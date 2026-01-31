TOPlist

Unikátní myš Rapture ANACONDA zlevnila na minimum! Je vhodná pro (nejen) pro MMO hry

  • Rapture ANACONDA je MMO myš s výměnnými bočními panely (3 nebo 9 tlačítek)
  • Senzor PixArt PMW3325 a spínače Kailh GM 4.0 s životností 60 milionů kliknutí
  • S kódem ALZADNY30 stojí 454 Kč místo původních 649 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.1.2026 10:00
Myši s devíti bočními tlačítky se už moc neprodávají – a když, tak za tisíce. Rapture ANACONDA nabízí výměnné panely pro MMO hry za cenu jednoho oběda. Jeden recenzent to shrnul přesně: „Za málo peněz hodně muziky, nahradí daleko dražší Razer Naga.“

Dva panely, dva styly hraní

Levý bok myši můžete osadit panelem se 3 tlačítky (vpřed, vzad, trojklik) nebo MMO panelem s 9 programovatelnými tlačítky. Pravá strana má dva kryty s různým tvarem pro úpravu ergonomie. Vše drží na magnetech – snadno se mění, ale někteří uživatelé by preferovali pevnější uchycení.

Senzor PixArt PMW3325 nabízí citlivost 800–10 000 DPI, akceleraci 20G a tracking speed 100 IPS. Hlavní spínače Kailh GM 4.0 mají životnost 60 milionů kliknutí. Hmotnost 130 gramů řadí ANACONDU mezi těžší myši – buď vám to vyhovuje, nebo ne. Software umožňuje nastavit makra, DPI profily i RGB podsvícení.

Solidní hodnocení, ale pozor na detaily

Na Alze má myš 4,6 z 5 od 159 zákazníků, 89 % ji doporučuje a reklamovanost je pouze 0,98 %. Chválí se výměnné panely, software na makra a poměr cena/výkon. Pro World of Warcraft, Lost Ark nebo Diablo je to ideální volba.

Kritika míří hlavně na panel s 9 tlačítky – při sevření myši se některá tlačítka mačkají sama. Software občas hlásí odpojenou myš (pomůže reinstalace). Logo a kolečko neustále pulzují a jas nejde snížit – tip od recenzenta: nastavte si černou barvu DPI a máte pokoj. Původní cena byla 649 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 454 Kč. Za MMO myš s výměnnými panely a 60milionovou životností spínačů je to férová cena.

Hrajete MMO hry, nebo vám stačí klasická myš se dvěma bočními tlačítky?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
