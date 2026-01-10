Herní stůl Rapture ALTAR 200 na Alze nikdy nebyl levnější! Má elektrické polohování a RGB světla Hlavní stránka Zprávičky Herní stůl Rapture ALTAR 200 je na Alze k dispozici za historicky nejnižší cenu 5 994 Kč Výškově nastavitelný stůl se dvěma motory původně stál při uvedení 9 990 Kč Uživatelé chválí tichou konstrukci a kvalitní zpracování, kritizují viditelné otisky prstů na desce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste přemýšleli o pořízení polohovatelného herního stolu, právě teď máte možnost ušetřit. Rapture ALTAR 200 se na Alze prodává za 5 994 Kč, což je dosavadní cenové minimum. Při uvedení na trh přitom stál 9 990 Kč, oproti původní ceně tedy ušetříte téměř 4 tisíce korun. Elektrické polohování a RGB podsvícení Rapture ALTAR 200 patří mezi výškově nastavitelné herní stoly s elektrickým pohonem. Díky dvěma tichým motorům si můžete výšku pracovní plochy přizpůsobit v rozmezí 74 až 122 cm, a to rychlostí 25 mm/s. Prakticky to znamená, že můžete během hraní střídat sed a stoj bez nutnosti cokoliv ručně přestavovat. Ovládací panel s podsvíceným displejem zobrazuje aktuální výšku a umožňuje uložit dvě oblíbené polohy do paměti. Součástí je také antikolizní systém, který zastaví pohyb při nárazu na překážku. Nechybí ani USB-A a USB-C porty s podporou 18W nabíjení přímo ze stolu. Zadní část desky zdobí RGB LED pásek s několika světelnými režimy. Barvy i efekty lze měnit přes ovládací panel, případně podsvícení zcela vypnout. Konstrukce a pracovní plocha Stůl disponuje ocelovou konstrukcí s nosností až 90 kg. Pracovní deska má rozměry 140 × 60 cm a tloušťku 18 mm. Je vyrobená z dřevotřísky s melaminovou vrstvou a zakřivenými hranami. Na zadní straně najdete výřez pro vedení kabelů a uchycení držáku monitoru. CHCI STŮL RAPTURE V AKCI Součástí balení je podložka pod myš a klávesnici o rozměrech 80 × 57 cm, držák na nápoje a háček na sluchátka. Stůl má také vyrovnávací nožičky pro přizpůsobení nerovnému povrchu. Co říkají uživatelé v recenzích Rapture ALTAR 200 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 od 33 zákazníků, přičemž 94 % z nich stůl doporučuje. Uživatelé chválí především robustní konstrukci, tiché motory a jednoduchou montáž se srozumitelným návodem. Pozitivně hodnotí také možnost nabíjení zařízení přímo ze stolu. Mezi častými výtkami se objevuje fakt, že deska je složená ze dvou částí – uprostřed stolu je viditelný spoj, který však zakryje přiložená podložka. Někteří uživatelé také upozorňují, že na černém povrchu jsou okamžitě vidět otisky prstů a prach, takže je nutné desku pravidelně čistit. Další připomínka směřuje k LED podsvícení, které podle některých recenzentů není příliš kvalitní – pásek není umístěný za lištou, takže barva není po celé délce konzistentní. Pro koho je stůl vhodný Rapture ALTAR 200 ocení především hráči, kteří chtějí střídat sezení a stání bez nutnosti manuálního přestavování. Díky rozměrné desce se na něj pohodlně vejde monitor, klávesnice i myš s dostatkem prostoru pro pohyb. S nosností 90 kg zvládne i náročnější sestavy s více monitory. KOUPIT STŮL RAPTURE Pokud vám vadí časté čištění nebo potřebujete stůl s nižší minimální výškou než 74 cm, měli byste zvážit jiné alternativy. Stejně tak pokud preferujete jednolitou desku bez spoje uprostřed. Uvažujete o pořízení polohovatelného herního stolu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her Sleva stůl Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024