Aplikace RacketPal je byla až doposud dostupná pouze ve Velké Británii a Austrálii a Česká republika je třetí zemí, ve které ji můžeme přivítat. Jedná se o aplikaci, kterou využijí především hráči raketových sportů, v zahraničí ji využívá více než 40 tisíc tenistů. Nespornou výhodou je rovněž česká lokalizace.

Aplikace RacketPal míří do Česka s kompletní lokalizací

Účel aplikace je jednoduchý. Stáhnete si ji, zaregistrujete se a můžete hledat soupeře či spoluhráči na podobné úrovni s podobnými časovými možnostmi. Kromě toho vám aplikace umožní najít také trenéra. Možná se ptáte, co vůbec autory k poněkud nevšednímu nápadu vedlo. Na to se CEO a spoluzakladatel RacketPal vyjádřil slovy: “Se spoluzakladatelem Bogdanem jsme si uvědomili, že nevíme o žádném způsobu, díky kterému bychom mohli potkat další hráče, co by si také rádi daný sport zahráli,” a tak se v Paddingtonu u piva začal tento nápad rýsovat.

Z pouhé databáze se časem stala sociální síť pro sportovce, která je dostupná jak pro Android, tak i pro iOS. Uživatelé mezi sebou mohou diskutovat v soukromých či skupinových chatech. Samozřejmostí je pak propracovaný systém hodnocení či statistik nebo personalizované vyhledávání vhodných protihráčů. V současné době má tento startup čítající 25 zaměstnanců ambici stát se největší online sportovní komunitou na světě.

O expanzi na český trh se postaral David Kašper, který mimo jiné pomohl právě s českou lokalizací. “Má investice do RacketPalu byla hodně spjatá s tím, že chci dát lidem v Česku možnost začít se co nejdříve pravidelně hýbat, což přesně tato aplikace splňuje. Díky ní a díky péči, se kterou jsme aplikaci přizpůsobili českému uživateli, můžeme i u nás mnohem častěji hrát a najít si vhodné soupeře,” vysvětluje motivaci Kašper a dodává, že hráč který pozve do aplikace alespoň jednoho dalšího hráče z Prahy získá plnou verzi na více než půl roku zdarma.

