Kapesní Playstation zlevnil na minimum! Portal umí streamovat hry konečně i z cloudu

  • PlayStation Portal je ve slevě na Alze za 4 796 Kč místo původních 5 390 Kč
  • Jde o handheld pro streamování her z PS5 nebo z cloudu přes PS Plus Premium
  • Nabízí 8" Full HD displej a kompletní ovládání jako DualSense ovladač

Jakub Kárník
1.12.2025 12:36
PS Portal

Pokud patříte mezi majitele PlayStation 5 a vadí vám, že musíte kvůli hraní sedět u televize, má pro vás Alza zajímavou nabídku. PlayStation Portal, handheld určený ke streamování her z konzole, právě klesl na nejnižší cenu v Česku – 4 796 Kč. Oproti běžné ceně 5 390 Kč ušetříte téměř šest stovek.

Co PlayStation Portal umí a komu se hodí

PlayStation Portal není klasický handheld jako kdysi PSP nebo současný Nintendo Switch. Nejde o samostatnou konzoli – jde o zobrazovací zařízení se zabudovaným ovladačem, které streamuje obraz z vaší PS5 přes Wi-Fi. Prakticky to znamená, že můžete hrát své PlayStation 5 hry, aniž byste potřebovali televizi.

Zařízení se hodí hlavně těm, kdo chtějí hrát v posteli, na záchodě nebo kdekoliv po domě, kde není TV. Funguje to ale i mimo domov – stačí mít PS5 doma připojenou k internetu a vy se můžete připojit odkudkoliv, kde máte slušnou Wi-Fi. Minimální rychlost připojení je 5 Mb/s, doporučená 15 Mb/s.

Od konce roku 2024 přibyla možnost streamovat hry přímo z cloudu díky předplatnému PS Plus Premium. To znamená, že už nepotřebujete vlastnit PS5 – stačí předplatné a můžete hrát přes 120 her přímo z cloudu. Pro tuto funkci je ale potřeba rychlejší připojení (13 Mb/s pro 1080p/60fps).

Parametry a výdrž

PlayStation Portal má 8″ Full HD displej s rozlišením 1080p a obnovovací frekvencí 60 Hz. Ovládání je identické s DualSense ovladačem včetně haptické odezvy a adaptivních triggerů, takže přechod mezi konzolí a handheldem je naprosto plynulý. Výdrž baterie se pohybuje mezi 4 až 8 hodinami podle toho, jak intenzivně využíváte vibrace a haptiku.

Jediné výraznější minus je absence Bluetooth – bezdrátová sluchátka lze připojit jen přes proprietární PlayStation Link, což v praxi znamená nutnost koupit si drahá sluchátka přímo od Sony. Klasický 3,5mm jack ale funguje normálně.

Aktuální cena 4 796 Kč na Alze je nejlepší nabídka na českém trhu. Pokud zvažujete pořízení PlayStation Portal, je Black Friday dobrá příležitost.

Co říkáte na tuto slevu?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

