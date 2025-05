Přes AlzaBox teď zásilky nejen vyzvednete, ale i odešlete! Jak se v novince jménem „Pošli to AlzaBoxem“ vyznat?

Zdá se, že se AlzaBoxy ubírají podobným směrem jako například Zásilkovna; ta je známá pro svou všestrannost v oblasti posílání a vyzvedávání balíčků, a spousta lidí ji v dnešní době preferuje před klasickou poštou. Alza nyní na trend naskočila, a možnost odesílat zásilky implementuje i do svých služeb. Není zároveň divu; služby AlzaBoxů jsou široce oblíbené, a proto dává smysl využít jakýkoliv prostor pro realizovatelná vylepšení. Pojďme se tedy dnes podívat, jak by měla služba ideálně fungovat a co od ní můžeme očekávat.

Základní premisa je jasná – služba slibuje jednoduché cestování zásilek z jednoho AlzaBoxu do druhého, a to samozřejmě i během víkendu. Za odeslání balíčku si nicméně zaplatíte poplatek 69 Kč, ale zatím nejsou dostupné zmínky o tom, zda se výše poplatku bude lišit v závislosti na váze a velikosti zásilky, jako to dělá například zmíněná konkurenční Zásilkovna. Pro tuto chvíli tedy platí jednotná částka.

Co je ale jasné a především důležité, je skutečnost, že maximální finanční hodnota zásilky nesmí přesahovat 3 000 Kč, maximální hmotnost zase 10 kg, a limit velikosti je nastaven na 50 x 40 x 30 cm.

Rovněž není vhodné službě svěřovat křehké předměty nebo takové, které by se mohly v přepravě zkazit – takže ovocný koláč nikomu asi nepošlete. Stejná doporučení pak platí pro ceniny nebo předměty zvláštní hodnoty.

To zní skvěle! Jak ale přes AlzaBox balík odešlu?

K odeslání zásilky potřebujete, kromě důkladně zaopatřené zásilky, dvě věci. Jednou z nich je přítomnost AlzaBoxu v blízkosti vás i příjemce vašeho balíčku, a druhou je oficiální aplikace Alza. Právě v ní se skrz menu v pravém dolním rohu k nové funkci dostanete.

Procesem odeslání vás pak aplikace provede sama. Pokud byste si ale přece jen nevěděli s čímkoliv rady, například s takovým výběrem AlzaBoxu, na oficiálních stránkách služby najdete mapu, která poskytuje informace o veškerých dostupných boxech.

Rovněž doporučujeme i dbát na doporučení Alzy ohledně přípravy balíku k odeslání. Není úplně žádoucí, aby se vaše zásilka uprostřed přepravy třeba rozsypala.

Já osobně jsem nikdy nezaregistrovala, že bych takovouto službu od Alzy potřebovala – konec konců, sto metrů od domu mám Z-boxy, takže úplně nevidím aktivní důvod. Existuje ale spousta z nás, jejichž situace je přesně opačná, a po ruce mají zase AlzaBox. I proto je v mých očích skvělé, že Alza rozšiřuje své přepravní služby i o tuto možnost, a vsadím se, že ji jednoho dne využiji. A to třeba i kvůli tomu, že příjemci mého potenciálního balíčku budou AlzaBoxy prostě a jednoduše příjemnější.

A co vy? Využijete služeb Pošli to AlzaBoxem?

Zdroj: Alza, Podmínky služby