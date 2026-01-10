TOPlist

Herní stůl Rapture ALTAR 200 na Alze nikdy nebyl levnější! Má elektrické polohování a RGB světla

  • Herní stůl Rapture ALTAR 200 je na Alze k dispozici za historicky nejnižší cenu 5 994 Kč
  • Výškově nastavitelný stůl se dvěma motory původně stál při uvedení 9 990 Kč
  • Uživatelé chválí tichou konstrukci a kvalitní zpracování, kritizují viditelné otisky prstů na desce

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.1.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Rapture ALTAR 200 v pokoji oficialni

Pokud jste přemýšleli o pořízení polohovatelného herního stolu, právě teď máte možnost ušetřit. Rapture ALTAR 200 se na Alze prodává za 5 994 Kč, což je dosavadní cenové minimum. Při uvedení na trh přitom stál 9 990 Kč, oproti původní ceně tedy ušetříte téměř 4 tisíce korun.

Elektrické polohování a RGB podsvícení

Rapture ALTAR 200 patří mezi výškově nastavitelné herní stoly s elektrickým pohonem. Díky dvěma tichým motorům si můžete výšku pracovní plochy přizpůsobit v rozmezí 74 až 122 cm, a to rychlostí 25 mm/s. Prakticky to znamená, že můžete během hraní střídat sed a stoj bez nutnosti cokoliv ručně přestavovat.

Rapture ALTAR 200 render cely stul

Ovládací panel s podsvíceným displejem zobrazuje aktuální výšku a umožňuje uložit dvě oblíbené polohy do paměti. Součástí je také antikolizní systém, který zastaví pohyb při nárazu na překážku. Nechybí ani USB-A a USB-C porty s podporou 18W nabíjení přímo ze stolu.

Zadní část desky zdobí RGB LED pásek s několika světelnými režimy. Barvy i efekty lze měnit přes ovládací panel, případně podsvícení zcela vypnout.

Konstrukce a pracovní plocha

Stůl disponuje ocelovou konstrukcí s nosností až 90 kg. Pracovní deska má rozměry 140 × 60 cm a tloušťku 18 mm. Je vyrobená z dřevotřísky s melaminovou vrstvou a zakřivenými hranami. Na zadní straně najdete výřez pro vedení kabelů a uchycení držáku monitoru.

CHCI STŮL RAPTURE V AKCI

Součástí balení je podložka pod myš a klávesnici o rozměrech 80 × 57 cm, držák na nápoje a háček na sluchátka. Stůl má také vyrovnávací nožičky pro přizpůsobení nerovnému povrchu.

Co říkají uživatelé v recenzích

Rapture ALTAR 200 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 od 33 zákazníků, přičemž 94 % z nich stůl doporučuje. Uživatelé chválí především robustní konstrukci, tiché motory a jednoduchou montáž se srozumitelným návodem. Pozitivně hodnotí také možnost nabíjení zařízení přímo ze stolu.

Rapture ALTAR 200 ovladaci panel

Mezi častými výtkami se objevuje fakt, že deska je složená ze dvou částí – uprostřed stolu je viditelný spoj, který však zakryje přiložená podložka. Někteří uživatelé také upozorňují, že na černém povrchu jsou okamžitě vidět otisky prstů a prach, takže je nutné desku pravidelně čistit. Další připomínka směřuje k LED podsvícení, které podle některých recenzentů není příliš kvalitní – pásek není umístěný za lištou, takže barva není po celé délce konzistentní.

Pro koho je stůl vhodný

Rapture ALTAR 200 ocení především hráči, kteří chtějí střídat sezení a stání bez nutnosti manuálního přestavování. Díky rozměrné desce se na něj pohodlně vejde monitor, klávesnice i myš s dostatkem prostoru pro pohyb. S nosností 90 kg zvládne i náročnější sestavy s více monitory.

KOUPIT STŮL RAPTURE

Pokud vám vadí časté čištění nebo potřebujete stůl s nižší minimální výškou než 74 cm, měli byste zvážit jiné alternativy. Stejně tak pokud preferujete jednolitou desku bez spoje uprostřed.

Uvažujete o pořízení polohovatelného herního stolu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024