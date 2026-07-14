Herní myš Rapture BANSHEE nikdy nebyla levnější! Před rokem stála tisícovku, teď za ni Alza chce 399 Kč Hlavní stránka Zprávičky Rapture BANSHEE je drátová herní myš s top senzorem PixArt PAW 3395 (až 26 000 DPI) a velmi nízkou hmotností 51,5 g Aktuálně stojí 399 Kč místo 999 Kč (sleva 600 Kč, tedy 60 %) Jde o historicky nejnižší cenu a za tyto peníze dostanete senzor, jaký se běžně objevuje v myších za trojnásobek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Herní myš s vlajkovým senzorem PixArt obvykle stojí kolem tisíce a víc. Rapture BANSHEE teď klesla z 999 Kč na 399 Kč, což je její nejnižší cena vůbec. V předchozí akci se prodávala za 500 Kč, takže aktuální cena je o stovku pod dosavadním minimem. Cenu i skladovou dostupnost (u takhle výrazných slev se to mění rychle) si ověříte přímo v detailu produktu na Alze. CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte lehkou myš na FPS hry s výborným senzorem PixArt PAW 3395 za pár set korun.⚠️ Zvažte, pokud máte menší ruce nebo nemáte rádi hodně lehké myši a klikavější tlačítka; obojí u tohoto modelu vyčnívá.💡 Za 399 Kč jde o historicky nejnižší cenu a senzor odpovídá výrazně dražším myším. Proč je tahle myš zajímavá Hlavní tahák je senzor. Rapture BANSHEE používá PixArt PAW 3395, jeden z nejlepších optických senzorů, jaké dnes na trhu jsou. Recenzenti se shodují, že tenhle snímač znají z myší za dva až tři tisíce korun, a tady ho dostanete za zlomek. K tomu dostanete spínače Huano Green Shell White Dot s životností až 100 milionů kliknutí, takže z hlediska vnitřností jde o velmi dobře vybavenou myš. Druhá věc je cena. Standardně stála 999 Kč, v minulé akci spadla na 500 Kč a teď je za 399 Kč nejlevněji ve své historii. Pro FPS hráče, kteří chtějí co nejlehčí myš s přesným senzorem a neřeší značku na krabici, je to jedna z nejzajímavějších nabídek v této cenové hladině. Bonusem je tříletá záruka, kterou u levných myší často nenajdete. Klíčové parametry lidsky Nejvýraznější číslo je hmotnost pouhých 51,5 g bez kabelu. To je hodně málo a je potřeba to říct nahlas: tahle myš je záměrně extrémně lehká. Nadšencům do rychlých pohybů ve střílečkách to sedne dokonale, ale kdo je zvyklý na těžší myš, může být zpočátku zaskočený. Senzor nabízí citlivost až 26 000 DPI, polling rate 1 000 Hz a tracking speed 650 IPS, což jsou hodnoty, které bez problémů stačí i na kompetitivní hraní. Na boku najdete sniper tlačítko, které po stisku dočasně sníží DPI pro přesné míření, třeba s odstřelovací puškou. Užitečný detail, který ze stránky nevyplývá: sniper tlačítko lze přes software přemapovat na jinou funkci. Software je v češtině a zvládne makra, úpravu DPI po krocích i nastavení LOD (výšky zdvihu) na 1 nebo 2 mm. V balení jsou navíc náhradní klouzače a odnímatelný opletený kabel s délkou 1,8 m. KOUPIT ZA 399 KČ Praktická stránka: velikost, kabel, ergonomie Jedna věc, kterou je dobré vědět před koupí: jde o větší myš vhodnou spíš pro velké ruce. Podle podrobnějších recenzí je dlouhá, široká i vyšší, tlačítka sedí poměrně vysoko a sniper tlačítko bývá se středně velkou rukou hůř dosažitelné. Myš je určená pro praváky a připojuje se přes USB-C na straně myši, takže si kabel v případě potřeby vyměníte. Kabel dělí názory: pro někoho působí tence, zároveň je ale měkký a dobře tvarovatelný, což při hraní znamená menší odpor a je to spíš výhoda. Myš nemá RGB podsvícení, což část hráčů vnímá jako plus. Pár uživatelů zmiňuje, že se myš po chvíli nečinnosti uspává a v bočních rýhách se snadno chytá nečistota. Potěší nízká reklamovanost 1,26 %, která u levné periferie napovídá slušnou spolehlivost. Co říkají uživatelé Na Alze má myš hodnocení 4,6 z 5 a 85 % zákazníků ji doporučuje, psaných recenzí je ale jen 12 (z 20 hodnocení), takže vzorek berte jako orientační. Nejčastěji zaznívá pochvala senzoru a poměru cena/výkon: jeden recenzent ji porovnával s Razerem i Gloriousem a podle něj vyšla lépe, jiný shrnuje, že „i za 999 Kč nic lepšího neseženete“. Opakovaně padá i spokojenost se softwarem a náhradními klouzači v balení. Kritika se točí hlavně kolem hmotnosti a velikosti. Několika lidem je myš až moc lehká a kloužela jim z ruky, jeden uživatel uvádí, že zůstala lehká i po přidání závaží ze staré myši. Zazněla i výtka na tužší a hlasitější cvakání tlačítek, což je ovšem charakteristika použitých spínačů. Za pozornost stojí jedna zmínka o vrzajícím levém tlačítku, zatímco jiný recenzent explicitně píše, že jeho kus nevrže, takže tady může jít o kolísání kvality mezi kusy. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud máte rádi těžší myš, která v ruce drží setrvačností, tenhle model vás nepřesvědčí; jeho 51,5 g je opravdu málo a přidat závaží nejde. Nesedne ani lidem s menšíma rukama, protože je poměrně velká a boční tlačítka bývají hůř dosažitelná. A jestli chcete tichou myš s měkkým stiskem, počítejte s tím, že spínače Huano jsou znatelně klikavější a hlasitější, takže sáhněte spíš po jiném modelu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture BANSHEE je hodně výhodná koupě pro FPS hráče s většíma rukama, kteří chtějí co nejlehčí myš s prvotřídním senzorem a nechtějí utrácet tisíce. Za 399 Kč dostanete PixArt PAW 3395, kvalitní spínače, český software a tříletou záruku, což je na tuhle cenu nadprůměrná výbava. Berte ale vážně, že myš je záměrně velmi lehká a spíš velká, a tlačítka jsou klikavější. Pokud vám tyhle vlastnosti vyhovují, je historické minimum 399 Kč silným důvodem koupit právě teď. CHCI UŠETŘIT NA ALZE Preferujete u herních myší co nejnižší hmotnost, nebo vám víc sedí těžší kus? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! 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