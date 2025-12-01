Kapesní Playstation zlevnil na minimum! Portal umí streamovat hry konečně i z cloudu Hlavní stránka Zprávičky PlayStation Portal je ve slevě na Alze za 4 796 Kč místo původních 5 390 Kč Jde o handheld pro streamování her z PS5 nebo z cloudu přes PS Plus Premium Nabízí 8" Full HD displej a kompletní ovládání jako DualSense ovladač Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.12.2025 12:36 Žádné komentáře 0 Pokud patříte mezi majitele PlayStation 5 a vadí vám, že musíte kvůli hraní sedět u televize, má pro vás Alza zajímavou nabídku. PlayStation Portal, handheld určený ke streamování her z konzole, právě klesl na nejnižší cenu v Česku – 4 796 Kč. Oproti běžné ceně 5 390 Kč ušetříte téměř šest stovek. Co PlayStation Portal umí a komu se hodí PlayStation Portal není klasický handheld jako kdysi PSP nebo současný Nintendo Switch. Nejde o samostatnou konzoli – jde o zobrazovací zařízení se zabudovaným ovladačem, které streamuje obraz z vaší PS5 přes Wi-Fi. Prakticky to znamená, že můžete hrát své PlayStation 5 hry, aniž byste potřebovali televizi. CHCI PS PORTAL Zařízení se hodí hlavně těm, kdo chtějí hrát v posteli, na záchodě nebo kdekoliv po domě, kde není TV. Funguje to ale i mimo domov – stačí mít PS5 doma připojenou k internetu a vy se můžete připojit odkudkoliv, kde máte slušnou Wi-Fi. Minimální rychlost připojení je 5 Mb/s, doporučená 15 Mb/s. Od konce roku 2024 přibyla možnost streamovat hry přímo z cloudu díky předplatnému PS Plus Premium. To znamená, že už nepotřebujete vlastnit PS5 – stačí předplatné a můžete hrát přes 120 her přímo z cloudu. Pro tuto funkci je ale potřeba rychlejší připojení (13 Mb/s pro 1080p/60fps). Parametry a výdrž PlayStation Portal má 8″ Full HD displej s rozlišením 1080p a obnovovací frekvencí 60 Hz. Ovládání je identické s DualSense ovladačem včetně haptické odezvy a adaptivních triggerů, takže přechod mezi konzolí a handheldem je naprosto plynulý. Výdrž baterie se pohybuje mezi 4 až 8 hodinami podle toho, jak intenzivně využíváte vibrace a haptiku. CHCI PS PORTAL Jediné výraznější minus je absence Bluetooth – bezdrátová sluchátka lze připojit jen přes proprietární PlayStation Link, což v praxi znamená nutnost koupit si drahá sluchátka přímo od Sony. Klasický 3,5mm jack ale funguje normálně. Aktuální cena 4 796 Kč na Alze je nejlepší nabídka na českém trhu. Pokud zvažujete pořízení PlayStation Portal, je Black Friday dobrá příležitost. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday Playstation PlayStation 5 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024