Také vám vadí, když vás šmíruje vysavač? PrivacyLens ochrání vaše soukromí

Dnešní chytrá domácnost je vybavena spoustou zařízení s kamerami

Snímaný obraz se často odesílá do cloudu, což přináší riziko narušení soukromí

PrivacyLens by mohlo přinést částečné řešení

Dnešní domácí elektronika je nezřídka vybavená kamerami, které snímají okolí. Běžný uživatel se většinou nestará o to, co se se záběry děje a vůbec si neuvědomuje, že se mohou nahrávat na cloud. Typickými zástupci elektroniky s kamerou jsou třeba bezpečnostní kamery, chytré zvonky nebo vysavače. Zatímco přenos obrazu mezi zvonkem a displejem je šifrovaný, záznam se odesílá na cloud, kde může být přístupný zaměstnancům výrobce. Ještě nepříjemnější jsou chytré vysavače, které vás mohou zastihnout v nevhodné situaci.

Pokud je takový záznam odeslán a zpřístupněn zaměstnancům výrobce přístroje, může být zaděláno na problém. Je známý případ, kdy vysavač Roomba zachytil ženu na toaletě a snímek se pak objevil na sociálních sítích. Jakkoliv je analýza záznamů důležitá pro zlepšování software, nic neomlouvá únik podobných záběrů. Možná si řeknete, proč netestují výrobky ve svých laboratořích? Inu znáte to, nikdo nedokáže vymyslet test, který obsáhne všechno a pokoj puberťáka je nejlepším bitevním polem, kam se chytrý vysavač může dostat. Ale asi se nechcete doma chovat obezřetně před vlastním vysavačem, že?

PrivacyLens

Inženýři z University of Michigan vyvíjí řešení: PrivacyLens je systém, který vás ze záběrů vymaže. Jak to funguje? Běžná kamera chytrého zařízení je rozšířena o infra kameru, která podle teploty detekuje lidi a speciální software je vygumuje ještě před uložením nebo přenosem jakýchkoli dat na server – konkrétně obličej, barvu pleti, barvu vlasů, tvar těla a genderové rysy. Lidé na snímcích mohou být detekováni a odečteni od snímků na základě jejich tepelných siluet a nahrazeni animovaným panáčkem. Kamera bude stále fungovat, ale identifikační znaky osoby jsou chráněny. Studie nasazení provedená v kancelářském atriu, rodinném domě a venkovním parku ukázala, že PrivacyLens odstranil osobní údaje v 99,1 procentech snímků. Doteď běžně používaná technologie měla úspěšnost pouze 57,6 %.

Systém umí šest různých provozních režimů v závislosti na tom, kolik osobních údajů si uživatel přeje odstranit. Někdo by se například mohl spokojit s pouhou výměnou rysů obličeje za obecný obličej (režim Face Swap), když je doma v kuchyni, ale úplné odstranění v ložnici nebo koupelně (režim Ghost). To je v souladu se zjištěními malé pilotní studie, kterou tým provedl a která také odhalila nižší očekávání soukromí ve veřejném prostředí, a tedy menší potřebu agresivnějších provozních režimů. Je třeba pamatovat i na to, že systém odstraní jen lidi, ale vybavení domácnosti na snímcích zůstane.

Bude to stačit k ochraně soukromí?

Je sice super, že se vyvíjí podobný systém, jenže vidíme dva háčky. Prvním z nich je cena. Termovize zvýší cenu zařízení, což může snížit jeho konkurenceschopnost a lidé si raději koupí levnější model. Druhý háček je v tom, jak výrobce přimět, aby podobné systémy používali. Dokud se PrivacyLens nebo nějaká alternativa nerozšíří, bude nejlepší cestou osvěta. Lidé musí být informováni o tom, že jejich záběry mohou být odesílány do cloudu a měli by mít možnost to zakázat.

Bojíte se o soukromí?

