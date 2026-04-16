Potensic Atom2 zlevnil na 6 709 Kč! 4K dron pod 250 gramů, který uletí přes půl hodiny a umí vás sledovat

Jakub Kárník
16.4.2026 08:00
4K dron pod 250 gramů za necelých sedm tisíc. Potensic Atom2 Standard je na Alze za 6 709 Kč s kódem ALZADNY20. Hmotnost přesně 249 gramů znamená, že spadá do kategorie A1 otevřeného provozu — nepotřebujete pilotní průkaz, stačí online registrace provozovatele. Za tu cenu dostanete 4K/30fps video, 48Mpx fotky, AI sledování, automatický návrat domů a 32 minut letu. Recenzenti na Alze opakovaně píšou, že za tuhle cenu nic lepšího na trhu neexistuje.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako první „pořádný“ dron pro začátečníky i pokročilé — skvělá kvalita videa, stabilní let i ve větru a intuitivní ovládání.
⚠️ Zvažte, že nemá senzory proti překážkám (kolize = vaše chyba), aplikace je pouze v angličtině a baterie se při delším nepoužívání vybíjí.
💡 Za 6 709 Kč dostanete 4K video, 48Mpx fotky, Sony CMOS senzor, AI tracking, dosah 10 km, GPS s automatickým návratem, skládací design a 32 minut letu.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20

Proč ne rovnou DJI

Tohle je otázka, kterou si položí každý. Odpověď z recenzí je jednoznačná: za stejné peníze dostanete u Potensic Atom2 víc. DJI Mini 4K v základní verzi stojí podobně a nemá AI sledování, které u Atom2 udrží natáčený objekt v záběru automaticky. Jeden recenzent přímo srovnal video z Atom2 s DJI Mavic 3 (za 50 tisíc) a píše, že „rozdíl není ani trochu poznat“. To je samozřejmě nadšenecký pohled, ale ukazuje, jak kvalitní obraz Atom2 nabízí.

1/2″ Sony CMOS senzor s clonou f/1.8 produkuje dobré záběry i za horších světelných podmínek. Gimbal stabilizuje obraz bez třesu. Technologie PixSync 4.0 zajišťuje live přenos v 1080p s latencí 120 ms na dosah až 10 km. Ve větru kolem 5 m/s dron visí na místě stabilně. Vrtule jsou o 40 % tišší než u předchůdce. Funkce SmartTransfer stáhne 4K záběry do telefonu přes Wi-Fi rychlostí 25 MB/s — rovnou na Instagram nebo TikTok.

S čím počítat

Atom2 nemá senzory proti překážkám — pokud narazíte do stromu, je to vaše zodpovědnost. Jeden recenzent o svůj exemplář takhle přišel. Aplikace Potensic Eve je funkční, ale pouze v angličtině — pro začátečníky to může být komplikace. Baterie mají inteligentní správu a při delším nepoužívání se automaticky vybíjí na 50–70 % pro ochranu životnosti — ale to znamená, že před každým letem musíte nabíjet, i když jste před týdnem baterii plnili. Standard verze má pouze jednu baterii (cca 32 minut letu) — pro delší natáčení zvažte Fly More Combo se třemi bateriemi a nabíjecím hubem. A video je pouze v 4K/30fps — na plynulejší akční scény by se hodilo 60fps.

Důležité: I s dronem pod 250 g je nutná online registrace provozovatele na webu Úřadu pro civilní letectví a označení dronu evidenčním číslem. Bez průkazu pilota ale létat můžete.

VYUŽÍT SLEVU 20 %

Máte drona — DJI, Potensic, nebo jiného? Co s ním natáčíte?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025