Vaše příští Samsung hodinky nabídnou mnohem lepší výkon a výdrž. Může za to nový čip soustředí se i na AI

Qualcomm na MWC 2026 představil platformu Snapdragon Wear Elite s dedikovaným NPU pro umělou inteligenci

Čip vyrobený 3nm procesem nabízí 5× vyšší jednojádrový výkon CPU a 7× rychlejší GPU oproti předchůdci

Samsung potvrdil, že novou platformu využije příští generace hodinek Galaxy Watch

Publikováno: 3.3.2026 18:00

Chytré hodinky v posledních letech stagnovaly – měřily kroky, zobrazovaly notifikace a občas změřily tep. Qualcomm si to zjevně uvědomuje a na letošním MWC v Barceloně přichází s čipem, který má ambici proměnit nositelnou elektroniku v plnohodnotné AI asistenty. Snapdragon Wear Elite je první platformou pro chytré hodinky vybavenou dedikovanou neuronovou jednotkou, což otevírá dveře ke scénářům, které jsme dosud znali jen z telefonů. Pro AI přímo na zápěstí Masivní skok ve výkonu i efektivitě Šest typů konektivity najednou Samsung potvrzuje nasazení v Galaxy Watch Kdy se dočkáme prvních zařízení? Pro AI přímo na zápěstí Hlavním trumfem nové platformy je integrované NPU s výkonem až 12 TOPS, které zvládne zpracovávat AI modely s až 2 miliardami parametrů přímo na zařízení. V praxi to znamená, že hodinky nebudou muset pro každý dotaz kontaktovat cloud – hlasový asistent, rozpoznávání kontextu nebo personalizované návrhy poběží lokálně. Qualcomm hovoří o konceptu „Personal AI“, kdy se nositelné zařízení stává aktivním účastníkem uživatelova digitálního ekosystému. Firma zároveň zdůrazňuje, že NPU spolupracuje s více než 50 senzory, které mohou dodávat kontextová data – od polohy přes zdravotní metriky až po okolní prostředí. Teoreticky by tak hodinky mohly samy poznat, že uživatel běží, a přizpůsobit tomu zobrazované informace bez nutnosti cokoliv nastavovat. Masivní skok ve výkonu i efektivitě Snapdragon Wear Elite je postaven na 3nm výrobním procesu, což přináší očekávané benefity v podobě nižší spotřeby energie. Qualcomm uvádí až o 30 % delší výdrž oproti předchozí generaci W5+ Gen 2. Pro uživatele to v praxi znamená méně časté nabíjení, případně možnost využívat náročnější funkce bez obav o rychlé vybití. Co se týče surového výkonu, čísla působí impozantně. Jednojádrový výkon CPU vzrostl 5×, grafický čip Adreno je 7× rychlejší. To by mělo pozitivně ovlivnit plynulost rozhraní, rychlost spouštění aplikací i renderování složitějších ciferníků. CPU taktuje až na 2,1 GHz a k dispozici je podpora LPDDR5 paměti s rychlostí 6 400 MHz. Qualcomm myslel i na nabíjení – platforma podporuje rychlé dobíjení, které dostane baterii na 50 % za přibližně 10 minut. Šest typů konektivity najednou Snapdragon Wear Elite přináší to, co Qualcomm nazývá „hexa-konektivitou“ – kombinaci šesti bezdrátových technologií v jednom čipu. Konkrétně jde o 5G RedCap pro úsporné mobilní připojení, Micro-Power Wi-Fi s minimální spotřebou, Bluetooth 6.0, UWB pro přesnou lokalizaci, GNSS s podporou dvou frekvenčních pásem L1/L5 a NB-NTN pro satelitní komunikaci. Poslední jmenovaná technologie umožňuje obousměrné textové zprávy přes satelit i tam, kde není dostupný mobilní signál ani Wi-Fi. Qualcomm v tomto směru spolupracuje se společností Skylo. Pro outdoorové nadšence může jít o zásadní funkci, byť její praktické nasazení bude záviset na konkrétních výrobcích hodinek. Samsung potvrzuje nasazení v Galaxy Watch Mezi partnery, kteří podpořili novou platformu, patří Google, Motorola a Samsung. Právě jihokorejský výrobce přišel s konkrétním příslibem – příští generace hodinek Galaxy Watch bude postavena na Snapdragon Wear Elite. InKang Song, výkonný viceprezident Samsung Electronics, uvedl, že nový čip umožní vytvořit „komplexnějšího wellness společníka“ s efektivnějšími a personalizovanějšími funkcemi. Samsung dosud u svých hodinek využíval vlastní čipy Exynos, takže přechod na platformu od Qualcommu představuje významnou změnu strategie. Zda to přinese znatelné zlepšení oproti současným Galaxy Watch Ultra či Galaxy Watch 7, ukáže až praxe. Motorola zase zmínila svůj koncept „Project Maxwell" představený na CES – AI asistenta v podobě nositelného zařízení, který by mohl Snapdragon Wear Elite využívat.

Kdy se dočkáme prvních zařízení?

Qualcomm očekává, že první komerční zařízení se Snapdragon Wear Elite dorazí v následujících měsících. Platforma podporuje operační systémy Wear OS, Android i Linux, což dává výrobcům flexibilitu při volbě softwarového základu. Otázkou zůstává, jak rychle se nový čip projeví na cenách hodinek. Integrace NPU, 3nm proces a rozsáhlá konektivita naznačují, že půjde primárně o prémiový segment. Zda se AI funkce časem dostanou i do dostupnějších modelů, zatím Qualcomm neupřesnil. Myslíte si, že AI asistent přímo v hodinkách má smysl, nebo jde spíš o marketingový tah?

Zdroje: Qualcomm, Qualcomm Newsroom

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 