Herní stůl Rapture na Alze zlevnil na minimum! Láká na RGB podsvícení a skleněnou desku Hlavní stránka Zprávičky Rapture AURORA 310 je herní stůl se skleněnou deskou a RGB podsvícením Ocelová konstrukce unese 100 kg, rozměry desky činí 136 × 66 cm S kódem ALZADNY40 stojí 4 794 Kč místo původních 7 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Skleněný herní stůl s RGB podsvícením za cenu běžného kancelářského? Rapture AURORA 310 vypadá jako rekvizita z herního studia a teď je se 40% slevou. Efektní design s RGB podsvícením Pracovní deska 136 × 66 cm kombinuje dřevotřísku s tvrzeným sklem a unikátním vzorem. RGB podsvícení ovládáte dálkovým ovladačem – měníte barvy, intenzitu i přednastavené efekty. Napájení jde přes USB. Ocelová konstrukce bez příčníků znamená volný prostor pro nohy a nosnost činí až 100 kg. V balení je držák na nápoje, háček na sluchátka a podložka pod myš. KOUPIT NA ALZE Sklo vypadá skvěle, ale má svá úskalí Na Alze má stůl 4,7 z 5 od 58 zákazníků, 95 % ho doporučuje. Chválí stabilitu, snadné složení a efektní podsvícení. Sklo však chytá otisky prstů a snáze se poškrábe. Někteří zmiňují, že výška 76 cm je pro ně moc. KOUPIT NA ALZE Vtipná poznámka z recenzí: pokud kupujete dva stoly vedle sebe, jeden ovladač RGB ovládá oba současně – takže se s partnerem budete hádat o barvu podsvícení. Původní cena byla 7 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY40 teď pořídíte za 4 794 Kč. Sázíte na efektní design, nebo preferujete praktičnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025