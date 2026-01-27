Výborná herní myš Rapture ASPIS má v balení náhradní spínače i kryty! Teď podstatně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Rapture ASPIS je bezdrátová herní myš se senzorem PixArt PAW3370 a hmotností 73 gramů V balení jsou náhradní tiché spínače, vyměnitelné kryty i teflonové klouzače S kódem ALZADNY40 stojí 659 Kč místo původních 1 099 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová herní myš za cenu kabelové kancelářské? Rapture ASPIS nabízí špičkový senzor PixArt PAW3370, vyměnitelné spínače a váhu pod 75 gramů. A v balení dostanete náhradní díly, které u konkurence stojí stovky navíc. Senzor z prémiové ligy Senzor PixArt PAW3370 je velmi dobrý – citlivost 400–19 000 DPI, tracking 400 IPS, akcelerace 50 G a odezva 1 ms. Spínače Kailh GM 8.0 vydrží 80 milionů kliknutí. Myš váží pouhých 73 gramů a v recenzích ji srovnávají s Logitech Superlight nebo Zowie – za zlomek ceny. Baterie s kapacitou 430 mAh vydrží až 45 hodin bez RGB, s podsvícením kolem 15 hodin. V balení najdete dva kryty (plný a perforovaný), náhradní teflonové klouzače, podložky pod tlačítka a hlavně tiché spínače Huano Silent Brown – pokud vám vadí hlasité klikání, vyměníte je za pár minut bez pájky. KOUPIT NA ALZE Pár kompromisů za tu cenu Na Alze má myš 4,6 z 5 od 277 zákazníků, 91 % ji doporučuje. Kritika míří na software, který občas zapomíná nastavení DPI profilů. USB-C port je úzký – pasuje jen originální kabel, což otravuje při nabíjení. A plasty působí lehčeji než u prémiových značek – což je daň za nízkou hmotnost. Jeden uživatel to shrnul: „Nevidím důvod kupovat Razer za několikanásobek, když nepřináší nic navíc.“ Původní cena byla 1 099 Kč, se slevovým kódem ALZADNY40 teď pořídíte za 659 Kč. Za bezdrátovou myš s top senzorem a náhradními díly v balení je to nabídka, která nedává smysl – v tom dobrém slova smyslu. Investujete do prémiových značek, nebo by vám stačila myš RAPTURE? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025