cenu, BARGHEST dávají smysl. Původní cena byla 899 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 je teď pořídíte za 719 Kč.

Dáváte přednost drátovým nebo bezdrátovým herním sluchátkům?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

