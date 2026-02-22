Nejlepší grafika za 10 tisíc! Radeon 9060 XT s 16 GB v Česku konečně zlevňuje Hlavní stránka Zprávičky ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT 16G je grafická karta s architekturou RDNA 4, 16 GB GDDR6 a plným PCIe 5.0 x16 S kódem ALZADNY10 stojí 9 891 Kč – v lednu kvůli zdražení pamětí šla až na 11 990 Kč Klíčová výhoda oproti konkurenci: 16 GB VRAM, které v roce 2026 dělají zásadní rozdíl ve 1440p Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste četli náš článek o RTX 5060 za 7 899 Kč a říkali si, jestli těch 8 GB paměti nebude problém – máme pro vás alternativu. ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT 16G za 9 891 Kč s kódem ALZADNY10 je odpověď pro ty, kdo chtějí hrát ve 1440p bez kompromisů s texturami a bez obav, že jim za rok dojde paměť. Rozdíl necelých 2 tisíc korun za dvojnásobek VRAM je investice, která se v praxi vyplatí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete ve 1440p nebo plánujete grafiku používat roky – 16 GB VRAM je v roce 2026 minimum.⚠️ Zvažte, pokud hrajete výhradně v 1080p a rozpočet je priorita – tam může stačit i levnější RTX 5060 s DLSS 4.💡 Za 9 891 Kč dostanete RDNA 4 architekturu, 16 GB paměti, plné PCIe 5.0 x16 a kompaktní rozměry s tichým chodem při nízké zátěži. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je 16 GB v roce 2026 tak důležitých Čísla z nezávislých testů mluví jasně: v moderních hrách jako Indiana Jones and the Great Circle, Stalker 2, Monster Hunter Wilds nebo Horizon Forbidden West je 16GB verze o 50–200 % rychlejší než 8GB karty ve 1440p. A nejde jen o snímkovou frekvenci – 8GB karty v těchto hrách trpí chybějícími texturami, masivním sekáním a v některých případech je hra prakticky nehratelná. Testy ukazují, že i v „lehčích“ titulech jako Forza Horizon 5 je 16GB karta ve 1440p o 22 % rychlejší. S každou novou hrou se propast prohlubuje. RX 9060 XT 16G navíc disponuje plným PCIe 5.0 x16 rozhraním (oproti PCIe 5.0 x8 u RTX 5060), což pomáhá v situacích, kdy hra přesáhne lokální VRAM a sahá do systémové paměti – dvojnásobná šířka pásma PCIe znamená menší výkonnostní propad. Herní výkon v praxi RX 9060 XT s RDNA 4 architekturou nabízí 2 048 stream procesorů s boost clockem 3 250 MHz. V rasterizaci (bez ray tracingu) je v 1080p zhruba o 5–10 % rychlejší než RTX 5060, ve 1440p se díky 16 GB VRAM náskok zvětšuje. Ray tracing se s RDNA 4 výrazně zlepšil oproti předchozí generaci, ale NVIDIA má stále náskok v RT výkonu a samozřejmě v DLSS 4 s Multi Frame Generation. AMD nabízí FSR 4, které vypadá dobře, ale jeho podpora ve hrách je zatím užší než u DLSS. Příkon karty se pohybuje kolem 150–160 W, napájení přes jediný 8-pin konektor, doporučený zdroj od 550 W. Rozměry 202 × 120 × 49 mm s dvěma ventilátory – kompaktní karta, která se vejde do většiny skříní. Při nízké zátěži se ventilátory zastavují úplně. KOUPIT RX 9060 XT 16G Co říkají zákazníci – a co zvážit Uživatelé na Alze chválí tichý chod při běžném používání, 16 GB paměti a výkon ve 1440p. Jeden z recenzentů píše, že všechno běží na maximální detaily za cenu pod 9 tisíc. Další oceňuje funkční ray tracing ve Fortnite po upgradu z GTX 1660 Ti. Výtky se týkají konkrétně ASUS DUAL verze: teploty jsou vyšší než u některých konkurenčních modelů (například Sapphire). Když se karta zahřeje, ventilátory musí pracovat aktivněji a hlučnost roste. Jeden uživatel zmiňuje, že silent BIOS pomáhá s hlukem, ale na úkor vyšších teplot (cca +10 °C). Pokud vám na teplotách záleží a nevadí vyšší cena, lepší chlazení nabízejí verze od Sapphire nebo PowerColor. Za 9 891 Kč je ale ASUS DUAL solidní volba. RTX 5060 nebo RX 9060 XT? Pokud váháte mezi RTX 5060 za 7 899 Kč a RX 9060 XT 16G za 9 891 Kč, jde v zásadě o tohle: RTX 5060 má lepší DLSS 4 s Multi Frame Generation a mírně lepší ray tracing, ale jen 8 GB VRAM. RX 9060 XT má 16 GB, je v rasterizaci rychlejší a má plné PCIe 5.0 x16. Pokud hrajete výhradně v 1080p a spoléháte na DLSS, RTX 5060 obstojí. Pokud hrajete nebo plánujete hrát ve 1440p, nebo chcete kartu, která vydrží déle bez kompromisů, RX 9060 XT 16G za 9 891 Kč je lepší investice. Pokud hledáte další komponenty do PC ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY10 Hrajete ve 1080p nebo 1440p? A kolik VRAM má vaše současná grafika? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd grafická karta slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 