Nejvýhodnější Mini PC v Česku? Tenhle kousek má 12 GB RAM, 1TB SSD a nestojí ani 7 tisíc!

QOOBE NAS N150 je mini PC s NAS funkcemi – 4× M.2 slot pro až 16TB úložiště V ceně je 12 GB LPDDR5 RAM, 1TB NVMe SSD a Windows 11 Home S kódem ALZADNY50 stojí 6 995 Kč místo původních 13 990 Kč – sleva 50 % Jakub Kárník Publikováno: 6.2.2026 16:00 Ceny pamětí letí nahoru kvůli AI bublině – 16GB kit DDR5 stojí přes 4 tisíce, základní 1TB SSD okolo 3 tisíc. A tady máte QOOBE NAS N150 s 12 GB RAM, 1TB SSD a Windows 11 za necelých sedm tisíc. Matematika vychází zajímavě. Mini PC a NAS v jednom těle Koncept je jednoduchý: kompaktní krabička o rozměrech 146 × 97,5 × 32 mm, která funguje jako běžný počítač i jako domácí úložiště. Uvnitř najdete Intel N150 (4 jádra, až 3,6 GHz), 12 GB LPDDR5 paměti a 1TB NVMe SSD. Systém běží z 64GB eMMC, takže hlavní SSD zůstává pro vaše data. Klíčová je rozšiřitelnost: čtyři M.2 2280 PCIe sloty, každý až pro 4TB disk. Celkem tedy až 16 TB prostoru pro fotky, videa, zálohy nebo domácí cloud. Jeden slot je obsazený dodávaným terabytovým SSD, zbývají tři volné. KOUPIT NA ALZE Síťová výbava zahrnuje 2,5GbE + 1GbE porty – můžete oddělit rychlou interní síť od hostů nebo využít vyšší propustnost pro velké soubory. Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 jsou samozřejmostí. Tři USB 3.2 porty a USB-C s Power Delivery doplňují výbavu. K čemu to vlastně je Použití je široké: zálohovací server pro domácnost, multimediální centrum k televizi (podporuje až tři 4K displeje), osobní cloud místo Google Drive nebo Dropboxu. S vhodným NAS softwarem (TrueNAS, Unraid, OpenMediaVault) nastavíte vzdálený přístup, synchronizaci i uživatelské účty. KOUPIT NA ALZE Díky nízké spotřebě a tichému dvouventilátorovému chlazení je vhodný pro nepřetržitý provoz. Schováte ho za monitor nebo vedle routeru. Neznámá značka, známá sleva QOOBE není zavedená značka jako Synology nebo QNAP. To je fér zmínit. Jenže za tuhle cenu dostáváte komponenty, které by samostatně stály víc – jen RAM a SSD vyjdou na 6–7 tisíc, k tomu máte procesor, základní desku, Windows licenci a kompaktní skříň s chlazením. Je to risk? Trochu ano. Je to za ty peníze zajímavé? Rozhodně. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 13 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY50 ho pořídíte za 6 995 Kč. Padesátiprocentní sleva na mini PC s 1TB SSD a čtyřmi M.2 sloty – to se nevidí každý den. Kdo hledá základ pro domácí server nebo osobní cloud, má co zvažovat. Provozujete doma vlastní NAS, nebo vám stačí cloudové služby? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi