Quick Charge 5 nabije 50% baterie telefonu za 5minut

Qualcomm představil nový standard Quick Charge 5 a chce zpět svoji ztracenou korunu krále rychlonabíjení. Příchod prvních verzí Quick Charge od Qualcommu byl kdysi revoluční a dokázal, že telefony se nemusejí nabíjet jen přes noc. Dnes má rychlé nabíjení již téměř každý telefon střední a vyšší třídy. Mnoho výrobců používá pro rychlé nabíjení svoje proprietární řešení. Apple v této oblasti dlouho ztrácel, ale už i jeho iPhony zvládají rychlé nabíjení.

Qualcomm naopak usnul na vavřínech. Vždyť poslední verze Quick Charge 4 je z roku 2017 a ani tehdy žádná výrazná zlepšení nepřinesla. To se má s představením Quick Charge 5 změnit. Podle testů Qualcommu lze dobít baterii o kapacitě 4500mAh z 0% na 50% jen za pět minut. Plně nabitá baterie by pak měla být už za 15 minut. Je nutné podotknout, že tento případ se týká zařízení vybavených dvoučlánkovou baterií 2x 2,250 mAh. Podporovány budou i baterie složené ze třech článků.

Quick Charge 5 – kompatibilita a bezpečnost

Quick Charge 5 je postavený na standardu USB Power Delivery PPS (Programmable Power Supply). To je výborná zpráva, protože lze očekávat dobrou kompatibilitu s širokou škálou moderních zařízení. Standard USB PD PPS používají nejen telefony ale i tablety a notebooky. Zpětná kompatibilita je zajištěna pro telefony od verze Quick Charge 2. Možná ještě důležitější je ale kompatibilita s klasickým USB PD a Apple zařízeními (iPhone 7 a novější).

Qualcommu tvrdí, že jeho nově představený Quick Charge 5 je dokonce bezpečnější než základní USB PD. Má obsahovat osm úrovní zabezpečení proti přepětí, tři úrovně proudové ochrany a tři úrovně tepelné ochrany. Telefony vybavené touto technologií, také nebudou jen slepě věřit tomu co jim nabíječka reportuje, ale budou hodnoty měřit a ověřovat. Bezpečnost by měla být u rychlonabíjení jednou z hlavních priorit. Tyto vylepšení by do budoucna snad měli eliminovat podobné útoky jako nedávno objevený BadPower.

OnePlus Buds zastíní AirPods i Galaxy Buds v jedné klíčové funkci. O co jde? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Introducing Qualcomm Quick Charge 5

Qualcomm očekává, že do prvních telefonů se právě představený Quick Charge 5 dostane ještě ve třetím kvartálu tohoto roku. Nový standard podporuje nabíjení pomocí kabelu i bezdrátové nabíjení. Snapdragony 865/865+ už nový standard podporují, ovšem telefon musí být zároveň vybaven novým řídícím čipem nabíjení. Je tedy otázkou, jestli současné telefony budou moci využít výhod této technologie.

Jak rychle nabijete váš telefon?

Zdroj: Qualcomm