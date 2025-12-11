Tento dron zlevnil pod 4 tisíce! Láká na 2.5K video a jednoduché ovládání Hlavní stránka Zprávičky Potensic Atom LT 2.5K spadl z 5 990 Kč na 3 968 Kč s kódem ALZADNY25 – ideální jako vánoční dárek Je vhodný pro začátečníky, má 2.5K video a váží pod 250 gramů Zásadní problém je jen 1-point gimbal = roztřesená videa při pohybu dronu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Potensic Atom LT 2.5K se s kódem ALZADNY25 prodává za 3 968 Kč místo původních 5 990 Kč. Jde o lehký dron pod 249 g, který nevyžaduje registraci a spadá do legislativní podkategorie A1. Na papíře nabízí zajímavé parametry: dosah 4 km, výdrž 40 minut, rychlost 57,6 km/h, 2.5K kamera. Na Alze má rating 4,2/5 z 24 hodnocení a reklamovanost jen 1,26 %. Problém je, že marketing výrazně přikrášluje realitu – uživatelé hlásí dosah jen 100 metrů v zástavbě a zásadní problém s kvalitou videa kvůli slabé stabilizaci. Marketing vs realita: dosah a rychlost Deklarovaný dosah 4 km je prý velmi zavádějící údaj. Marek z Trstína upozorňuje: „Dosah ovládania je tak do 100m ale určite nie 4000m“. Jaroslav z Byšic potvrzuje: „Zatím test 100 metrů do výšky a 400 metrů do dálky“ (ne 4 km). V praxi dosah závisí na prostředí – v zástavbě jen desítky metrů (dle zákazníka, který koupil dron pro děti), na volném prostranství možná 400-500 m. Teoretických 4 km dosáhnete možná na úplně volném prostoru bez rušení, ale to není reálný scénář. Podobně rychlost 57,6 km/h je pochybná – Marek říká: „Rýchlosť dronu sa mi rovnako nezdá na 50km/h“. Výdrž baterie je taky trochu nižší než deklarovaných 40 minut. Zásadní problém: 1-point gimbal Tady přichází největší zklamání. Potensic Atom LT má jen 1-point gimbal (stabilizace jen v jedné ose), zatímco konkurenční drony jako DJI Mini 4K mají 3-axis gimbal (stabilizace ve třech osách). Tomáš ze Žiaru nad Hronom je velmi kritický: „Kamera má len 1 pointovy gimbal takže sa so stabilizáciou rozlúčte akonáhle sa s dronom hýbete tak videa sú roztrasené. Dron sa pokúsim vrátiť a kúpiť radšej DJI mini 4K. Za mna veľké sklamanie“. To je zásadní problém – videa jsou roztřesená při jakémkoli pohybu dronu, takže kvalita záběrů je výrazně horší než u konkurence. Jaroslav z Byšic má však jiný názor: „Z kamery celkem dobré záběry na to, že to je 2.5K“ – ale zdůrazňuje „na to, že to je 2.5K“, což naznačuje nižší očekávání. Marketing tvrdí „pokročilá stabilizace ShakeVanish“, ale to je jen softwarová stabilizace, která nemůže kompenzovat absenci 3-axis gimbalu. CHCI DRON V AKCI Co funguje dobře Přes výše uvedené problémy má Potensic Atom LT i silné stránky. Hynek z Děčína chválí: „Proti laciným dronům vynikající stabilita a snadná ovladatelnost, velmi solidní ovladatelnost i ve větru, dron vám jen tak neuletí“. Odolnost proti větru level 5 tedy funguje. Jednoduché ovládání oceňuje více uživatelů – anonymní zákazník: „veľmi jednoduchý let aj ovládanie, 13 ročné dieťa od prvého letu úplne bez problémov“. Jaroslav: „učím se rychle, dron dělá co má“. Josef z Poštovic: „Jednoduchá obsluha, dlouhá výdrž baterie“. Hynek dodává: „Ačkoliv nemá chrániče vrtulí, přežil dosud bez úhony sem tam nějakou kolizi“. Kompaktní rozměry (složený 5,8 × 8,8 × 14,3 cm) a nízká hmotnost 249 g znamenají snadnou přenosnost. GPS navigace s funkcí návratu domů (RTH) funguje dobře, pokud neztratí signál. Přenosový systém PixSync 2.0 udržuje HD přenos videa na mobil v ovladači. CHCI DRON V AKCI Pro koho to je Za 3 968 Kč je Potensic Atom LT přijatelná volba pro naprosté začátečníky, kteří chtějí levný dron na učení. Skvěle funguje jako „létací hračka" – stabilní, jednoduchý, odolný proti větru. Ale pokud chcete kvalitní video záběry, zvažte něco jiného. Konkurenční DJI Mini 4K stojí sice o dva tisíce více, ale nabízí 3-axis gimbal, lepší kameru, skutečně fungující dosah a profesionální stabilizaci. Jako vánoční dárek pro dítě/začátečníka může být OK – je odolný, jednoduchý, stabilní. Co říkáte na tuto slevu? 