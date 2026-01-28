Herní sluchátka za pár stovek! Rapture BARGHEST mají 40mm měniče a solidní mikrofon Hlavní stránka Zprávičky Rapture BARGHEST jsou drátová herní sluchátka s 40mm neodymovými měniči Kompatibilní jsou s PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch S kódem ALZADNY20 stojí 719 Kč místo původních 899 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.1.2026 21:00 Žádné komentáře 0 Herní sluchátka pod tisícovku, která fungují na všech platformách? Rapture BARGHEST jsou klasika bez zbytečností – 3,5mm jack, sklopný mikrofon a v balení i redukce pro PC. Žádné RGB, žádné Bluetooth komplikace. Univerzální připojení bez starostí Sluchátka mají 40mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a impedancí 32 Ohm. Uzavřená konstrukce, ocelový hlavový most s polstrováním a náušníky z paměťové pěny. Sklopný směrový mikrofon má mute tlačítko přímo na kabelu, stejně jako ovládání hlasitosti. Opletený kabel měří 2 metry. V balení najdete redukci z TRRS na 2× TRS pro oddělené připojení sluchátek a mikrofonu k PC, náhradní náušníky z umělé kůže a látkový pytlík na přenášení. Fungují na PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. KOUPIT NA ALZE Na hry stačí, na hudbu ne Na Alze mají sluchátka 4,9 z 5 od 7 zákazníků, 100 % je doporučuje. Chválí nízkou váhu, pohodlí a příslušenství v balení. Jeden uživatel je označil za skvělá na hraní, Discord i hudbu. Druhý byl kritičtější: „Basy takřka neexistují, tlumení okolního hluku taky ne.“ Slovenský recenzent to shrnul přesně: „Zvuk průměrný, ne na poslech hudby, ale na hraní her plně postačující.“ KOUPIT NA ALZE Takže jasně – pokud hledáte sluchátka pro poslech hudby, tohle nebude nejlepší volba. Ale pokud potřebujete spolehlivý headset na hraní a komunikaci za rozumnou cenu, BARGHEST dávají smysl. Původní cena byla 899 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 je teď pořídíte za 719 Kč. Dáváte přednost drátovým nebo bezdrátovým herním sluchátkům? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025