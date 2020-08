Představení nadstavby HydrogenOS 11 proběhlo dnes v Číně. Tato nadstavba je již založena na nadcházejícím Androidu 11. Na OnePlus telefonech normálně nalezneme nadstavbu OxygenOS. HydrogenOS je určena pouze čínským zákazníkům. Obě nadstavby jsou však téměř identické. Hlavní rozdíl je v podpoře služeb Google, které na čínských modelech nejsou k dispozici. Dnes si tak můžeme udělat velice dobrý obrázek toho, co OnePlus chystá i pro OxygenOS 11.

OnePlus telefony byly často kritizovány za absenci funkce Always-on Display, tedy zobrazení informací při vypnutém displeji. Obzvlášť podivné to bylo kvůli tomu, že OnePlus již dlouhé roky využívá OLED displeje, u kterých se tato funkce vyplatí používat, protože není tak náročná na baterii jako v případě LCD displejů. Nakonec jsme si museli počkat až do roku 2020. Z obrázku níže můžete vidět, že se chystá plno různých designů, včetně těch barevných, takže vybrat by si měl určitě kdokoliv.

Úpravami prošla i galerie, ve které se nově nachází nástroje pro jednoduchou editaci videí a úpravu fotografií. Podobně jako konkurence, i OnePlus si připravilo nový záznamník, který využívá AI se strojovým učením a výsledkem je možnost převodu hlasu na text. Vylepšen byl režim používání telefonu jednou rukou. Vylepšením prošel i tmavý režim, ve kterém OnePlus využívá odlišné odstíny šedé, aby se tak zvýraznily důležité položky. Nově v systému nalezneme rychlé zapnutí/vypnutí tmavého režimu a možnost nastavení podle času. Vylepšená byla také správa paměti, což by mělo redukovat počet ukončených aplikací na pozadí.

Official Video of OnePlus's HydrogenOS 11 for China. Expect OxygenOS 11 to be heavily influenced by it but with Google Play Services. New Always on Display, Animations & One Hand usage. #OnePlus #HydrogenOS11 pic.twitter.com/IbdXKrj7eg

Poslední beta verze Android 11 vychází. Kdy se dočkáme plné verze? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 10, 2020