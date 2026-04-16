Potensic Atom2 zlevnil na 6 709 Kč! 4K dron pod 250 gramů, který uletí přes půl hodiny a umí vás sledovat Hlavní stránka Zprávičky Potensic Atom2 je 4K dron s hmotností 249 g, dosah 10 km, 32 minut letu a AI sledováním — bez nutnosti průkazu Původně 8 386 Kč, s kódem ALZADNY20 za 6 709 Kč — sleva 20 % Je vhodný pro začátečníky, ideální první dron Jakub Kárník Publikováno: 16.4.2026 08:00 4K dron pod 250 gramů za necelých sedm tisíc. Potensic Atom2 Standard je na Alze za 6 709 Kč s kódem ALZADNY20. Hmotnost přesně 249 gramů znamená, že spadá do kategorie A1 otevřeného provozu — nepotřebujete pilotní průkaz, stačí online registrace provozovatele. Za tu cenu dostanete 4K/30fps video, 48Mpx fotky, AI sledování, automatický návrat domů a 32 minut letu. Recenzenti na Alze opakovaně píšou, že za tuhle cenu nic lepšího na trhu neexistuje. Proč ne rovnou DJI S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako první „pořádný" dron pro začátečníky i pokročilé — skvělá kvalita videa, stabilní let i ve větru a intuitivní ovládání.⚠️ Zvažte, že nemá senzory proti překážkám (kolize = vaše chyba), aplikace je pouze v angličtině a baterie se při delším nepoužívání vybíjí.💡 Za 6 709 Kč dostanete 4K video, 48Mpx fotky, Sony CMOS senzor, AI tracking, dosah 10 km, GPS s automatickým návratem, skládací design a 32 minut letu. Proč ne rovnou DJI Tohle je otázka, kterou si položí každý. Odpověď z recenzí je jednoznačná: za stejné peníze dostanete u Potensic Atom2 víc. DJI Mini 4K v základní verzi stojí podobně a nemá AI sledování, které u Atom2 udrží natáčený objekt v záběru automaticky. Jeden recenzent přímo srovnal video z Atom2 s DJI Mavic 3 (za 50 tisíc) a píše, že „rozdíl není ani trochu poznat". To je samozřejmě nadšenecký pohled, ale ukazuje, jak kvalitní obraz Atom2 nabízí. 1/2″ Sony CMOS senzor s clonou f/1.8 produkuje dobré záběry i za horších světelných podmínek. Gimbal stabilizuje obraz bez třesu. Technologie PixSync 4.0 zajišťuje live přenos v 1080p s latencí 120 ms na dosah až 10 km. Ve větru kolem 5 m/s dron visí na místě stabilně. Vrtule jsou o 40 % tišší než u předchůdce. Funkce SmartTransfer stáhne 4K záběry do telefonu přes Wi-Fi rychlostí 25 MB/s — rovnou na Instagram nebo TikTok. S čím počítat Atom2 nemá senzory proti překážkám — pokud narazíte do stromu, je to vaše zodpovědnost. Jeden recenzent o svůj exemplář takhle přišel. Aplikace Potensic Eve je funkční, ale pouze v angličtině — pro začátečníky to může být komplikace. Baterie mají inteligentní správu a při delším nepoužívání se automaticky vybíjí na 50–70 % pro ochranu životnosti — ale to znamená, že před každým letem musíte nabíjet, i když jste před týdnem baterii plnili. Standard verze má pouze jednu baterii (cca 32 minut letu) — pro delší natáčení zvažte Fly More Combo se třemi bateriemi a nabíjecím hubem. A video je pouze v 4K/30fps — na plynulejší akční scény by se hodilo 60fps. Důležité: I s dronem pod 250 g je nutná online registrace provozovatele na webu Úřadu pro civilní letectví a označení dronu evidenčním číslem. Bez průkazu pilota ale létat můžete. Máte drona — DJI, Potensic, nebo jiného? Co s ním natáčíte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi