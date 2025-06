Paráda! Bezdrátová powerbanka Eloop EW40 je v pořádné slevě. Nabídne 20 000 mAh a výkon 18 W

Powerbanka Eloop EW40 Wireless je aktuálně ve velmi pěkné slevě. Z původních 999 Kč v Alze zlevnila na 599 Kč; i přes svou nyní nízkou cenu nabídne funkce, které běžně najdeme u výrazně dražších modelů, jako například bezdrátové nabíjení nebo rychlé nabíjení pomocí technologie Qualcomm Quick Charge 3.0, která je navržena tak, aby výrazně zkrátila dobu potřebnou k nabití telefonu.

Powerbanka má k dispozici tři výstupní porty, a to dva USB-A a jeden USB-C, přičemž drátové nabíjení zvládá výkon až 18 W, což je na dnešní poměry slušný standard.

Bezdrátové nabíjení pak poskytne až 10 W, což postačí pro většinu zařízení mimo nejvýkonnější modely, které podporují i 15 až 20 W. Nabíjet tedy lze až 4 zařízení naráz.

Samotná kapacita 20 000 mAh patří v dané cenově hladině k nadprůměru. Měla by vystačit na 3 až 4 plná nabití většiny moderních telefonů s běžnou kapacitou baterie (tedy okolo 4 000 až 5 000 mAh), nebo jedno nabití tabletu či více menších zařízení jako jsou sluchátka, hodinky nebo náramky.

Powerbanka Eloop EW40 zůstává poměrně kompaktní

Modelu nechybí ani LED indikátor stavu baterie nebo ochrana proti přetížení, což by mělo být nepomíjitelným základem všech zařízení tohoto typu. Váží 340 gramů, takže by se měla v pořádku vejít do batohu nebo větších kapes, což potvrzují i rozměry 141 x 70 x 24 mm.

Ačkoliv se v rámci rozměrů nejedná o nic speciálního, rozhodně nezaostává za konkurencí a především drží vyvážený poměr mezi velikostí a kapacitou.

Cena: 599 Kč

