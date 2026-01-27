TOPlist

Herní stůl Rapture na Alze zlevnil na minimum! Láká na RGB podsvícení a skleněnou desku

  • Rapture AURORA 310 je herní stůl se skleněnou deskou a RGB podsvícením
  • Ocelová konstrukce unese 100 kg, rozměry desky činí 136 × 66 cm
  • S kódem ALZADNY40 stojí 4 794 Kč místo původních 7 990 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.1.2026 06:00
Ikona komentáře 0
rapture stul jpg

Skleněný herní stůl s RGB podsvícením za cenu běžného kancelářského? Rapture AURORA 310 vypadá jako rekvizita z herního studia a teď je se 40% slevou.

Efektní design s RGB podsvícením

Pracovní deska 136 × 66 cm kombinuje dřevotřísku s tvrzeným sklem a unikátním vzorem. RGB podsvícení ovládáte dálkovým ovladačem – měníte barvy, intenzitu i přednastavené efekty. Napájení jde přes USB. Ocelová konstrukce bez příčníků znamená volný prostor pro nohy a nosnost činí až 100 kg. V balení je držák na nápoje, háček na sluchátka a podložka pod myš.

KOUPIT NA ALZE

Sklo vypadá skvěle, ale má svá úskalí

Na Alze má stůl 4,7 z 5 od 58 zákazníků, 95 % ho doporučuje. Chválí stabilitu, snadné složení a efektní podsvícení. Sklo však chytá otisky prstů a snáze se poškrábe. Někteří zmiňují, že výška 76 cm je pro ně moc.

KOUPIT NA ALZE

Vtipná poznámka z recenzí: pokud kupujete dva stoly vedle sebe, jeden ovladač RGB ovládá oba současně – takže se s partnerem budete hádat o barvu podsvícení. Původní cena byla 7 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY40 teď pořídíte za 4 794 Kč.

Sázíte na efektní design, nebo preferujete praktičnost?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025